Tin mới nhất bóng đá sáng 19/11: Italia văng khỏi top 10 trên bảng xếp hạng FIFA

Italia văng khỏi top 10 trên bảng xếp hạng FIFA

Italia vừa phải nhận thất bại 1-4 trước Na Uy ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026. FIFA sẽ chính thức cập nhật bảng xếp hạng vào ngày 19/11, và theo tính toán của Calcio e Finanza sau các trận đấu gần đây, “Azzurri” sẽ tụt từ hạng 9 xuống hạng 12 thế giới, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020.

Italia rơi xuống vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA kể từ 2020

Italia từng xếp hạng 13 thế giới vào mùa hè 2020, nhưng vươn lên vị trí thứ tư sau khi vô địch EURO 2020, giải đấu diễn ra vào mùa hè 2021. Kể từ đó, đội bóng thiên thanh đã trải qua sự sụt giảm dần đều trên bảng xếp hạng FIFA.

Sao tuyển Đức đặt mục tiêu vô địch World Cup

Trung vệ Nico Schlotterbeck của ĐT Đức đã gửi lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ như Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Argentina và Bồ Đào Nha sau chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Slovakia ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ngôi sao của Dortmund nói với ZDF: “Nếu chúng tôi chơi như hôm nay, đây là tập thể rất mạnh. Và nếu những cầu thủ đang chấn thương có thể trở lại, tôi tin rằng Đức sẽ có kỳ World Cup thật sự ấn tượng. Chúng tôi đã bước được bước đầu tiên, và ở World Cup, những bước tiếp theo sẽ đến.

Nếu chúng tôi đá World Cup giống như ở EURO năm ngoái, chỉ cần thêm một chút may mắn và những màn trình diễn tốt hơn, chúng tôi thực sự có thể tạo dấu ấn. Nếu chơi như hôm nay, không quan trọng đối thủ là đội xếp hạng 46 hay đội đứng đầu thế giới. Chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ ai. Chúng tôi vẫn là đội tuyển Đức. Chúng tôi muốn đạt được điều gì đó. Tôi đến World Cup với mục tiêu vô địch”.

MU - Man City tranh sao trẻ Bundesliga

Các nguồn tin thân cận với hậu vệ trái 22 tuổi Nathaniel Brown và Frankfurt xác nhận rằng Man City, MU, Newcastle và Arsenal đều nằm trong nhóm đội bóng đang để mắt đến tài năng trẻ của tuyển Đức. Theo nguồn tin, bản thân Brown cũng tỏ ra rất hào hứng với khả năng chuyển sang thi đấu tại Anh.

Mức phí chuyển nhượng tiềm năng chưa được tiết lộ chính thức, nhưng ước tính dao động trong khoảng 45-55 triệu euro, con số đáng kể nhưng không quá cao so với các CLB hàng đầu nước Anh.

Sao Real Madrid phản pháo tin đồn từ chối khoác áo ĐTQG

Thủ môn Andriy Lunin của Real Madrid gần đây vướng phải tin đồn cho rằng anh không còn hứng thú thi đấu cho đội tuyển Ukraine. Các tin đồn, được chú ý bởi bình luận viên người Ukraine Ihor Tsyhanyk, cho rằng Lunin chỉ đồng ý thi đấu nếu được đảm nhận vai trò thủ môn số 1.

Trước những tin đồn, Lunin gọi chúng là “sai sự thật” và “bịa đặt”, cho rằng đây là nỗ lực nhằm bôi nhọ danh tiếng của anh. Thủ môn Real Madrid kêu gọi truyền thông kiểm chứng thông tin trước khi đưa tin: “Nhìn vào những thông tin gần đây không chỉ sai mà hoàn toàn bịa đặt về việc tôi từ chối khoác áo đội tuyển Ukraine, tôi không thể im lặng, nhất là khi họ cố bôi nhọ tên tuổi tôi và đặt câu hỏi về tình yêu cũng như sự cống hiến của tôi cho đội tuyển.

Có ai trong số các bạn từng nghe tôi nói từ chối đội tuyển hay HLV trưởng chưa?! Câu trả lời là ‘không’, vì ngay từ đầu không thể nghĩ đến việc không chơi cho đội tuyển Ukraine, chứ đừng nói là từ chối”.

Inter Milan tính phương án thay Dumfries trận gặp AC Milan

Denzel Dumfries bỏ ngỏ khả năng ra sân cho Inter Milan ở trận Derby della Madonnina gặp AC Milan diễn ra cuối tuần này, sau khi trở về sớm từ đội tuyển Hà Lan. Anh đang gặp vấn đề ở mắt cá và theo Sky Sport Italia, các bác sĩ của “Nerazzurri” lo ngại việc thi đấu quá sớm có thể khiến chấn thương nghiêm trọng hơn.

Thay vì mạo hiểm khiến tình hình xấu đi, Inter Milan được cho là muốn để Dumfries nghỉ ngơi và trao cơ hội cho một cầu thủ khác đảm nhận vai trò cánh phải trong sơ đồ 5 tiền vệ.