Tin mới nhất bóng đá sáng 22/9: 2 sao Barcelona không dự Gala Quả bóng vàng

2 sao Barcelona không dự Gala Quả bóng vàng

Theo Mundo Deportivo, tiền vệ Pedri và tiền đạo Robert Lewandowski đã quyết định không đến Paris tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng (1h, 23/9). Nguyên nhân vì bộ đôi ngôi sao thuộc biên chế Barcelona không coi mình là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này, vì vậy họ ưu tiên nghỉ ngơi để duy trì thể lực giữa lịch trình thi đấu dày đặc. Trước đó, Kylian Mbappe (Real Madrid) cũng xác nhận chỉ theo dõi lễ trao giải qua TV.

Pedri và Lewandowski sẽ không cùng Yamal tham dự Gala Quả bóng vàng

Trên thực tế, Barcelona vẫn còn 2 đại diện có cơ hội đoạt Quả bóng vàng là Lamine Yamal và Raphinha khi họ cạnh tranh với Ousmane Dembele (PSG). Ngoài ra, HLV Hansi Flick cũng được để cử cho hạng mục HLV xuất sắc nhất.

Mourinho không nghĩ dẫn dắt Benfica

Chia sẻ với Sky Sports News sau chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Benfica (3-0 trước AVS), HLV Jose Mourinho thừa nhận ông không nghĩ có ngày trở lại đội bóng. Thậm chí, "Người đặc biệt" nghĩ rằng bản thân chỉ hồi hương để dẫn dắt ĐTQG Bồ Đào Nha:

"Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ mình sẽ trở lại Bồ Đào Nha. Nhưng tôi cũng luôn nghĩ mình sẽ trở lại đội tuyển quốc gia. Tôi biết rằng sớm muộn gì viễn cảnh dẫn dắt ĐTQG cũng đến. Đó là hệ quả tất yếu của sự nghiệp. Nhưng tình cờ thay, đội bóng mà tôi dẫn dắt lại là Benfica, một CLB lớn".

"Truyền nhân Messi" lập cú đúp, Monaco đại thắng ở Ligue 1

Ở vòng 5 Ligue 1, Monaco đã đánh bại Metz với tỷ số 5-2 trong dù bị dẫn bàn. Trong đó, Ansu Fati chính là cái tên nổi bật nhất với cú đúp bàn thắng (46', 83') dù chỉ vào sân thay người đầu hiệp 2.

Giữa tuần trước, tiền đạo khoác áo Monaco dưới dạng cho mượn từ Barcelona cũng ghi bàn danh dự trong trận thua Club Brugge 1-4 ở Champions League.