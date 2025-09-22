Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
Tin mới nhất bóng đá sáng 22/9: 2 sao Barcelona không dự Gala Quả bóng vàng

Tiếp bước Mbappe, 2 ngôi sao thuộc biên chế Barcelona sẽ không đến Paris tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng (1h, 23/9).

2 sao Barcelona không dự Gala Quả bóng vàng

Theo Mundo Deportivo, tiền vệ Pedri và tiền đạo Robert Lewandowski đã quyết định không đến Paris tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng (1h, 23/9). Nguyên nhân vì bộ đôi ngôi sao thuộc biên chế Barcelona không coi mình là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này, vì vậy họ ưu tiên nghỉ ngơi để duy trì thể lực giữa lịch trình thi đấu dày đặc. Trước đó, Kylian Mbappe (Real Madrid) cũng xác nhận chỉ theo dõi lễ trao giải qua TV.

Pedri và Lewandowski sẽ không cùng Yamal tham dự Gala Quả bóng vàng

Pedri và Lewandowski sẽ không cùng Yamal tham dự Gala Quả bóng vàng

Trên thực tế, Barcelona vẫn còn 2 đại diện có cơ hội đoạt Quả bóng vàng là Lamine Yamal và Raphinha khi họ cạnh tranh với Ousmane Dembele (PSG). Ngoài ra, HLV Hansi Flick cũng được để cử cho hạng mục HLV xuất sắc nhất. 

Mourinho không nghĩ dẫn dắt Benfica

Chia sẻ với Sky Sports News sau chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Benfica (3-0 trước AVS), HLV Jose Mourinho thừa nhận ông không nghĩ có ngày trở lại đội bóng. Thậm chí, "Người đặc biệt" nghĩ rằng bản thân chỉ hồi hương để dẫn dắt ĐTQG Bồ Đào Nha: 

"Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ mình sẽ trở lại Bồ Đào Nha. Nhưng tôi cũng luôn nghĩ mình sẽ trở lại đội tuyển quốc gia. Tôi biết rằng sớm muộn gì viễn cảnh dẫn dắt ĐTQG cũng đến. Đó là hệ quả tất yếu của sự nghiệp. Nhưng tình cờ thay, đội bóng mà tôi dẫn dắt lại là Benfica, một CLB lớn".

"Truyền nhân Messi" lập cú đúp, Monaco đại thắng ở Ligue 1 

Ở vòng 5 Ligue 1, Monaco đã đánh bại Metz với tỷ số 5-2 trong dù bị dẫn bàn. Trong đó, Ansu Fati chính là cái tên nổi bật nhất với cú đúp bàn thắng (46', 83') dù chỉ vào sân thay người đầu hiệp 2.

Giữa tuần trước, tiền đạo khoác áo Monaco dưới dạng cho mượn từ Barcelona cũng ghi bàn danh dự trong trận thua Club Brugge 1-4 ở Champions League.

Video bóng đá Leverkusen - Monchengladbach: Cay đắng rơi chiến thắng phút bù giờ (Bundesliga)
Video bóng đá Leverkusen - Monchengladbach: Cay đắng rơi chiến thắng phút bù giờ (Bundesliga)

Leverkusen phải rất vất vả mới tìm được bàn thắng nhưng họ lại đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

22/09/2025 03:37 AM (GMT+7)
