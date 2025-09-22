Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hấp dẫn bảng xếp hạng NHA: Arsenal ngăn Man City vào tốp đầu, Liverpool vui như hội

Sự kiện: Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Arsenal Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Top đầu Ngoại hạng Anh biến động ra sao sau trận đại chiến giàu cảm xúc giữa Arsenal và Man City ở vòng 5?

   

Arsenal hòa Man City, Liverpool ung dung hưởng lợi

Người hâm mộ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc ở trận đại chiến giữa Arsenal và Man City thuộc vòng 5 Ngoại hạng Anh. Man City có bàn mở điểm ngay phút thứ 9 nhờ công của Ering Haaland và duy trì lợi thế cho tới tận khoảng thời gian bù giờ.

Nếu tỷ số này giữ nguyên, thầy trò Pep Guardiola sẽ san bằng điểm số với Arsenal, đồng thời chen chân vào top 5. Dù vậy, khoảnh khắc lóe sáng ở phút 90+3 của "siêu dự bị" Martinelli mang về trận hòa 1-1 quý giá cho "Pháo thủ".

Arsenal duy trì thế bám đuổi Liverpool, đồng thời khiến Man City lỗi hẹn tốp đầu

Arsenal duy trì thế bám đuổi Liverpool, đồng thời khiến Man City lỗi hẹn tốp đầu

Đáng chú ý, kết quả này giúp Arsenal leo lên ngôi nhì bảng, có cùng 10 điểm/5 trận như Tottenham, Bournemouth nhưng hơn hiệu số. Về phía Man City, vị trí thứ 9 (7 điểm) rõ ràng không làm đội chủ sân Etihad hài lòng. 

Trên thực tế, đội đầu bảng Liverpool (15 diểm/5 trận) mới là những người vui nhất sau trận hòa giữa Arsenal và Man City bởi họ đã nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 5 điểm.

"Ngựa ô" lỡ ngôi nhì bảng, Aston Villa ăn mừng...bàn thắng đầu tiên

Bên cạnh đại chiến Arsenal - Man City, 2 trận đấu còn lại thuộc loạt trận Chủ nhật đều kết thúc với tỷ số hòa. Tiếp đón Newcastle, Bournemouth hoàn toàn áp đảo nhưng không thể ghi bàn và chấp nhận kết quả 0-0. 

Có đôi chút tiếc nuối bởi thầy trò HLV Andoni Iraola không thể chiếm ngôi nhì bảng khi có cùng 10 điểm/5 trận như Arsenal, Tottenham nhưng kém hiệu số, qua đó ngậm ngùi xếp thứ 4. Dù sao đi nữa, đây vẫn là thành tích đáng khen ngợi dành cho Bournemouth.

Trong khi đó, Aston Villa tiếp tục lỗi hẹn chiến thắng đầu tiên từ đầu mùa sau trận hòa tân binh Sunderland 1-1. Dù vậy, tín hiệu lạc quan với thầy trò HLV Unai Emery là họ đã có... bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2025/26, đồng thời tăng nhẹ 1 bậc từ 19 lên 18.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 5

Hấp dẫn bảng xếp hạng NHA: Arsenal ngăn Man City vào tốp đầu, Liverpool vui như hội - 2

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-22/09/2025 00:09 AM (GMT+7)
Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn
Tin liên quan
