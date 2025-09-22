Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Inter Milan vs Sassuolo 22/09/25 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
1
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
0
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe 22/09/25 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
2
Logo Getafe - GET Getafe
0
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Video bóng đá Leverkusen - Monchengladbach: Cay đắng rơi chiến thắng phút bù giờ (Bundesliga)

Sự kiện: Bundesliga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Leverkusen phải rất vất vả mới tìm được bàn thắng nhưng họ lại đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ.

  

Leverkusen tiếp đón Monchengladbach trên sân nhà ở vòng 4 Bundesliga 2025/26. Chủ nhà suýt mở tỉ số ngay phút thứ 9 nhưng thủ thành Nicolas đã bắt gọn trái bóng. Đội khách cũng gây bất ngờ khi Castrop dứt điểm tung lưới Leverkusen ở phút 23.

Leverkusen đã có trận đấu vất vả trước Monchengladbach

Leverkusen đã có trận đấu vất vả trước Monchengladbach

Tuy nhiên, tổ VAR can thiệp và bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Những phút sau đó, đôi bên đôi công khá hấp dẫn nhưng hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục được tạo ra.

Phút 70, Schick có pha xử lý tốt và Malik Tillman đã nhanh chân dứt điểm cận thành để mở tỉ số trận đấu. Sau khi nhận bàn thua, Monchengladbach dồn lên mạnh mẽ. Scally suýt nữa gỡ hòa cho đội khách nhưng Flekken đã chứng tỏ được năng lực trong pha cản phá.

Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay chủ nhà, bất ngờ lại tới. Phút 90+2, Tabakovic đã bật cao đánh đầu tung lưới Leverkusen, qua đó gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Những phút còn lại là không đủ để đôi bên tìm được thêm bàn thắng. Chung cuộc, hai đội chia điểm trong trận cầu có 2 bàn thắng.

Tỉ số chung cuộc: Leverkusen 1-1 Monchengladbach (H1: 0-0)

Ghi bàn

Leverkusen: Tillman 70'

Monchengladbach: Tabakovic 90+2'

Đội hình xuất phát

Leverkusen: Flekken, Tapsoba, Bade, Quansah, Grimaldo, Garcia, Tillman, Vazquez, Ben Seghir, Schick

Monchengladbach: Nicolas, Diks, Elvedi, Chiarodia, Scally, Reitz, Engelhardt, Ullrich, Stöger, Castrop, Machino

Video bóng đá Mallorca - Atletico Madrid: Hiệp 2 rượt đuổi, kịch tính phạt đền & thẻ đỏ (La Liga)
Video bóng đá Mallorca - Atletico Madrid: Hiệp 2 rượt đuổi, kịch tính phạt đền & thẻ đỏ (La Liga)

(Vòng 5 La Liga) Atletico Madrid đánh rơi 3 điểm đáng tiếc trước Mallorca trong thế phải chơi thiếu người.

Bấm xem >>

-22/09/2025 02:03 AM (GMT+7)
