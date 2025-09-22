Video bóng đá Leverkusen - Monchengladbach: Cay đắng rơi chiến thắng phút bù giờ (Bundesliga)

Leverkusen tiếp đón Monchengladbach trên sân nhà ở vòng 4 Bundesliga 2025/26. Chủ nhà suýt mở tỉ số ngay phút thứ 9 nhưng thủ thành Nicolas đã bắt gọn trái bóng. Đội khách cũng gây bất ngờ khi Castrop dứt điểm tung lưới Leverkusen ở phút 23.

Leverkusen đã có trận đấu vất vả trước Monchengladbach

Tuy nhiên, tổ VAR can thiệp và bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Những phút sau đó, đôi bên đôi công khá hấp dẫn nhưng hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục được tạo ra.

Phút 70, Schick có pha xử lý tốt và Malik Tillman đã nhanh chân dứt điểm cận thành để mở tỉ số trận đấu. Sau khi nhận bàn thua, Monchengladbach dồn lên mạnh mẽ. Scally suýt nữa gỡ hòa cho đội khách nhưng Flekken đã chứng tỏ được năng lực trong pha cản phá.

Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay chủ nhà, bất ngờ lại tới. Phút 90+2, Tabakovic đã bật cao đánh đầu tung lưới Leverkusen, qua đó gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Những phút còn lại là không đủ để đôi bên tìm được thêm bàn thắng. Chung cuộc, hai đội chia điểm trong trận cầu có 2 bàn thắng.

Tỉ số chung cuộc: Leverkusen 1-1 Monchengladbach (H1: 0-0)

Ghi bàn:

Leverkusen: Tillman 70'

Monchengladbach: Tabakovic 90+2'

Đội hình xuất phát

Leverkusen: Flekken, Tapsoba, Bade, Quansah, Grimaldo, Garcia, Tillman, Vazquez, Ben Seghir, Schick

Monchengladbach: Nicolas, Diks, Elvedi, Chiarodia, Scally, Reitz, Engelhardt, Ullrich, Stöger, Castrop, Machino