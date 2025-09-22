HLV Anh Đức thừa nhận không thể ngăn cản Tiến Linh ghi bàn

😓 HLV Anh Đức cay đắng: “Tôi có phương án khắc chế, nhưng Tiến Linh vẫn ghi bàn”

Becamex TP.HCM đã chuẩn bị kỹ càng cho trận derby TP.HCM, nhưng tất cả nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức đều sụp đổ trước sự sắc bén của Nguyễn Tiến Linh. Tiền đạo tuyển Việt Nam tỏa sáng với bàn thắng quan trọng ngay ở phút thứ 7. Tiến Linh tiếp tục trở thành tâm điểm khi phản lưới nhà ở đầu hiệp hai.

Thầy trò HLV Anh Đức buồn bã sau thất bại trên sân nhà trước Công an TP.HCM.

Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức dễ dàng kiểm soát thế trận trong những phút còn lại của trận đấu, có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Quốc Cường và Văn Bình. Chung cuộc, Becamex TP.HCM thất bại 1-3 trước CLB Công an TP.HCM.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Nguyễn Anh Đức không giấu nổi sự bất lực khi nói về cậu học trò cũ ở Becamex TP.HCM. “Tôi có những phương án khắc chế Tiến Linh, nhưng anh ta vẫn ghi bàn. Linh là cầu thủ quá nguy hiểm trong vòng 16m50.

Không chỉ hôm nay, trận gặp Hà Nội trước đó cậu ấy cũng biết cách chọn thời điểm để ghi bàn”, HLV Nguyễn Anh Đức thừa nhận. Trước trận gặp lại đội bóng cũ, phong độ của Tiến Linh bị đặt dấu hỏi với 3 trận đấu liên tiếp “tịt ngòi”. Nhưng sự trở lại đúng lúc của tiền đạo ĐT Việt Nam giúp CLB Công an TP.HCM tạm bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2025/26.

Tiến Linh trở thành tâm điểm khi gặp lại đội bóng cũ Becamex TP.HCM.

💪 HLV Lê Huỳnh Đức: “Tinh thần chiến binh mang về chiến thắng”

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Lê Huỳnh Đức hết lời khen ngợi các học trò ở CLB Công an TP.HCM. “Tinh thần thi đấu rất tốt, thái độ chuyên nghiệp, nhiều cầu thủ chơi như những chiến binh. Chính sự đoàn kết và nhiệt huyết đã mang về chiến thắng này”, HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu.

Ông Đức đặc biệt nhắc đến cảm xúc của Tiến Linh khi “nổ súng” vào lưới đội bóng cũ: “Cảm giác của Tiến Linh khi trở lại sân Gò Đậu cũng giống tôi khi về lại đây. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ ở đâu thì phải cống hiến hết mình cho nơi đó”.

🎯 Công an TP.HCM hướng tới mục tiêu lớn hơn

Dù CLB Công an TP.HCM thắng đậm trải qua chuỗi 3 trận đấu bất bại, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa hoàn toàn hài lòng: “Thành tích đầu mùa tốt nhưng đội còn nhiều việc phải làm. Hiệp 1 có bàn thắng nhưng không chơi tốt, phải sang hiệp 2 mới lấy lại thế trận. Chúng tôi cần cải thiện hơn nữa để duy trì sự ổn định”.

Sau 5 trận đã đấu tại V-League 2025/26, CLB Công an TP.HCM giành được 10 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi CLB Becamex TP.HCM đang rơi dần xuống nhóm cuối bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm sau 4 trận đã đấu.

📅 Lịch thi đấu vòng 5 V-League 2025/26

Công an TP.HCM hành quân tới sân của Sông Lam Nghệ An ngày 27/9.

Becamex TP.HCM tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà ngày 27/9.