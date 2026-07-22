Tin mới nhất bóng đá sáng 22/7: Lộ chiến thuật của Carrick áp dụng cho MU mùa tới

Lộ chiến thuật của Carrick áp dụng cho MU mùa tới

Theo Daily Mail, HLV Michael Carrick muốn MU trở thành đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn so với mùa trước. Thay vì phụ thuộc vào phản công nhanh, ông thầy người Anh muốn các cầu thủ của mình áp đặt được thế trận. MU vẫn sẽ chơi 4-2-3-1 như mùa giải trước để Bruno Fernandes được hỗ trợ tối đa khi chơi “số 10”.

Michael Carrick

Max Allegri lỡ trại huấn luyện đầu của Napoli

Tân HLV trưởng Max Allegri đã phải hủy bỏ lịch trình dự trại huấn luyện đầu mùa của Napoli do bị cúm. Cựu HLV của Juventus dự định sẽ có buổi nói chuyện với người hâm mộ Napoli vào tối thứ ba (21/7) nhưng sự kiện này đã bị hủy. Hiện tại chưa rõ thời điểm Allegri có thể trở lại. Những buổi tập của Napoli đang được trợ lý của Allegri đảm nhiệm.

Rogers hào hứng được thi đấu cùng bạn thân Palmer

Trả lời phỏng vấn về việc thi đấu với Cole Palmer trong mùa giải mới, tân binh trị giá hơn 100 triệu bảng của Chelsea, Morgan Rogers cho biết. “Tôi biết Cole từ khi mới 14 tuổi khi chơi cho đội trẻ của Anh. Rồi cả hai vào đội trẻ Man City cùng nhau. Chúng tôi thường nói chuyện và thích chơi bóng cùng nhau. Mùa tới, chúng tôi sẽ có cơ hội làm điều đó”.

ĐT Bỉ có HLV trưởng mới

Sau thất bại tại World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Bỉ quyết định chia tay với HLV Rudi Garcia. Theo tin mới nhất từ ESPN, Mark Van Bommel đã được chọn làm người thay thế. Đây được đánh giá là một nước đi mạo hiểm khi ông thầy 49 tuổi mới có kinh nghiệm dẫn dắt 3 CLB là PSV, Wolfsburg và Royal Antwerp.

Barcelona chọn “đối mềm” cho Joan Gamper Trophy

Joan Gamper Trophy là trận giao hữu đầu mùa giải mang tính truyền thống của Barcelona trong nhiều năm qua. Mùa này, đội chủ sân Nou Camp chọn đối thủ là Al Ahly của Ai Cập. Trước đó, Barcelona cũng cân nhắc một số đội bóng khác như Dortmund, AS Roma, RB Leipzig, Napoli nhưng do lịch thi đấu khá muộn (19/8) nên Barcelona chỉ có thể lựa chọn Al Ahly.