Tin mới nhất bóng đá sáng 21/7: Lộ thời điểm HLV Scaloni chốt tương lai ở ĐT Argentina

Lộ thời điểm HLV Scaloni chốt tương lai với ĐT Argentina

Theo trang Tyc Sports, HLV Lionel Scaloni vẫn chưa có cuộc nói chuyện chính thức với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Argentina về tương lai sau World Cup 2026. Dự kiến, đôi bên chỉ ngồi lại đàm phán vào kỳ nghỉ quốc tế tiếp theo của FIFA vào tháng 9 - diễn ra từ 21/9 đến 6/10. Hợp đồng hiện tại của Scaloni với Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) có thời hạn đến tháng 12/2026 nhưng ông vẫn chưa quyết định có tiếp tục gắn bó với đương kim á quân World Cup hay không.

HLV Scaloni chỉ chốt tương lai vào tháng 9

Sao Argentina bị treo giò 3 trận sau chung kết World Cup?

Theo ESPN, Ủy ban kỷ luật của FIFA đang xem xét kỹ lưỡng báo cáo của trọng tài và các đoạn video chất lượng cao về hành vi của tiền vệ Leandro Paredes sau trận chung kết World Cup. Thời điểm đó, tuyển thủ Argentina có hành động quá khích với dàn sao Tây Ban Nha như đấm vào cổ họng Eric Garcia hay vật ngã Gavi.

Theo Quy tắc kỷ luật của FIFA, nếu bị coi là hành vi gây hấn bạo lực có chủ đích, Paredes có thể bị đình chỉ thi đấu ít nhất 3 trận.

Thủ môn TBN không phải làm việc vất vả ở World Cup

Trả lời phỏng vấn ESPN, thủ môn Unai Simon thừa nhận anh không phải làm việc quá vất vả ở World Cup 2026 dù giúp ĐT Tây Ban Nha chỉ để lọt lưới 1 bàn từ đầu giải:

"Nếu tất cả những chiếc găng tay mà tôi đã sử dụng trong suốt giải đấu có thể nói, điều chúng sẽ nói với bạn là chúng không phải làm việc vất vả như những thủ môn khác. Tôi nghĩ tất cả là nhờ các đồng đội cùng nhau góp sức vào những chiến thắng của đội tuyển".

ĐT Bỉ chia tay HLV Rudi Garcia

Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA) xác nhận sẽ chia tay HLV trưởng Rudi Garcia sau khi đôi bên đạt thỏa thuận không tiếp tục gia hạn hợp đồng sau World Cup 2026. Dù Garcia giúp "Quỷ đỏ" tiến vào bán kết và chỉ thua nhà vô địch Tây Ban Nha, LĐBĐ Bỉ quyết định "chuyển sang một hướng đi khác", qua đó khép lại mối quan hệ hợp tác kéo dài 18 tháng với nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Huyền thoại bóng đá Anh qua đời vì ung thư

Mới đây, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh và huyền thoại Liverpool, Kevin Keegan đã qua đời ở tuổi 75 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Hồi đầu năm, ông bị phát hiện mắc ung thư giai đoạn 4.

Lúc sinh thời, Kevin Keegan sở hữu sự nghiệp cầu thủ thành công rực rỡ, đặc biệt trong màu áo Liverpool (1971-1977). Ông cùng "Lữ đoàn đỏ" giành 3 chức vô địch giải VĐQG Anh, 1 FA Cup, 2 UEFA Cup và 1 danh hiệu Cúp C1 châu Âu năm 1977. Ông cũng là cầu thủ Anh duy nhất 2 lần đoạt Quả bóng vàng khi thi đấu cho Hamburg ở Đức (1978, 1979).

Sau khi giải nghệ, ông tiếp tục ghi dấu ấn trên cương vị HLV, lần lượt dẫn dắt Newcastle 2 nhiệm kỳ (1992-1997 và 2008), Fulham (1997-1999), Man City (2001-2005) và ĐT Anh (1999-2000).