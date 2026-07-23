Tin mới nhất bóng đá sáng 23/7: Tranh tường của Ferran Torres bị phá hoại chỉ sau 24 giờ

Tranh tường của Ferran Torres bị phá hoại chỉ sau 24 giờ

Sau chiến thắng tại World Cup 2026 với bàn thắng quyết định ở hiệp phụ, Ferran Torres đã được vinh danh bằng tranh tường tại Barcelona. Nhưng chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi tranh được vẽ, đã có nhiều kẻ tới phá hoại tranh khi tô lên tường những dòng chữ chửi bới Tây Ban Nha và kêu gọi sự tồn tại của một đội tuyển quốc gia Catalan. Cần nói thêm rằng Torres không phải người Catalan, anh quê ở Valencia.

Tranh tường Ferran Torres bị phá hoại khá nhanh sau khi được vẽ xong

FIFA bác bỏ cáo buộc dàn xếp tỷ số ở World Cup

FIFA đã ra thông cáo khẳng định họ không tìm thấy dấu hiệu dàn xếp trong bất cứ trận đấu nào tại World Cup 2026, sau khi đã thu thập báo cáo từ một đội chuyên biệt cho công việc này. FIFA cho biết đội chuyên biệt này bao gồm các thành viên làm việc cho cả FBI, INTERPOL, Văn phòng Liên hợp Quốc về chống tội phạm, Hội đồng châu Âu, và Hiệp hội giám sát cá cược Quốc tế, và họ không tìm thấy dấu hiệu mờ ám nào trong các trận đấu đã qua.

Fabian Ruiz “vinh dự” nếu được đề cử Quả bóng Vàng

Sau một mùa giải rất thành công ở cả cấp CLB và ĐTQG, Fabian Ruiz cho biết trong cuộc phỏng vấn với Marca rằng anh sẽ rất vinh dự nếu được đề cử Quả bóng Vàng. “Nếu chỉ được xướng tên trong các cầu thủ có thể tranh giải cũng đã là vinh hạnh lớn cho tôi”, Ruiz chia sẻ. Đáng nói là cũng trong cuộc phỏng vấn này, anh cho biết có thể mình sẽ có ngày quay lại đá cho Real Betis, CLB quê hương.

Pháp và Đức liên kết cho mục tiêu đăng cai World Cup

Tờ Le Parisien tại Paris cho biết Pháp cùng với Đức đã liên kết với nhau cho mục tiêu đăng cai World Cup vào năm 2038 hoặc 2042. Tờ này cho biết việc hai nước muốn liên kết là bởi FIFA định mở rộng giải đấu lên 64 đội tham dự, và họ cho rằng mình đã có sẵn cơ sở hạ tầng lý tưởng lẫn điều kiện di chuyển thuận lợi để đáp ứng cho cả 64 đội tuyển lẫn lượng khán giả đông sẽ đổ tới đây.

Roberto Ayala xin lỗi vì vụ đánh nhau Argentina – Tây Ban Nha

Cựu trung vệ Roberto Ayala, một thành viên của ban huấn luyện ĐT Argentina, mới đây đã lên tiếng xin lỗi sau vụ ẩu đả hậu chung kết World Cup 2026 với ĐT Tây Ban Nha. “Tôi đã định rời đi sau khi trận đấu kết thúc, nhưng tim tôi đập loạn lên khi sự việc xảy ra. Nó giống một cú đẩy hơn là một cú đấm, và tôi không thể bào chữa điều đó. Khi nào gặp lại Dani Olmo, tôi sẽ xin lỗi cậu ấy vì hành động của mình”, Ayala nói.