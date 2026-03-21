Xuân Son chấn thương ngay buổi tập đầu tiên, ĐT Việt Nam “nín thở” chờ tin

Buổi tập khởi đầu chưa trọn vẹn của ĐT Việt Nam

Chiều ngày 21/3, ĐT Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), mở màn cho đợt chuẩn bị quan trọng hướng tới trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh (ngày 26/3) và cuộc đối đầu với đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 31/3).

Xuân Son tập trung cùng ĐT Việt Nam chiều 21/3.

Do ảnh hưởng từ lịch thi đấu dày đặc ở các giải quốc nội, nhiều trụ cột thuộc biên chế các CLB như Thể Công Viettel, CAHN hay Ninh Bình chưa thể góp mặt. Vì vậy, ban huấn luyện chỉ có trong tay 10 cầu thủ ở buổi tập mở màn, gồm những cái tên như Hai Long, Tuấn Hải, Duy Mạnh hay tân binh Hoàng Hên.

Dù quân số ít ỏi, bầu không khí trên sân vẫn khá thoải mái. Các cầu thủ thể hiện tinh thần tích cực, chủ yếu làm quen và thực hiện các bài tập nhẹ nhằm lấy lại cảm giác bóng sau thời gian thi đấu tại CLB.

Xuân Son đang “vào guồng” thì gặp sự cố

Trong số những gương mặt xuất hiện trên sân tập của ĐT Việt Nam chiều 21/3, tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhận được nhiều sự chú ý từ giới truyền thông. Tiền đạo này bước vào buổi tập với trạng thái hứng khởi, di chuyển linh hoạt và tích cực tham gia các bài phối hợp.

Xuân Son bị đau và nhăn nhó rời sân tập sớm.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm buổi tập bắt đầu tăng nhịp độ, Xuân Son bất ngờ có dấu hiệu đau và phải xin rời sân. Các bác sĩ của ĐT Việt Nam nhanh chóng vào cuộc, đưa anh ra ngoài kiểm tra tình trạng chấn thương của Xuân Son.

Việc tiền đạo sinh năm 1997 không thể tiếp tục tập luyện khiến buổi tập phần nào chùng xuống, bởi anh được xem là một trong những phương án tấn công quan trọng của đội tuyển ở đợt tập trung này.

Chấn thương không nặng nhưng vẫn đáng lo

Theo thông tin ban đầu từ ban huấn luyện, chấn thương của Xuân Son không quá nghiêm trọng, chỉ là vấn đề nhẹ về cơ. Dẫu vậy, việc gặp chấn thương ngay ngày đầu hội quân vẫn là tín hiệu không mấy tích cực.

Trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang cần sự ổn định về lực lượng, đặc biệt trên hàng công, mọi vấn đề liên quan đến thể trạng của Xuân Son đều cần được theo dõi sát sao. Đáng nói, tiền đạo này mới trở lại thi đấu chưa lâu và vẫn trong quá trình tìm lại phong độ tốt nhất. Vì vậy, nguy cơ tái phát hoặc quá tải là điều ban huấn luyện không thể xem nhẹ.

Xuân Son ngồi xem đồng đội tập luyện với cái đùi trái được băng bó.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam chỉ có quỹ thời gian ngắn để chuẩn bị trước khi bước vào trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh trên sân sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 26/3. Ngay sau đó, thầy trò HLV sẽ tiếp đón đội tuyển Malaysia trên sân sân Thiên Trường ngày 31/3.

Trong bối cảnh thời gian gấp rút, tình trạng của Xuân Son sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cách vận hành hàng công của ĐT Việt Nam. Nếu không kịp hồi phục, ban huấn luyện buộc phải tính đến những phương án thay thế ngay từ sớm.