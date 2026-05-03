Tin mới nhất bóng đá sáng 3/5: "Không đội bóng Ngoại hạng Anh nào muốn chiêu mộ Salah"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Metz vs Monaco 03/05/26 - Trực tiếp
Logo Metz - MET Metz
1
Logo Monaco - ASM Monaco
2
Atalanta vs Genoa 03/05/26 - Trực tiếp
Logo Atalanta - ATA Atalanta
0
Logo Genoa - GEN Genoa
0
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 3/5: "Không đội bóng Ngoại hạng Anh nào muốn chiêu mộ Salah"

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Cựu sao Liverpool Didi Hamann cho biết Salah không còn đủ trình độ để chơi bóng cho các đội ở Ngoại hạng Anh.

 "Không đội bóng Ngoại hạng Anh nào muốn chiêu mộ Salah"

Salah sẽ rời Liverpool khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 mở cửa. Hiện các đội bóng ở Saudi League quan tâm ngôi sao người Ai Cập. 

Theo quan điểm của cựu sao Liverpool Didi Hamann, Salah nên tới giải đấu đó thay vì mơ tưởng có đội bóng nào khác ở Ngoại hạng Anh quan tâm mình: "Tôi nghĩ ai cũng biết Salah đã qua thời đỉnh cao. Nếu nhìn vào 18 tháng qua, cậu ấy chỉ ghi được một vài bàn thắng từ các pha bóng mở. 

Salah khó lòng chơi bóng ở Ngoại hạng Anh vào mùa tới

Vì vậy, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu có đội nào ở Ngoại hạng Anh muốn chiêu mộ cậu ấy. Tôi nghĩ các giải Saudi Pro League, MLS, hoặc có thể là Serie A là những điểm đến khả dĩ nhất với Salah".

Bayern Munich suýt thua đội bét bảng Bundesliga

Heidenheim cần điểm để trụ hạng Bundesliga, trong khi đó Bayern Munich sử dụng đội hình 2 khi vốn đã vô địch. Chính vì vậy, "Hùm xám" đã gặp khó khăn trước đối thủ này. Bayern Munich liên tục bị đối phương dẫn trước và chỉ có được trận hòa 3-3 ở phút 90+10 khi Ramaj của Heidenheim phản lưới đáng tiếc. 

Lukaku tìm đường trở lại Ngoại hạng Anh

Lukaku đang có mâu thuẫn lớn với Napoli. Anh bị đội bóng phạt cấm thi đấu khi không tập luyện cùng toàn đội. Với tình hình như vậy, chân sút người Bỉ tìm cách rời khỏi CLB vào kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Anh mong muốn trở lại Ngoại hạng Anh thi đấu. Napoli đòi mức phí 20 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Lukaku. 

Carvajal bị gãy ngón chân

Dani Carvajal có thể chơi trận đấu cuối cùng cho Real Madrid sau khi bị gãy ngón chân, khi hợp đồng của anh chỉ còn 2 tháng nữa là hết hạn. Thông báo của Real Madrid cho biết: "Sau khi được đội ngũ y tế chẩn đoán, Dani Carvajal bị xác định gãy đốt ngón chân thứ năm ở bàn chân phải."

Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng anh ấy sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần, đồng nghĩa với việc Carvajal sẽ vắng mặt trong trận El Clasico gặp Barcelona.

Mùa hè bận rộn của Arsenal: Arteta "ngồi trên đống lửa", tấp nập người đến kẻ đi
HLV Mikel Arteta khó có thể tại vị nếu Arsenal kết thúc mùa giải mà không giành được danh hiệu nào.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

02/05/2026 23:58 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN