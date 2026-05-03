Tin mới nhất bóng đá sáng 3/5: "Không đội bóng Ngoại hạng Anh nào muốn chiêu mộ Salah"

"Không đội bóng Ngoại hạng Anh nào muốn chiêu mộ Salah"

Salah sẽ rời Liverpool khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 mở cửa. Hiện các đội bóng ở Saudi League quan tâm ngôi sao người Ai Cập.

Theo quan điểm của cựu sao Liverpool Didi Hamann, Salah nên tới giải đấu đó thay vì mơ tưởng có đội bóng nào khác ở Ngoại hạng Anh quan tâm mình: "Tôi nghĩ ai cũng biết Salah đã qua thời đỉnh cao. Nếu nhìn vào 18 tháng qua, cậu ấy chỉ ghi được một vài bàn thắng từ các pha bóng mở.

Salah khó lòng chơi bóng ở Ngoại hạng Anh vào mùa tới

Vì vậy, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu có đội nào ở Ngoại hạng Anh muốn chiêu mộ cậu ấy. Tôi nghĩ các giải Saudi Pro League, MLS, hoặc có thể là Serie A là những điểm đến khả dĩ nhất với Salah".

Bayern Munich suýt thua đội bét bảng Bundesliga

Heidenheim cần điểm để trụ hạng Bundesliga, trong khi đó Bayern Munich sử dụng đội hình 2 khi vốn đã vô địch. Chính vì vậy, "Hùm xám" đã gặp khó khăn trước đối thủ này. Bayern Munich liên tục bị đối phương dẫn trước và chỉ có được trận hòa 3-3 ở phút 90+10 khi Ramaj của Heidenheim phản lưới đáng tiếc.

Lukaku tìm đường trở lại Ngoại hạng Anh

Lukaku đang có mâu thuẫn lớn với Napoli. Anh bị đội bóng phạt cấm thi đấu khi không tập luyện cùng toàn đội. Với tình hình như vậy, chân sút người Bỉ tìm cách rời khỏi CLB vào kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Anh mong muốn trở lại Ngoại hạng Anh thi đấu. Napoli đòi mức phí 20 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Lukaku.

Carvajal bị gãy ngón chân

Dani Carvajal có thể chơi trận đấu cuối cùng cho Real Madrid sau khi bị gãy ngón chân, khi hợp đồng của anh chỉ còn 2 tháng nữa là hết hạn. Thông báo của Real Madrid cho biết: "Sau khi được đội ngũ y tế chẩn đoán, Dani Carvajal bị xác định gãy đốt ngón chân thứ năm ở bàn chân phải."

Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng anh ấy sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần, đồng nghĩa với việc Carvajal sẽ vắng mặt trong trận El Clasico gặp Barcelona.