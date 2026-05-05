Tin mới nhất bóng đá sáng 5/5: Mbappe đã trở lại Madrid

Kylian Mbappe đã trở lại Madrid trong ngày 4/5 và đã có mặt tại bản doanh của Real Madrid. Tiền đạo người Pháp sẽ được cho kiểm tra trong ngày thứ Tư để xác định thể trạng của anh ra sao và có thể đá trận gặp Barcelona hay không. Mbappe hiện vẫn chưa được tập chung cùng các đồng đội.

Ajax mời Arne Slot

Báo chí Hà Lan cho biết HLV Arne Slot đã được Ajax mời về dẫn dắt trong quá trình đi tìm HLV trưởng mới. Tuy nhiên Slot tỏ ra không hào hứng với đề nghị này, bên cạnh đó ông vẫn đang được bảo đảm vị trí ở Liverpool.

Klopp chỉ muốn ghế HLV tuyển Đức

Tờ Bild cho biết sau bao nhiêu tin đồn về tương lai của mình, HLV Jurgen Klopp vẫn không có ý định dẫn dắt Real Madrid hay bất cứ CLB nào khác. Hiện ông sẽ chỉ nhận lời với một vị trí duy nhất là HLV trưởng ĐT Đức, và Klopp sẽ theo dõi tình hình của ĐTQG dưới sự dẫn dắt của Julian Nagelsmann sau World Cup.

Brighton sắp gia hạn với Hurzeler

HLV trưởng Fabian Hurzeler của Brighton đã được CLB này mời gia hạn và hai bên đã gần đạt các thỏa thuận để ký kết. Hurzeler đã giúp Brighton hồi sinh phong độ mạnh mẽ trong những tháng qua sau khi đội bóng này có chuỗi trận không thắng khá tệ ở giữa mùa giải.

HLV Spalletti nói về nhu cầu tuyển quân của Juventus

Đã được Juventus gia hạn để tiếp tục công việc sang mùa sau, HLV Luciano Spalletti mới đây đã nói trong cuộc phỏng vấn với Gazzetta dello Sport về nhu cầu lực lượng của ông cho mùa tới. “Chúng tôi rất cần một tiền vệ công xoay sở được trong không gian hẹp, khu vực trước vòng cấm đối phương luôn biến thành một bãi lầy nếu chúng tôi lên bóng nên tôi cần một cầu thủ kiểu như vậy. Ở hàng phòng ngự, Bremer và Kelly đấu tay đôi rất tốt, nhưng tôi sẽ cần thêm hậu vệ có thể triển khai bóng lên”, ông chia sẻ.