Hoàng Hên ngày đầu "ăn cơm" ĐT Việt Nam, trải lòng về thầy Kim & Xuân Son

“Tôi đã đợi khoảnh khắc này quá lâu”

Chiều 21/3, ĐT Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân FIFA Days tháng 3/2026 tại Hà Nội. Giữa dàn tuyển thủ quen thuộc, tân binh Đỗ Hoàng Hên trở thành tâm điểm chú ý với những chia sẻ chân thành, giàu cảm xúc trong lần đầu được triệu tập.

Hoàng Hên háo hức trong ngày hội quân ĐT Việt Nam.

Từ câu chuyện “đợi quá lâu” đến việc tự học hát Quốc ca Việt Nam, Hên đang mang đến một hình ảnh rất khác, giản dị nhưng đầy khát khao cống hiến. Không cần những lời hoa mỹ, Đỗ Hoàng Hên mở đầu buổi chia sẻ bằng cảm xúc rất thật: “Tôi cảm thấy rất tự hào và rất vui. Tôi đã đợi cơ hội này quá lâu rồi”.

Cầu thủ này nhấn mạnh tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam – nơi anh đã gắn bó suốt 5 năm qua: “Tôi rất yêu Việt Nam. Bây giờ có cơ hội thi đấu cho ĐTQG, tôi vô cùng tự hào”. Thậm chí, những chi tiết nhỏ như trang phục đội tuyển cũng khiến Hên thích thú: “Áo ĐTQG rất đẹp, áo tập cũng rất đẹp”.

Được HLV Kim Sang Sik “cởi trói tâm lý” ngay ngày đầu

Trong ngày đầu hội quân, Hên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ ban huấn luyện, đặc biệt là HLV trưởng Kim Sang Sik. “Thầy nói tôi cứ thoải mái, chơi bóng thật tốt. Tôi mới lên nên thầy cũng nói chuyện rất vui vẻ, động viên nhiều”, Hên chia sẻ.

Sự gần gũi của chiến lược gia người Hàn Quốc giúp tân binh này giảm bớt áp lực trong lần đầu lên tuyển, điều không phải cầu thủ nào cũng dễ thích nghi. Không chỉ nhận sự động viên từ HLV, Hên còn được các đàn anh ở ĐT Việt Nam hỗ trợ nhiệt tình. Anh cho biết đã chủ động trao đổi với những cái tên như Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải để bắt nhịp môi trường mới.

Xuân Son và đồng đội bắt đầu hội quân cùng ĐT Việt Nam sáng 21/3.

Tái hợp Xuân Son: “Chúng tôi hiểu nhau từ trước”

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc Hoàng Hên tiếp tục sát cánh cùng Nguyễn Xuân Son trên tuyển Việt Nam. Cả hai từng có thời gian dài thi đấu cùng nhau ở cấp CLB nên sự ăn ý là điều đã được kiểm chứng: “Chúng tôi hiểu nhau, đã đá cùng nhau lâu rồi.

Dù bây giờ không còn cùng CLB nhưng lên tuyển lại được chơi cùng, cảm giác rất vui”. Hoàng Hên cũng khẳng định cả hai sẽ cùng nỗ lực để đóng góp cho ĐT Việt Nam trong các trận đấu sắp tới. Dù lần đầu lên tuyển, Hên tỏ ra khá điềm tĩnh khi nói về áp lực: “Ở đâu cũng có áp lực, từ Nam Định đến Hà Nội FC đều vậy. Quan trọng là mình cố gắng thoải mái, tập luyện chăm chỉ và cống hiến hết sức”.

Hoàng Hên có buổi tập đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam

Đặc biệt, cầu thủ này ghi điểm mạnh khi tiết lộ đã tự học hát Quốc ca Việt Nam. Chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự nghiêm túc và tình cảm mà Hên dành cho màu áo đội tuyển.

Gia đình là điểm tựa, nhưng cũng là nỗi trăn trở

Khi được hỏi về khoảnh khắc nhận tin lên tuyển, Hên cho biết anh đã gọi ngay cho mẹ và vợ: “Mẹ tôi rất vui vì biết tôi đã làm việc chăm chỉ. Vợ tôi và gia đình cũng rất hạnh phúc”. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi mẹ anh đang bị bệnh và chưa thể sang Việt Nam cổ vũ: “Mẹ tôi rất muốn sang nhưng đang bệnh”.

Quyết thắng Bangladesh, sẵn sàng cho Malaysia

Hướng đến các trận đấu trong tháng 3, Hên không giấu tham vọng cùng ĐT Việt Nam giành kết quả tốt: “Chúng tôi cố gắng thắng Bangladesh và chuẩn bị thật tốt cho trận gặp Malaysia”. Anh nhấn mạnh tinh thần khi khoác áo đội tuyển: “Khi mặc áo ĐTQG Việt Nam, ai cũng phải cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo”.

ĐT Việt Nam chưa đủ quân, vẫn vào guồng tập luyện

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam đã chính thức hội quân từ sáng 21/3 và bước vào tập luyện ngay trong chiều cùng ngày để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bangladesh (26/3, sân Hàng Đẫy) và trận đấu quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (31/3, sân Thiên Trường).

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có đầy đủ lực lượng trong tay do nhiều cầu thủ còn bận thi đấu vòng tứ kết Cúp Quốc gia và trận đá bù V-League. Phải đến ngày 23/3, HLV Kim Sang Sik mới có trong tay đầy đủ quân số để hoàn thiện đội hình.

