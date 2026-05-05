Nóng nhất thể thao sáng 6/5: Sabalenka đe dọa tẩy chay Grand Slam

Sabalenka đe dọa tẩy chay Grand Slam

Sabalenka tin rằng các tay vợt nên tổ chức tẩy chay nếu họ không được chia sẻ nhiều hơn doanh thu từ các giải Grand Slam. Cô tỏ ra thất vọng sâu sắc khi biết về tiền thưởng của giải Roland Garros, dù cho ban tổ chức cho biết tiền thưởng đã tăng.

Sabalenka thất vọng với tiền thưởng của Roland Garros

Cụ thể, Sabalenka cho hay: "Nếu không có chúng tôi thì sẽ không có giải đấu và sẽ không có những màn trình diễn giải trí như vậy. Tôi cảm thấy chúng tôi xứng đáng được trả thù lao cao hơn. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tẩy chay nó. Tôi cảm thấy đó sẽ là cách duy nhất để đấu tranh cho quyền lợi của chúng ta".

Francis Ngannou "quay xe", sẵn sàng đối đầu với Jake Paul

Sau khi đánh bại Julio Cesar Chavez Jr hồi tháng 6 năm ngoái, Jake Paul rất muốn duy trì hoạt động và đã đồng ý tham gia một trận đấu biểu diễn gây tranh cãi với nhà vô địch hạng nhẹ Gervonta Davis . Cả hai dự kiến ​​sẽ đối đầu vào tháng 11, nhưng trận đấu đã bị hủy bỏ.

Thay vào đó, Jake Paul có thể gặp Ngannou, người từng từ chối đấu với anh: "Lúc đầu, tôi không hào hứng lắm. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng tôi nghĩ đến một lúc nào đó tôi cần phải đối đầu với anh ấy. Tôi nghĩ mình có thể hạ gục anh ấy, nếu tôi được phép nói vậy".

Hé lộ trang phục của Sinner ở Roland Garros

Hãng thời trang thể thao Nike đã chuẩn bị cho Sinner bộ trang phục màu xanh da trời nhạt để anh tham gia Roland Garros 2026. Đây là thay đổi đáng kể của hãng thời trang này sau khi họ để anh mặc bộ đồ màu hồng rực rỡ ở Monte Carlo.

Võ sĩ quyền Anh mặc bộ đồ phản cảm

Võ sĩ Lance McDonald đã để lại hình ảnh gây ấn tượng mạnh ở buổi cân thuộc giải No Limit. Anh khiến tất cả phải đỏ mặt khi chỉ mặc quần lót nhỏ xíu. Không ít người hâm mộ đã bật cười trước hình ảnh này. Thậm chí cả ông chủ của No Limit là George Ross cũng không thể nhịn cười khi McDonald tiến đến bàn cân.