Tin mới nhất bóng đá sáng 22/12: Barcelona dốc sức chiêu mộ sao Ngoại hạng Anh

Barcelona dốc sức chiêu mộ sao Ngoại hạng Anh

Theo nguồn tin từ Fichajes, Barcelona đã bắt đầu những động thái nghiêm túc nhằm theo đuổi trung vệ Marcos Senesi của Bournemouth. Ngôi sao người Argentina được dự báo sẽ trở thành một trong những cầu thủ tự do “hot” nhất châu Âu khi mùa giải khép lại.

Senesi có thể gia nhập Barca

Senesi đang bước vào giai đoạn then chốt của sự nghiệp. Trung vệ sinh năm 1997 nhiều khả năng sẽ không gia hạn hợp đồng với Bournemouth, đồng nghĩa với việc anh có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi mùa giải kết thúc.

Không chỉ Barcelona, Atletico Madrid cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Senesi. Đội bóng thành Madrid hiểu rõ đây là cơ hội hiếm có trên thị trường chuyển nhượng để sở hữu một trung vệ chất lượng mà không mất phí.

AS Monaco cân nhắc bán Maghnes Akliouche trong tháng 1

AS Monaco có thể thu về một khoản lớn bằng việc bán tiền vệ tấn công Maghnes Akliouche ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhằm tạo ngân sách cho các thương vụ tăng cường lực lượng.

Theo nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Ekrem Konur, hàng loạt ông lớn Premier League như Liverpool, Manchester United, Newcastle United và Tottenham đều đang quan tâm tới tuyển thủ Pháp 23 tuổi. Monaco được cho là sẵn sàng để Akliouche ra đi với mức giá khoảng 60 - 65 triệu euro.

Flick lên tiếng về tương lai khi Barca tính gia hạn đến năm 2028

HLV Hansi Flick đã chia sẻ thẳng thắn về tương lai của mình tại Barcelona, trong bối cảnh đội bóng xứ Catalunya đang cân nhắc đề nghị gia hạn hợp đồng đến năm 2028. Chiến lược gia người Đức khẳng định ông hạnh phúc tại Nou Camp, đồng thời nhấn mạnh sự tin tưởng từ Chủ tịch Joan Laporta và mối quan hệ làm việc ăn ý với Giám đốc thể thao Deco.

“Như tôi đã nói, tôi rất hạnh phúc khi làm việc tại CLB này. Với Deco, các nhân viên, đội ngũ của tôi và bản thân tôi đều rất hài lòng. Mối quan hệ với Deco và ê-kíp của anh ấy thật sự tuyệt vời”, HLV Flick chia sẻ.

Aston Villa nhắm Ter Stegen thay thế Martinez

Aston Villa đang cân nhắc khả năng chiêu mộ thủ môn Marc-Andre Ter Stegen của Barcelona như một phương án thay thế Emiliano Martinez, trong bối cảnh tương lai của thủ thành người Argentina tại Villa Park vẫn chưa rõ ràng.

Ter Stegen hiện không còn là lựa chọn số một tại Barcelona và cũng đánh mất vị trí ưu tiên ở tuyển Đức, trong giai đoạn World Cup đang đến gần. Theo Mundo Deportivo, Aston Villa đánh giá cao khả năng chơi chân, phân phối bóng và sự điềm tĩnh của Ter Stegen – những phẩm chất rất phù hợp với triết lý xây dựng lối chơi từ tuyến dưới của HLV Unai Emery.

Fiorentina gây sốc khi nhắm bổ nhiệm GĐTT của Tottenham

Theo Fabrizio Romano, Fiorentina đang xem xét một thương vụ gây bất ngờ: bổ nhiệm Fabio Paratici, Giám đốc bóng đá của Tottenham, vào vai trò chủ chốt trong dự án mới của CLB.

Sau khi thay đổi chủ sở hữu, Tottenham từng công bố Paratici gia nhập ban lãnh đạo cùng Johan Lange. Cặp đôi này đã phối hợp chặt chẽ trong chiến lược chuyển nhượng của Spurs, trong bối cảnh án cấm 30 tháng của Paratici sắp kết thúc.

Romano viết trên mạng xã hội: “Các cuộc đàm phán đang diễn ra cho một hợp đồng dài hạn khi Fiorentina muốn Paratici trở thành nhân tố then chốt trong dự án của họ. Thương vụ đang tiến triển”.

Huyền thoại Liverpool khuyên không nên chiêu mộ Semenyo

Huyền thoại Liverpool là John Barnes đã lên tiếng khuyên đội bóng cũ không nên ký hợp đồng với tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Dù "The Reds" được liên hệ với cầu thủ 25 tuổi, Barnes cho rằng Liverpool hiện có đủ chiều sâu đội hình.

Cựu danh thủ người Anh cũng tin rằng Mohamed Salah sẽ không rời Anfield, bất chấp những phát ngôn gây chú ý gần đây của ngôi sao người Ai Cập nhắm vào HLV Arne Slot và ban lãnh đạo CLB.