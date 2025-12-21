Kỳ quặc Haaland cả năm 2025 chưa ghi hat-trick cho Man City, nguyên nhân vì De Bruyne?

"Hãm phanh" cả năm

Erling Haaland đã có 19 bàn ở thời điểm này của mùa giải và có thể dự đoán rằng trừ khi có một biến cố lớn nào đó xảy ra, trung phong người Na Uy sẽ lại đoạt Vua phá lưới Premier League. Anh đã hơn Igor Thiago tận 8 bàn và Thiago sẽ khó lòng đuổi kịp Haaland, khi một người đang chơi vượt kỳ vọng ở Brentford, người còn lại có cả hệ thống của Man City hỗ trợ phía sau.

Haaland có khi cũng không giải thích được vì sao anh vẫn chưa lập hat-trick trong cả năm nay cho Man City

Mới chỉ có 5 đội không bị Haaland ghi bàn ở Premier League mùa này, bao gồm Tottenham, Aston Villa, Newcastle, Leeds và Sunderland. Trong số này, Tottenham cùng Aston Villa và Newcastle là 3 đội đã thắng được Man City, nên có thể nói rằng việc ghi bàn vào lưới các đối thủ mạnh là rất cần thiết cho Haaland, vì nó mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn cho đội nhà.

Nhưng có một điều rất kỳ quặc về thành tích ghi bàn của Haaland mùa này: Anh vẫn chưa ghi cú hat-trick nào. Tiền đạo này ghi rất nhiều cú đúp, nhưng bằng một cách nào đó anh lại “hãm phanh” nhất định không ghi bàn thứ 3. Thậm chí trong năm 2025 anh còn không ghi cú hat-trick nào ở mọi đấu trường cho Man City.

Các cú đúp mùa này của Haaland đã được ghi vào lưới Wolverhampton, MU, Burnley, Monaco, Everton, Bournemouth, Crystal Palace và West Ham. Chỉ có trận gặp Burnley là Haaland không đủ thời gian ghi hat-trick vì bàn thứ 2 ghi ở phút 90+3, các trận còn lại anh đều có đủ thời gian để ghi bàn thứ 3.

Kỷ lục vẫn chưa bị phá

Haaland đã có 8 hat-trick trong sự nghiệp Premier League của anh trong khi Sergio Aguero vẫn đang giữ kỷ lục với 12 hat-trick. Có vẻ như việc Kevin De Bruyne đá ở Man City đã khiến tiền đạo nào khoác áo Man City cũng có điều kiện thi thố khả năng dứt điểm của mình (6/8 hat-trick của Aguero đến trong những mùa De Bruyne đá ở City), nhưng De Bruyne không còn ở CLB nên Haaland đang chững lại về mặt hat-trick.

Không còn De Bruyne nhưng Haaland đã có Cherki mớm bóng

Trước West Ham, Haaland cũng bỏ lỡ cơ hội để có bàn thứ 3, và các đồng đội của anh cũng có phần tham dứt điểm khi có thể chuyền cho Haaland khi trận đấu đã an bài. Một trong số đó là cơ hội của Rico Lewis ở hiệp 2, Man City khi đó đã dẫn 3-0 và Lewis quyết định tự dứt điểm tìm bàn thắng cho mình.

Tuy nhiên việc Haaland không ghi được hat-trick dường như chẳng làm anh bận tâm và HLV Pep Guardiola cũng không lo nghĩ nhiều về điều đó. Hai thầy trò dường như quan tâm đến điều khác quan trọng hơn, đó là số trận Haaland ghi được bàn tản rộng đến đâu: Haaland đã đá 23 trận thì mới chỉ 6 trận không lập công, hiện chỉ có Kylian Mbappe của Real Madrid có cùng tần suất (Harry Kane đã không ghi bàn ở 8/24 trận cho Bayern).

Mặc dù De Bruyne đã ra đi, sự thăng hoa của Rayan Cherki tại Man City đang giúp Haaland có điều kiện thể hiện. Có lẽ sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh có cú hat-trick đầu tiên của mùa giải, và kỷ lục hat-trick Premier League sẽ chẳng mấy bữa sang tên đổi chủ.