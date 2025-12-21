MU chờ "giăng bẫy" Aston Villa đua tốp đầu: 4 thử thách cực đại của Amorim

⚔️ Sẵn sàng cho màn "đấu trí" căng thẳng

Vào 23h30 ngày 21/12, MU sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước Aston Villa ở vòng 17 Ngoại hạng Anh. Hiện tại, đội chủ nhà có chuỗi phong độ ấn tượng, với 9 chiến thắng liên tiếp và 15 chiến thắng trong 17 trận gần nhất. Họ cũng là một trong những đội bóng ổn định nhất không chỉ ở Ngoại hạng Anh mà cả châu Âu hiện tại.

Amorim đối diện "bài test khó" mang tên Unai Emery

Phía đối diện, đoàn quân của HLV Ruben Amorim cũng dần trở lại quỹ đạo, thậm chí sở hữu hàng công mạnh thứ ba Ngoại hạng Anh (30 bàn), chỉ kém Arsenal (31 bàn) và Man City (41 bàn).

Tuy nhiên, thay vì chỉ trông chờ vào màn trình diễn cá nhân bùng nổ để tạo nên thế trận cởi mở, yếu tố quyết định mang tới chiến thắng cho MU nằm ở cách tiếp cận trận đấu về mặt chiến thuật.

Unai Emery vốn nổi tiếng với sự lọc lõi, thực dụng. Chính những phẩm chất này của nhà cầm quân người Tây Ban Nha giúp Aston Villa duy trì vị trí trong tốp đầu Ngoại hạng Anh, thậm chí liên tục gây khó dễ cho các đội bóng lớn.

Từ đầu mùa, họ lần lượt cầm hòa Newcastle (0-0), đánh bại Tottenham (2-1), Man City (1-0) hay mới đây nhất là chiến thắng 2-1 trước đội đầu bảng Arsenal ở vòng 15. Trước đối thủ cứng cựa như Emery, rõ ràng Amorim bị đánh giá thấp hơn nhiều.

🧩 Duy trì sự linh hoạt giữa hàng thủ 3 và 4 người

Ở trận gần nhất gặp Bournemouth (hòa 4-4), MU cho thấy khả năng thích nghi chiến thuật rất cao. Đội bóng không cố định hệ thống duy nhất mà liên tục chuyển đổi giữa 2 sơ đồ ngay trong trận đấu.

Cụ thể, "Quỷ đỏ" có thể vận hành với hàng thủ 3 người khi tấn công và chuyển sang hàng thủ 4 người khi phòng ngự. Luke Shaw chơi lệch vào trong như trung vệ lệch trái, trong khi Diogo Dalot được đẩy cao tham gia tấn công, tạo nên cấu trúc 3-2-5 nếu có bóng.

Khi mất bóng, đội hình nhanh chóng trở lại với 4 hậu vệ, giúp tăng khả năng che chắn phía sau. Cách tổ chức này cho phép MU tạo quân số áp đảo cả khi tấn công lẫn phòng ngự.

Việc thay đổi linh hoạt như vậy mang lại cho họ “kế hoạch A và kế hoạch B” trong cùng trận đấu. HLV trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel từng nói: "Sơ đồ chỉ là khung sườn để cầu thủ vận hành" và MU đang chứng minh điều đó.

Mainoo sẽ được HLV Amorim trao cơ hội?

🧠 Kobbie Mainoo có nên đá chính?

Dưới thời Amorim, Kobbie Mainoo không còn là sự lựa chọn ưu tiên. Nguyên nhân chủ yếu đến từ yêu cầu di chuyển với cường độ cao và quãng đường lớn trong hệ thống 3-4-3 mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xây dựng.

Tuy nhiên, quyết định vận hành 2 sơ đồ trong cùng trận đấu như trước Bournemouth lại giúp giảm tải đáng kể cho các tiền vệ trung tâm. Khi phòng ngự với cấu trúc 4-4-2, MU có thể bảo vệ khu trung tuyến tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện để Mainoo phát huy điểm mạnh.

Cầu thủ 20 tuổi rất mạnh trong việc xử lý bóng không gian hẹp, vượt qua đối phương ở tuyến giữa và tung ra những đường chuyền thẳng vào chân các tiền đạo. Đây là điều mà "lão tướng" Casemiro không mang lại.

Sự xuất hiện của Mainoo cũng tạo ra nhịp điệu tấn công khác cho MU, vì vậy việc tiền vệ người Anh được xếp đá chính trước Aston Villa có lẽ không quá ngạc nhiên.

🛑 Ngăn chặn Morgan Rogers

Muốn khắc chế Aston Villa, MU phải kiểm soát được tuyến giữa, đặc biệt là Morgan Rogers – nhân tố đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội chủ nhà.

Villa sở hữu 3 tiền vệ có khả năng thoát pressing cực tốt gồm Youri Tielemans, John McGinn và Morgan Rogers. Họ có thể nhận bóng, xử lí khéo léo để loại bỏ cầu thủ đối phương đang pressing hoặc phối hợp nhanh để tiếp tục duy trì quyền kiểm soát cho đội nhà.

Morgan Rogers là mối đe dọa lớn nhất với MU

Đây là mối nguy lớn nếu MU tiếp cận trận đấu bằng cách pressing tầm cao liên tục trong sơ đồ 3-4-3, bởi điều đó dễ để lộ khoảng trống. Bài học từ đội đầu bảng Arsenal - bại tướng của Aston Villa ở vòng 15 Ngoại hạng Anh - vẫn còn nguyên, vì vậy MU không nên dâng cao pressing bằng mọi giá.

Thay vào đó, các trung vệ "Quỷ đỏ" cần chủ động dâng lên áp sát Rogers ngay khi tiền vệ này nhận bóng, không cho anh có cơ hội xoay người và hướng về phía khung thành.

Nếu để cầu thủ 23 tuổi có không gian trước vòng cấm, nguy cơ anh tung ra cú dứt điểm hiểm hóc để định đoạt trận đấu là rất cao. Một phương án táo bạo có thể là giao cho Leny Yoro nhiệm vụ theo kèm chặt Rogers.