Amorim tuyên bố MU không mua sắm bừa, khuyên Mainoo học Ronaldo - Rooney

🔒 Amorim khẳng định MU không "mua sắm hoảng loạn"

Chia sẻ trên Sky Sports, HLV Ruben Amorim đã bác bỏ khả năng MU sẽ thực hiện những thương vụ mua sắm cầu thủ hoảng loạn (panic buy) trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, đội bóng chỉ xem xét bản hợp đồng phù hợp với tầm nhìn dài hạn, thay vì giải pháp tình thế:

“Chúng tôi chỉ cố gắng mang về những cầu thủ mà chúng tôi tin là tương lai của CLB. Không phải để cứu vãn tình hình nhất thời hay bù đắp cho việc thiếu 3 cầu thủ vì Cúp châu Phi”.

HLV Amorim cho rằng MU vẫn cần tân binh, nhưng sẽ không vội vàng "phá két"

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh MU đối mặt nhiều khó khăn về lực lượng. 3 cầu thủ gồm Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui đang làm nhiệm vụ tại Cúp châu Phi, trong khi Matthijs de Ligt, Harry Maguire nhiều khả năng không kịp bình phục chấn thương cho chuyến làm khách trên sân Aston Villa (23h30, 21/12).

🧩 MU chỉ chiêu mộ tân binh nếu phù hợp

Dù vậy, HLV Amorim vẫn để ngỏ khả năng mang về tân binh nếu phù hợp: “Ngay cả khi mang về một cầu thủ, có thể đó không phải vị trí mà chúng tôi cần ngay lúc này. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa về – cả bây giờ lẫn cuối mùa – những cầu thủ hoàn hảo cho tương lai. Vẫn có khả năng chúng tôi làm được điều gì đó”.

Hiện tại, MU đang cân nhắc tăng cường vị trí tiền vệ phòng ngự, trong bối cảnh tương lai của Casemiro, Kobbie Mainoo và Manuel Ugarte đều chưa rõ ràng. Đội trưởng Bruno Fernandes mới đây cũng gây chú ý khi tiết lộ ban lãnh đạo muốn bán anh vào mùa hè.

Một số mục tiêu được "Quỷ đỏ" cân nhắc gồm Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace), Conor Gallagher (Atletico Madrid), Carlos Baleba (Brighton) hay Joao Gomes (Wolves). Ở hành lang cánh trái, MU được cho là sẽ theo đuổi Antoine Semenyo (Bournemouth). Cầu thủ 25 tuổi phù hợp với kế hoạch dài hạn của Amorim và có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng (hiệu lực từ tháng 1).

⭐ Amorim khuyên Mainoo học Ronaldo - Rooney

Ở diễn biến khác, HLV Amorim lên tiếng kêu gọi Kobbie Mainoo kiên nhẫn và nỗ lực cạnh tranh vị trí trong đội hình MU. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lấy ví dụ từ Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney, những huyền thoại từng phải làm bạn với băng ghế dự bị khi không đạt phong độ cao:

“Kobbie cần phải chiến đấu cho vị trí của mình. Ở tuổi 20, ngồi dự bị tại MU không phải điều xấu. Tôi nhớ Cristiano Ronaldo từng ngồi ghế dự bị, Wayne Rooney có lúc như vậy. Juan Sebastian Veron cũng không thường xuyên ra sân. Tôi nhớ rất rõ lịch sử của MU.

Tôi không nói điều đó để hạ thấp Kobbie. Ngược lại, tôi chỉ muốn giúp đội bóng chiến thắng và giúp Kobbie trở thành cầu thủ tốt hơn”.

Amorim muốn Mainoo kiên nhẫn

🗣️ Không đề tâm tới hành động của anh trai Mainoo

Mặt khác, HLV Amorim từ chối bình luận sâu về động thái từ anh trai của Mainoo khi mặc áo in dòng chữ “Free Kobbie” (Giải thoát cho Kobbie) cách đây vài tuần: “Tôi từng gặp tình huống tương tự ở Sporting. Anh trai tôi có cuộc sống và quan điểm riêng, điều đó không liên quan đến tôi. Với Kobbie cũng vậy.

Kobbie là cậu bé nhút nhát nhưng có trách nhiệm với hành động của mình. Cậu ấy đã chơi tốt ở trận gần nhất, và tôi đang tập trung vào điều đó”.

Mainoo từng được đánh giá rất cao và có vị trí vững chắc ở MU lẫn ĐT Anh. Dù vậy dưới thời Amorim, tiền vệ 20 tuổi không được trọng dụng, thậm chí chưa có trận đá chính nào tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nhiều nguồn tin cho biết, anh muốn ra đi vào tháng 1/2026 để nuôi hy vọng dự World Cup, trong bối cảnh được nhiều đội bóng lớn như Napoli, Bayern Munich, Chelsea quan tâm.