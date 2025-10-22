Tin mới nhất bóng đá sáng 22/10: Liverpool bị "soi" vì phạm luật ở trận thua MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Villarreal vs Manchester City 22/10/25 - Trực tiếp
Logo Villarreal - VIL Villarreal
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan 22/10/25 - Trực tiếp
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
0
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
0
PSV vs Napoli 22/10/25 - Trực tiếp
Logo PSV - PSV PSV
0
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Newcastle United vs Benfica 22/10/25 - Trực tiếp
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
Logo Benfica - SLB Benfica
0
Copenhagen vs Borussia Dortmund 22/10/25 - Trực tiếp
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
0
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
0
Arsenal vs Atlético de Madrid 22/10/25 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
0
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain 22/10/25 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
0
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
1
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 22/10: Liverpool bị "soi" vì phạm luật ở trận thua MU

Liverpool Manchester United
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh nhắc nhở Liverpool vì liên tục phạm luật trong trận thua MU ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Liverpool bị cảnh cáo vì phạm luật ở trận thua MU

theo Daily Mail, Liverpool sẽ bị ban tổ chức Ngoại hạng Anh vì nhiều lần vi phạm quy định về việc lấy bóng khi ném biên ở trận thua MU 1-2 cuối tuần qua. 

Liverpool bị "soi" vì liên tục vi phạm quy định về ném biên ở trận gặp MU&nbsp;

Liverpool bị "soi" vì liên tục vi phạm quy định về ném biên ở trận gặp MU 

Cụ thể, vào cuối trận, HLV Arne Slot và một số nhân viên nhặt bóng tại sân Anfield đã ném bóng cho cầu thủ Liverpool, thay vì để họ tự lấy bóng từ các vị trí quy định xung quanh sân. Đây là hành vi vi phạm trực tiếp quy định, vốn yêu cầu bóng được đặt sẵn trên các chốt và không ai, kể cả ban huấn luyện hay nhân viên kỹ thuật, được phép đưa bóng cho cầu thủ.

Hệ quả, có 2 lần xuất hiện tình huống có 2 quả bóng cùng lúc xuất hiện trên sân. Trong khi đó, MU được cho là rất ngạc nhiên khi dối thủ phạm quy nhưng không khiếu nại. Mùa trước, Aston Villa từng bị phạt 125.000 bảng  vì vi phạm liên tiếp quy định này trong 5 trận đấu.

Felix tiết lộ lí do ghi nhiều bàn hơn Ronaldo

Chia sẻ với Canal GOAT, tiền đạo Joao Felix cho rằng việc các đối thủ quá quá chú trọng theo kèm Cristiano Ronaldo và lí do giúp anh có nhiều không gian hoạt động hơn. Từ đầu mùa, Ronaldo có 6 bàn/7 trận Al Nassr, trong khi Felix ghi 11 bàn/10 trận.

"Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với tôi vì Cristiano. Đối thủ tập trung nhiều hơn vào anh ấy và để lại cho những người khác một chút không gian. Anh ấy hỗ trợ rất tốt các tiền đạo, bao gồm cả tôi, Mane và Coman. Được chơi cùng Ronaldo trên sân là điều hoàn toàn khác biệt", Felix cho hay.

Vinicius học 2 cựu sao Chelsea để đối đầu anti-fan

Trả lời truyền thông trước trận Real Madrid - Juventus (2h, 23/10), thủ môn Thibaut Courtois tiết lộ, Vinicius đã học cách phớt lờ những tiếng la ó, chỉ trích từ cổ động viên đối thủ để không ảnh hưởng tới màn thể hiện trên sân. Courtois cho rằng cách làm của Vinicius có nhiều điểm tương đồng 2 người đồng đội cũ trong màu áo Chelsea là Diego Costa và Eden Hazard:

“Không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng khi cả sân vận động vây quanh bạn và tấn công bạn, cố gắng loại bạn ra khỏi trận đấu. Vinicius đã học được cách sống chung với điều đó, thậm chí còn khiến đối thủ mất bình tĩnh. Đó là những gì Diego Costa đã làm khi tôi còn ở Atletico, hay Hazard đã làm ở Chelsea".

Chelsea báo tin vui về Liam Delap

Trong cuộc họp báo trước trận Chelsea gặp Ajax (2h, 23/10), HLV Enzo Maresca tiết lộ tiền đạo Liam Delap đã gần bình phục và có thể bắt đầu tập luyện cùng toàn đội trong những ngày tới. Bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng của Chelsea dính chấn thương gân khoeo trong trận gặp Fulham hôm 30/8, khiến Chelsea trải qua cuộc khủng hoảng hàng công nghiêm trọng.

Mbappe đỉnh nhất sự nghiệp giúp Real tự tin, MU vẫn sống nhờ cựu binh (Clip 1 phút)
Mbappe đỉnh nhất sự nghiệp giúp Real tự tin, MU vẫn sống nhờ cựu binh (Clip 1 phút)

Phong độ đỉnh cao của Mbappe giúp Real Madrid tự tin bước vào những trận đại chiến ở Champions League và La Liga trong 1 tuần.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

21/10/2025 23:46 PM (GMT+7)
