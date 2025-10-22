Tin mới nhất bóng đá sáng 22/10: Liverpool bị "soi" vì phạm luật ở trận thua MU

Liverpool bị cảnh cáo vì phạm luật ở trận thua MU

theo Daily Mail, Liverpool sẽ bị ban tổ chức Ngoại hạng Anh vì nhiều lần vi phạm quy định về việc lấy bóng khi ném biên ở trận thua MU 1-2 cuối tuần qua.

Liverpool bị "soi" vì liên tục vi phạm quy định về ném biên ở trận gặp MU

Cụ thể, vào cuối trận, HLV Arne Slot và một số nhân viên nhặt bóng tại sân Anfield đã ném bóng cho cầu thủ Liverpool, thay vì để họ tự lấy bóng từ các vị trí quy định xung quanh sân. Đây là hành vi vi phạm trực tiếp quy định, vốn yêu cầu bóng được đặt sẵn trên các chốt và không ai, kể cả ban huấn luyện hay nhân viên kỹ thuật, được phép đưa bóng cho cầu thủ.

Hệ quả, có 2 lần xuất hiện tình huống có 2 quả bóng cùng lúc xuất hiện trên sân. Trong khi đó, MU được cho là rất ngạc nhiên khi dối thủ phạm quy nhưng không khiếu nại. Mùa trước, Aston Villa từng bị phạt 125.000 bảng vì vi phạm liên tiếp quy định này trong 5 trận đấu.

Felix tiết lộ lí do ghi nhiều bàn hơn Ronaldo

Chia sẻ với Canal GOAT, tiền đạo Joao Felix cho rằng việc các đối thủ quá quá chú trọng theo kèm Cristiano Ronaldo và lí do giúp anh có nhiều không gian hoạt động hơn. Từ đầu mùa, Ronaldo có 6 bàn/7 trận Al Nassr, trong khi Felix ghi 11 bàn/10 trận.

"Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với tôi vì Cristiano. Đối thủ tập trung nhiều hơn vào anh ấy và để lại cho những người khác một chút không gian. Anh ấy hỗ trợ rất tốt các tiền đạo, bao gồm cả tôi, Mane và Coman. Được chơi cùng Ronaldo trên sân là điều hoàn toàn khác biệt", Felix cho hay.

Vinicius học 2 cựu sao Chelsea để đối đầu anti-fan

Trả lời truyền thông trước trận Real Madrid - Juventus (2h, 23/10), thủ môn Thibaut Courtois tiết lộ, Vinicius đã học cách phớt lờ những tiếng la ó, chỉ trích từ cổ động viên đối thủ để không ảnh hưởng tới màn thể hiện trên sân. Courtois cho rằng cách làm của Vinicius có nhiều điểm tương đồng 2 người đồng đội cũ trong màu áo Chelsea là Diego Costa và Eden Hazard:

“Không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng khi cả sân vận động vây quanh bạn và tấn công bạn, cố gắng loại bạn ra khỏi trận đấu. Vinicius đã học được cách sống chung với điều đó, thậm chí còn khiến đối thủ mất bình tĩnh. Đó là những gì Diego Costa đã làm khi tôi còn ở Atletico, hay Hazard đã làm ở Chelsea".

Chelsea báo tin vui về Liam Delap

Trong cuộc họp báo trước trận Chelsea gặp Ajax (2h, 23/10), HLV Enzo Maresca tiết lộ tiền đạo Liam Delap đã gần bình phục và có thể bắt đầu tập luyện cùng toàn đội trong những ngày tới. Bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng của Chelsea dính chấn thương gân khoeo trong trận gặp Fulham hôm 30/8, khiến Chelsea trải qua cuộc khủng hoảng hàng công nghiêm trọng.