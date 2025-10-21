Real Madrid cải tổ hàng thủ: Chia tay Rudiger - Alaba, đón cặp "quái vật" 0 đồng

✈️ Hồi kết của một kỷ nguyên: Rudiger và Alaba trên đường rời đi

Theo báo cáo từ Fichajes, Real Madrid đã vạch ra một lộ trình rõ ràng để làm mới hoàn toàn hàng phòng ngự. Kế hoạch này sẽ bắt đầu bằng việc chia tay hai công thần, những người đã là trụ cột trong nhiều năm qua. Cả Antonio Rudiger và David Alaba đều sẽ được phép rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng của họ kết thúc.

Cả 3 đều không đạt được yêu cầu mà HLV Xabi Alonso mong muốn

Lý do cho quyết định này không chỉ nằm ở tuổi tác, mà còn ở yếu tố chiến thuật. Ban lãnh đạo và HLV Xabi Alonso tin rằng lối chơi của hai cựu binh này không còn phù hợp với định hướng chiến thuật mới mà CLB đang theo đuổi.

Bên cạnh đó, trung vệ trẻ Raul Asencio cũng có thể sẽ phải ra đi do không đáp ứng được các yêu cầu về thể chất và chiến thuật. Asencio từng cái tên trẻ được kỳ vọng, lại không thể hòa nhập với triết lý mới của Alonso, một hệ thống đòi hỏi trung vệ phải di chuyển chủ động, bọc lót linh hoạt và tham gia luân chuyển bóng như một tiền vệ lùi sâu.

Theo giới chuyên môn Tây Ban Nha, quyết định chia tay bộ ba này là “điều tất yếu” nếu Real Madrid muốn bước vào chu kỳ thành công mới. Đội bóng cần một hàng thủ hiện đại hơn, năng động hơn, và có thể chịu được áp lực trong 5 năm tới.

Konate sẽ hết hợp đồng với Liverpool và công khai muốn tới Real Madrid vào hè 2026

🎯 Mục tiêu 0 đồng: Cặp đôi trung vệ người Pháp

Để lấp vào khoảng trống khổng lồ này, Real Madrid lên kế hoạch cực kỳ khôn ngoan về mặt tài chính. Họ đang theo dõi sát sao tình hình hợp đồng của hai trong số những trung vệ người Pháp hay nhất thế giới: Dayot Upamecano (Bayern Munich) và Ibrahima Konate (Liverpool).

Điểm chung mấu chốt là hợp đồng của cả hai cầu thủ này với CLB chủ quản đều sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2026. Điều này mở ra một cơ hội vàng để Real Madrid có thể chiêu mộ hai "quái vật" phòng ngự mà không tốn một đồng phí chuyển nhượng, đòn kinh tế thông minh mà Florentino Perez rất ưa thích.

Upamecano (27 tuổi) là mẫu trung vệ mạnh mẽ, có tốc độ và khả năng pressing cực cao. Anh từng được đánh giá là một trong những cầu thủ “bắt chết” tiền đạo đối phương bằng phản xạ và sức rướn.

Konate (26 tuổi) lại sở hữu phong thái điềm tĩnh, tư duy đọc tình huống tốt, và khả năng chơi chân ngày càng hoàn thiện – đúng kiểu trung vệ mà Xabi Alonso mong muốn: xây dựng từ tuyến dưới, phát động tấn công bằng đường chuyền dọc biên hoặc xuyên tuyến chính xác.

Cả hai người đều xuất thân từ RB Leipzig, từng là cặp bài trùng tại Bundesliga trước khi rẽ đôi con đường một ở Liverpool, một ở Bayern. Giờ đây, khả năng họ tái hợp tại Madrid đang mở ra viễn cảnh đầy thú vị: hai trung vệ người Pháp từng cùng lớn lên trong một triết lý bóng đá hiện đại, sẽ cùng nhau trấn giữ Bernabéu.

Upamecano và Konate đều xuất thân từ RB Leipzig

🤔 Tầm nhìn của Xabi Alonso: Xây dựng trục dọc mới và sự linh hoạt chiến thuật

Cuộc đại tu này không phải là một sự thay đổi ngẫu nhiên, mà nằm trong một tầm nhìn chiến thuật rõ ràng của HLV Xabi Alonso. Kế hoạch của ông là xây dựng một trục dọc phòng ngự mới, trẻ trung và mạnh mẽ hơn. Theo kế hoạch, Alonso muốn xây dựng hệ thống phòng ngự linh hoạt và đa tầng với bốn trung vệ xoay tua: Dean Huijsen - Eder Militao - Upamecano - Konate. Cấu trúc này cho phép Real Madrid có thể chuyển đổi giữa sơ đồ 4-3-3 và 3-5-2 một cách mượt mà.

Khi cần kiểm soát, họ có thể đá 3 trung vệ lùi sâu, để hậu vệ biên như Carvajal hay Mendy dâng cao. Khi cần phản công nhanh, Alonso có thể trở lại với hàng thủ bốn người truyền thống, tận dụng tốc độ của Militao và khả năng đọc tình huống của Konate. Nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng Real Madrid đang hướng tới một hệ thống phòng ngự “có thể xoay vòng 360 độ”, nơi mọi trung vệ đều có thể đá ở nhiều vị trí khác nhau, điều chưa từng thấy kể từ thời Ramos - Varane.

Real sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với chính Liverpool và Bayern Munich để có được 2 ngôi sao “0 đồng”

🏰 Tái thiết để chinh phục

Sự ra đi của Rudiger, Alaba và Asencio đánh dấu kết thúc của một chu kỳ, nhưng cũng mở ra bước ngoặt chiến lược cho Real Madrid. Đội bóng không chỉ muốn “thay máu” lực lượng, mà còn muốn định nghĩa lại cách phòng ngự trong kỷ nguyên mới – nơi các trung vệ không chỉ phá bóng, mà còn kiến tạo, dẫn dắt và làm chủ nhịp độ trận đấu. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, mùa hè 2026 có thể sẽ chứng kiến một Real Madrid hoàn toàn mới ở tuyến dưới trẻ hơn, mạnh hơn, và linh hoạt hơn.