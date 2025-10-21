Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ĐT Thái Lan sa thải HLV người Nhật Bản sau gần 2 năm dẫn dắt

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã ra quyết định sa thải HLV Masatada Ishii khi "Voi chiến" thi đấu không tốt dưới thời HLV này.

Trên trang chủ của FAT, họ đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii. Nhà cầm quân người Nhật Bản rời đi khi vẫn còn hơn nửa năm hợp đồng với FAT. 

FAT ra thông báo cụ thể như sau: "FAT gửi lời cảm ơn đến HLV Masatada Ishii vì những đóng góp trong vai trò HLV trưởng ĐT Thái Lan. Chúng tôi ghi nhận những đóng góp của Masatada Ishii khi nỗ lực cải thiện chất lượng ĐT Thái Lan. 

Chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp đến HLV Masatada Ishii cùng đội ngũ huấn luyện của ông, mong họ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

HLV Masatada Ishii rời khỏi ghế nóng ĐT Thái Lan

HLV Masatada Ishii rời khỏi ghế nóng ĐT Thái Lan

Việc bổ nhiệm HLV trưởng mới của ĐT Thái Lan sẽ được xem xét và tiến hành sớm nhất có thể. Điều đó giúp duy trì sự ổn định trong quá trình xây dựng ĐTQG".

Truyền thông Thái Lan cho biết việc sa thải bất ngờ này nằm ở việc HLV Masatada Ishii có phong cách huấn luyện và định hướng không phù hợp với "Voi chiến".

HLV Masatada Ishii đến với ĐT Thái Lan vào cuối năm 2023. Ông được kỳ vọng giúp nâng tầm "Voi chiến". Nhưng cuối cùng, đội bóng xứ Chùa Vàng lại không có thành tích tốt dưới thời nhà cầm quân sinh năm 1967. 

Nhà cầm quân người Nhật Bản thất bại trong chiến dịch đưa Thái Lan lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đến AFF Cup 2024, Thái Lan thua cay đắng ĐT Việt Nam sau cả 2 lượt trận ở chung kết. 

Đến vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan cũng không có phong độ cao. Họ hiện xếp thứ 2 bảng D khi nắm trong tay 9 điểm, bằng điểm với Turkmenistan nhưng thua hiệu số đối đầu. Gần đây, "Voi chiến" mới lấy lại phong độ bằng việc đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) sau 2 lượt trận lần lượt với các tỷ số 2-0 và 6-1.

Trong khi đó ở King's Cup, Thái Lan cũng không có được niềm vui. Họ nhận thất bại 0-1 trước Iraq ở trận tranh ngôi vương. 

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

21/10/2025 15:15 PM (GMT+7)
