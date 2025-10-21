MU là "vua bóng dài" Ngoại hạng Anh, thủ môn Lammens tạo khác biệt

“Vua bóng dài” mới của Ngoại hạng Anh

HLV Arne Slot than phiền về lối chơi “bóng dài” của MU sau thất bại 1-2 của Liverpool tại Anfield cuối tuần qua. Dù lời nhận xét của chiến lược gia người Hà Lan có phần giống như lời bào chữa sau trận thua, nhưng thực tế, ông không hề nói sai.

MU đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc để đánh bại Liverpool ngay tại Anfield

“Nếu ai nói với tôi trước trận rằng chúng tôi sẽ tạo ra nhiều cơ hội đến thế dù phải đối đầu với khối phòng ngự thấp và rất nhiều đường bóng dài, tôi sẽ không tin. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn thua. Chúng tôi có đủ cơ hội để ghi hơn một bàn, nhưng lại để thủng lưới hai, trong đó có một bàn từ tình huống cố định”, HLV Slot nói sau trận thua MU.

Theo thống kê của Opta, “Quỷ đỏ” đã thực hiện 466 đường chuyền dài kể từ đầu mùa, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim hiện dẫn đầu danh sách với 466 đường chuyền dài, chỉ nhỉnh hơn Wolves đúng 2 lần (464).

Con số này bỏ xa những đội bóng ưa kiểm soát như Liverpool, Arsenal hay Man City. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola là CLB chơi “bóng dài” ít nhất Ngoại hạng Anh mùa này với 307 pha phất bóng, trong khi Arsenal đứng thứ 17 với 350, Liverpool xếp thứ 14 với 366 và Tottenham đứng thứ 12 với 377.

HLV Amorim không hề giấu giếm ý đồ chiến thuật của mình trước cuộc chạm trán với Liverpool. Ông cho biết: “Chúng tôi có những cầu thủ sở hữu sức mạnh đáng gờm trên hàng công. Nếu giành được bóng hai, chúng tôi có thể bỏ qua khâu triển khai từ tuyến dưới và tạo ra cơ hội ghi bàn ngay lập tức. Chúng tôi cần chơi quyết liệt hơn trước Liverpool và phải sẵn sàng cho trận đấu.

Mỗi khi bóng được chuyền về cho thủ môn, hầu hết các đội đều chơi kèm người, nhưng đôi khi bạn chẳng có ai để chuyền ngắn cả. Senne Lammens có thể sử dụng tốt cả hai chân, điều đó khiến đối phương khó gây áp lực từ một phía. Tuy nhiên, cậu ấy phải luôn trong trạng thái sẵn sàng”.

Lammens: Thủ môn “cổ điển” giữa thời hiện đại

Thủ môn tân binh Lammens đã tạo ra sự khác biệt đáng kể kể từ khi thay thế Altay Bayindir trong khung gỗ của MU. Thủ thành người Bỉ trẻ tuổi không ngần ngại thực hiện những pha phát bóng dài.

Trong khoảng hơn một thập kỷ qua, khán giả Ngoại hạng Anh đã quen với hình ảnh các thủ môn mạo hiểm chuyền ngắn từ phần sân nhà. Thế nhưng, Lammens lại là hình mẫu “cổ điển” hiếm hoi, thường xuyên đưa bóng lên phía trên bất cứ khi nào có cơ hội, gợi nhớ phong cách chơi trực diện của MU trong quá khứ.

Ở trận gặp Liverpool, thủ môn Lammens không tung ra bất kỳ đường chuyền ngắn nào, chỉ thực hiện chính xác 9 trong 46 đường chuyền khi liên tục phát bóng dài để đồng đội tranh chấp bóng hai.

Điều đó không chỉ là giải pháp khi phải làm khách tại Anfield. Một tuần trước đó, trong trận gặp Sunderland, thủ thành người Bỉ cũng thi đấu tương tự khi chỉ thực hiện chính xác 17 trong 44 đường chuyền, phần lớn đều là những pha phất bóng dài lên tuyến trên.

Liệu lối chơi “bóng dài” có giúp MU xoay chuyển tình thế?

Điều thú vị là Jamie Carragher cho rằng sơ đồ 3-4-3 của HLV Amorim, thứ mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha kiên định theo đuổi, chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đối đầu với các đội bóng lớn.

Phát biểu trên The Gary Neville Podcast sau trận derby nước Anh cuối tuần qua, huyền thoại Liverpool nhận định: “Hãy nói thẳng, đây chỉ là một trận thắng, và ta không thể che giấu rằng MU đã chơi rất tệ kể từ khi Amorim tới. Thực tế, mọi thứ gần như không thể tệ hơn, từ việc thua chung kết Europa League trước Tottenham cho tới khởi đầu mùa giải này”.

Carragher tiếp tục: “Nhưng Amorim đã 2 lần tới Anfield và thắng, từng đánh bại Man City, và hình như cũng từng vượt qua Arsenal ở một trận đấu cúp. Chúng ta đã nói nhiều về hệ thống này (3-4-3), và lý do tôi cho rằng nó không thực sự phù hợp với một CLB như MU là vì nó không phải kiểu sơ đồ giúp bạn chiếm thế chủ động và tấn công áp đảo đối thủ.

Tuy nhiên, khi bạn là đội không được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, thì hệ thống này lại rất khó bị xuyên phá, đặc biệt khi họ lùi sâu với hàng thủ 5 người và 4 cầu thủ chắn phía trước. Dù vậy, hàng tiền vệ 4 người này đôi khi bị đặt dấu hỏi, nhất là khi chơi trên sân nhà. Các cầu thủ tấn công thường nghĩ: ‘Tôi nên dâng cao, chứ không cần lui về hỗ trợ phòng ngự’”.

Carragher nhấn mạnh thêm: “Trước Liverpool, Mount được bố trí chơi ở vai trò đó, và quả thực đây là khối đội hình rất khó bị bẻ gãy. Có lẽ đó là lý do Amorim thường làm tốt trong những trận lớn, đặc biệt là trên sân khách. Nhưng nếu nói về khả năng tấn công, ghi bàn và giành chiến thắng một cách ổn định, hệ thống này sẽ luôn kìm hãm họ”.

MU sẽ hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp khi tiếp đón Brighton trên sân nhà vào cuối tuần này.