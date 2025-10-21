Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"HLV tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh" có thể dẫn dắt ĐT Indonesia

Sự kiện: Bóng đá Indonesia
Dư luận Indonesia đang xôn xao trước tin đồn ĐTQG nước này có thể bổ nhiệm Frank De Boer thay thế Patrick Kluivert.

Lộ diện ứng viên mới

Báo chí Indonesia đang xôn xao trước tin đồn HLV Frank De Boer đã được chọn để dẫn dắt ĐT Indonesia. Sau khi sa thải Patrick Kluivert vì thất bại ở vòng loại World Cup 2026, hiện LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang chưa vội công bố người kế thừa vị trí.

Frank De Boer gặp gỡ Simon Tahamata, cuộc gặp khiến dư luận Indonesia tò mò

Frank De Boer gặp gỡ Simon Tahamata, cuộc gặp khiến dư luận Indonesia tò mò

Chủ tịch của PSSI, Erick Thohir, cho biết ông và các lãnh đạo ngành thể thao Indonesia chưa có quyết định về chiếc ghế bỏ trống của đội tuyển. Bất chấp những lời kêu gọi từ dư luận đưa HLV Shin Tae Yong trở lại, quan điểm của PSSI vẫn là tuyển một HLV có thể truyền đạt được cho các tuyển thủ đa phần có gốc Hà Lan.

Mới đây đã xuất hiện một bức ảnh chụp Simon Tahamata gặp mặt với Frank De Boer. Tahamata, người đang làm trợ lý HLV cho tuyển U23 Indonesia và đứng đầu công tác tuyển trạch của liên đoàn, từng trưởng thành tại Ajax như De Boer, nhưng họ không cùng thế hệ nên không phải đồng đội cũ của nhau.

"HLV tệ nhất lịch sử Premier League"

Dư luận cho rằng Tahamata chắc hẳn đến gặp Frank De Boer để mời ông về nắm quyền ở tuyển Bồ Đào Nha. Điều đó đang khiến nhiều fan tá hỏa: De Boer từng có một sự nghiệp huấn luyện triển vọng, nhưng đã tụt dốc nghiêm trọng từ khi rời Ajax và đã thất nghiệp 2 năm nay.

HLV De Boer và Erick Thohir, khi Thohir còn sở hữu Inter Milan

HLV De Boer và Erick Thohir, khi Thohir còn sở hữu Inter Milan

De Boer thất bại ở Inter Milan dù được chính Erick Thohir, người khi đó đang là chủ của Inter, cho mua nhiều cầu thủ đắt tiền, báo chí Italia thường xuyên chỉ trích De Boer là ngây thơ trong tư duy xây dựng đấu pháp. Đến năm 2017, De Boer được mời sang Crystal Palace nhưng chỉ trụ được có 10 tuần do Palace toàn thua và không ghi nổi bàn nào. Jose Mourinho thậm chí đã gọi De Boer là “HLV tồi nhất trong lịch sử Premier League”.

Sau những thất bại ở Atlanta United (Mỹ), ĐT Hà Lan và Al Jazira (UAE), De Boer khoảng 2 năm nay đã thất nghiệp và nhiều người nghĩ sự nghiệp HLV của ông này có lẽ đã tới hồi kết. Do vậy thông tin PSSI quan tâm đến De Boer đã khiến fan Indonesia đứng ngồi không yên.

Bên cạnh Frank De Boer, một ứng cử viên khác đang được PSSI chú ý là Timur Kapadze. Ông này đang là trợ lý HLV tuyển Uzbekistan cho Fabio Cannavaro, và đã có công đưa đội tuyển đoạt vé dự World Cup 2026. Nhưng Kapadze kỳ thực chỉ tạm quyền sau khi HLV có công chủ yếu trong chiến dịch đó, Srečko Katanec, phải từ chức vì mắc ung thư.

8

HLV Kluivert viết tâm thư chia tay ĐT Indonesia, vẫn tự hào dù hụt vé World Cup
HLV Kluivert viết tâm thư chia tay ĐT Indonesia, vẫn tự hào dù hụt vé World Cup

Hành trình của HLV Patrick Kluivert với ĐT Indonesia đã chính thức khép lại chỉ sau 9 tháng. Sau thời điểm đồng thuận chia tay đội bóng "xứ Vạn đảo",...

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

21/10/2025 18:05 PM (GMT+7)
