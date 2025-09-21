Tin mới nhất bóng đá sáng 21/9: Xabi Alonso không tiếc lời khen Mbappe

Xabi Alonso không tiếc lời khen Mbappe

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Espanyol, HLV Xabi Alonso không tiếc lời khen dành cho Kylian Mbappe. "Mbappe quả thật là rất am hiểu bóng đá. Cậu ấy hiểu rõ tôi muốn gì từ cậu ấy và làm chính xác mọi việc. Hôm nay, cậu ấy đá tiền đạo lùi chứ không phải số 9 như thường lệ. Mbappe đã làm quá tốt. Cậu ấy luôn biết cách áp sát khung thành đối phương đúng lúc".

HLV Brighton giải thích về phong độ của Baleba

Khi được hỏi về phong độ đáng thất vọng của Carlos Baleba, HLV Hurzeler đã thẳng thắn chia sẻ. "Carlos đã tiến bộ vượt bấc trong mùa giải trước và ai cũng muốn cậu ấy tiếp tục đà thăng tiến ấy. Tuy nhiên, Baleba mới 20 tuổi nên sẽ cũng những lúc và có lúc xuống. Câu chuyện là như vậy. Cậu ấy không phải là máy. Tất nhiên, lời đề nghị từ MU cũng ảnh hưởng tới tâm lý của Baleba. Đó là chuyện bình thường".

Tân binh của Liverpool thích không khí của Anfield

Hugo Ekitike đang có phong độ rất tốt kể từ gia nhập Liverpool. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền đạo người Pháp thừa nhận sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ trên khán đài là nguồn động viên to lớn. "Điều đó là tuyệt vời nhất. Tôi rất thích điều đó. Tôi chỉ muốn những tiếng hô vang ấy to hơn nữa. Tôi sẽ cố gắng ghi bàn vì các CĐV".