Tin mới nhất bóng đá sáng 20/9: Tiền đạo Everton được Jota xin giúp dù không quen biết

Bản tin bóng đá sáng 20/9: Tiền đạo của Everton tiết lộ anh được Diogo Jota xin giúp khi mới về Everton, dù hai người không quen biết nhau.

Tiền đạo Everton được Jota xin giúp dù không quen biết

Bàn thắng cuối cùng của Diogo Jota trước khi qua đời là vào lưới Everton và trước thềm trận derby Merseyside cuối tuần này, trung phong Beto của Everton chia sẻ anh rất nhớ người đồng hương dù hai người ở 2 bên chiến tuyến. “Khi tôi gia nhập Everton, tôi nhận được một tin nhắn từ Jota rằng nếu tôi cần gì ở nơi ở mới, hãy nhắn để được anh ấy giúp đỡ. Và tôi thậm chí còn không quen biết anh ấy”, Beto nói.

Beto (phải) đại diện cho Everton đặt vòng hoa tưởng nhớ Diogo&nbsp;Jota

Beto (phải) đại diện cho Everton đặt vòng hoa tưởng nhớ Diogo Jota

Wissa dễ nghỉ nhiều tháng nữa

Một số nguồn tin cho biết chấn thương đầu gối của Yoane Wissa là khá nặng và sẽ khiến anh phải ngồi ngoài trong nhiều tháng nữa trước khi có thể thi đấu cho CLB mới Newcastle. Do đó Nick Woltemade sẽ tiếp tục là cầu thủ số 1 cho vị trí trung phong cắm trong thời gian tới cho Newcastle.

Hiệp hội Cầu thủ sẽ tiếp tục “theo dõi” vụ Sterling và Disasi

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đã tiến hành kiểm tra tình hình tập luyện của Raheem Sterling và Axel Disasi trong lúc có tin 2 cầu thủ này đang bị “cách ly” khỏi hoạt động ở Chelsea. PFA được cho là đã cảm thấy hài lòng do Sterling và Disasi vẫn được Chelsea cho tập luyện theo một giáo trình riêng để họ giữ thể lực trong lúc chờ chuyển sang CLB khác, nhưng vẫn sẽ giám sát tình hình liên quan đến 2 cầu thủ này.

HLV trưởng và tiền đạo chủ lực của Wolves gia hạn

CLB Wolverhampton đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với HLV trưởng Vitor Pereira và tiền đạo chủ lực Jorgen Strand Larsen. Wolves đã thua cả 4 vòng đầu tiên ở Premier League mùa này, nhưng Pereira đã giúp đội trụ hạng mùa trước thành công và chủ tịch Jeff Shi muốn ổn định tương lai của Pereira để cải thiện thành tích. Larsen cũng được tăng lương sau khi có thành tích ghi bàn tốt trong năm nay để thay thế trách nhiệm Matheus Cunha để lại.

Totti hy vọng Roma vào top 4

Trước thềm trận derby thành Rome cuối tuần này, Francesco Totti hy vọng Roma sẽ không những giành chiến thắng mà còn đoạt top 4 Serie A để trở lại đấu trường Cúp C1 mùa tới. Totti cho rằng một đội bóng tầm cỡ như Roma “xứng đáng” với một vị trí ở đấu trường lớn nhất châu lục.

20/09/2025 00:40 AM (GMT+7)
