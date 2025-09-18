Tin mới nhất bóng đá sáng 18/9: Donnarumma tiết lộ Man City theo đuổi anh từ lâu

Donnarumma tiết lộ Man City theo đuổi anh từ lâu

Thủ môn Gianluigi Donnarumma mới đây cho biết anh đã được Man City tiếp cận từ trước khi mùa hè 2025 bắt đầu, tức khi anh vẫn đang tập trung cùng Paris Saint-Germain nhắm tới cú ăn ba. “Họ đã quan tâm tới tôi từ trước hè năm nay. Sau Club World Cup, đích thân HLV Pep Guardiola muốn có tôi, thế nên tôi không do dự. Tôi không thích nói gì về chuyện quá khứ, tôi chúc các đồng đội cũ những điều tốt nhất vì họ luôn yêu quý tôi”, Donnarumma nói.

Mbappe nói về Quả bóng Vàng

Với khởi đầu tốt trong mùa giải này, Kylian Mbappe đã được nhắc đến là ứng cử viên đầu tiên cho giải thưởng Quả bóng Vàng của mùa 2025/26, dù giải của mùa 2024/25 còn chưa được trao. Mbappe dù vậy nói anh đang tập trung vào mục tiêu tập thể trước: “Để đoạt QBV thì phải có những chức vô địch, thế nên tôi trước mắt muốn giúp đội bóng của mình đoạt các danh hiệu. Còn giải năm nay tôi hy vọng Ousmane (Dembele) sẽ đoạt được, cậu ấy rất xứng đáng”.

Huijsen vẫn bị treo giò 1 trận

Tiểu ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã không làm dư luận trong nước ngạc nhiên. Sau khi thừa nhận sai lầm của tổ VAR trong tình huống thẻ đỏ của trung vệ Dean Huijsen trong trận gặp Real Sociedad của Real Madrid, tiểu ban này đã ra án đình chỉ công tác với toàn bộ tổ VAR. Tuy nhiên họ vẫn từ chối khiếu nại của Real Madrid và do đó Huijsen vẫn sẽ bị treo giò 1 trận.

Wissa phải nghỉ 1 tháng

HLV Eddie Howe đã xác nhận trước thềm trận Newcastle – Barcelona rằng chấn thương của Yoane Wissa khá nặng và sẽ khiến anh phải nghỉ ít nhất 1 tháng. “Kế hoạch là Wissa sẽ trở lại sau đợt tập trung ĐTQG tiếp theo”, HLV Howe nói. Bên cạnh Wissa, tân binh Jacob Ramsey cũng sẽ vắng mặt trước Barcelona do đau mắt cá.

HLV Wolverhampton vẫn sắp được gia hạn dù thua cả 4 vòng

Wolverhampton đã thua sạch cả 4 vòng đầu tiên của Premier League nhưng HLV Vitor Pereira vẫn sắp được CLB này gia hạn. Pereira sẽ hết hợp đồng sau mùa này nhưng Wolves muốn giữ chân ông sau khi giúp CLB trụ hạng khá an toàn mùa trước. Chủ tịch Jeff Shi của Wolves cho biết điều cần thiết của đội bóng giờ là sự ổn định, do đó HLV Pereira xứng đáng được tin tưởng.