Tin mới nhất bóng đá sáng 16/9: Arsenal mất Odegaard và Saka ở trận mở màn Cúp C1

Arsenal mất Odegaard và Saka ở trận mở màn Cúp C1

Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Martin Odegaard và Bukayo Saka trong trận ra quân Champions League gặp Athletic Bilbao. Bộ đôi này đều không tham gia buổi tập của “Pháo thủ” hôm 15/9. Odegaard phải rời sân sớm trong chiến thắng trước Nottingham Forest tại Emirates hôm 13/9 vì chấn thương vai, còn Saka đã vắng mặt từ sau trận thắng Leeds United hôm 23/8 do chấn thương gân kheo.

Ngược lại, William Saliba, cầu thủ cũng không góp mặt trong trận gặp Nottingham Forest, nhiều khả năng sẽ trở lại sau khi đã tập luyện cùng đồng đội tại đại bản doanh London Colney. Cũng trong buổi tập hôm 15/9, hậu vệ Ben White vắng mặt vì một vấn đề nhỏ.

Bellingham tái xuất cùng Real Madrid ở Cúp C1

Jude Bellingham đã có tên trong danh sách đăng ký của Real Madrid cho trận mở màn Champions League gặp Marseille vào giữa tuần này, sau khi hồi phục từ ca phẫu thuật vai.

Tiền vệ người Anh chưa ra sân cho “Kền kền trắng” kể từ FIFA Club World Cup tại Mỹ, giải đấu khép lại bằng việc anh phải tiến hành phẫu thuật vai trái vào ngày 16/7. Trước đó, ngôi sao 22 tuổi đã chịu đựng chấn thương này từ năm 2023 nhưng cố gắng trì hoãn ca mổ để tránh vắng mặt quá lâu trong màu áo Real Madrid cũng như đội tuyển Anh.

Chấn thương khiến Bellingham bỏ lỡ 4 trận đầu tiên tại La Liga mùa này, dù vậy đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn toàn thắng cả 4 trận.

PSG đón tin vui từ Kvaratskhelia

PSG đã đón tin vui khi Khvicha Kvaratskhelia không gặp chấn thương nghiêm trọng trong chiến thắng 2-0 trước Lens ở Ligue 1 hôm 14/9. Tiền vệ cánh người Georgia gặp vấn đề ở bắp chân và phải rời sân ở phút 30, nhưng các xét nghiệm ban đầu cho thấy không có tổn thương nghiêm trọng. Anh dự kiến sẽ kịp bình phục cho trận mở màn Champions League gặp Atalanta, thông tin mang lại sự nhẹ nhõm cho HLV Luis Enrique trong bối cảnh nhà ĐKVĐ đã mất Ousmane Dembele và Desire Doue vì chấn thương.

HLV Athletic Bilbao đề cao Arsenal ở Cúp C1

HLV Ernesto Valverde của Athletic Bilbao cho rằng Arsenal phải được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này. Phát biểu trước thềm trận đấu, cựu thuyền trưởng Barcelona cho biết: “Arsenal hoàn toàn tập trung cho trận đấu này.

Họ là một trong những ứng viên vô địch Champions League nhờ chất lượng kỹ thuật, chiến thuật, cùng tinh thần chiến thắng mà Arteta đã truyền cho toàn đội. Đây là trận mở màn, và chúng tôi đối đầu một đối thủ đẳng cấp cao, kiểu thử thách mà Bilbao luôn thích, nhưng chúng tôi phải thật cẩn trọng và tận dụng cơ hội. Arsenal sẽ không bỏ qua bất kỳ sai lầm nào”.

Lewandowski tiết lộ lý do không gia nhập MU

Trong cuộc phỏng vấn với The Times, Lewandowski tiết lộ anh từng tiến gần đến việc gia nhập MU trong giai đoạn còn khoác áo Dortmund, nhưng cuối cùng thương vụ đã không thành trước khi anh cập bến Bayern Munich rồi Barcelona.

Tiền đạo người Ba Lan chia sẻ: “Đó là giờ nghỉ giữa hiệp trong một trận đấu. Tôi gọi lại cho Sir Ferguson. Khi ông ấy bắt đầu nói, tôi thật sự rối trí vì giọng Scotland quá khó nghe. Tôi phải tập trung hết sức mới hiểu được, nhưng rồi lại chỉ biết trả lời: ‘Vâng, tất nhiên, tất nhiên’, giả vờ hiểu nhưng thực ra chẳng hiểu gì cả. Tôi đã nói ‘có’, tôi thật sự rất gần MU. Nhưng chủ tịch Dortmund khi đó nói họ không thể bán tôi. Đơn giản là chưa phải thời điểm thích hợp”.