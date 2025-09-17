Tin mới nhất bóng đá sáng 17/9: HLV Amorim còn 3 trận để giữ "ghế" tại MU

HLV Amorim còn 3 trận để giữ “ghế” tại MU

Theo tờ Daily Star (Anh), dù ban lãnh đạo MU vẫn khẳng định ủng hộ HLV Ruben Amorim và chưa có kế hoạch thay thế, nhưng đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ đánh giá lại tình hình sau 3 trận đấu tới. Lịch thi đấu trước kỳ nghỉ ĐTQG tháng 10 của “Quỷ đỏ” bao gồm tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford cuối tuần này, làm khách trước Brentford và trở lại Old Trafford gặp tân binh Sunderland.

HLV Amorim đang chịu áp lực ngày càng lớn tại MU

HLV Amorim hiểu rõ áp lực đang ngày càng lớn sau khởi đầu thất vọng, đặc biệt khi mùa trước MU chỉ cán đích ở vị trí thứ 15, thứ hạng thấp nhất trong 51 năm qua. Sau đợt tập trung ĐTQG tới, MU sẽ phải chạm trán đại kình địch Liverpool, đương kim vô địch Premier League. Nếu tình hình không cải thiện trước chuyến làm khách tại Anfield, ban lãnh đạo MU có thể buộc phải tính đến phương án thay HLV. Trước đó, ban lãnh đạo MU cũng từng công khai ủng hộ Erik Ten Hag, nhưng rốt cuộc đã sa thải ông chỉ sau 9 vòng đấu mùa trước.

Liverpool điền tên Isak vào danh sách đấu Atletico Madrid

HLV Arne Slot xác nhận tiền đạo tân binh đắt giá Alexander Isak góp mặt trong danh sách đăng ký của Liverpool cho trận gặp Atletico Madrid ở lượt mở màn Champions League, sau khi không đưa anh vào đội hình ở chiến thắng 1-0 trước Burnley tại Premier League cuối tuần qua.

Phát biểu trước trận gặp Atletico Madrid, HLV Slot cho biết: “Cơ hội là chắc chắn, bởi cậu ấy đã có tên trong danh sách. Bình thường tôi sẽ nói là 99,9%, nhưng lần này tôi khẳng định 100% rằng Isak sẽ không đá trọn 90 phút. Nhưng cậu ấy sẽ góp mặt trong trận đấu”.

HLV Flick xoay tua hàng thủ trước Newcastle

Theo Mundo Deportivo, HLV Hansi Flick nhiều khả năng sẽ trao suất đá chính cho Andreas Christensen trước Newcastle ở trận ra quân Champions League. Trung vệ người Đan Mạch vắng mặt trong chiến thắng 6-0 trước Valencia cuối tuần qua, chủ yếu vì anh vừa thi đấu 2 trận liên tiếp cho tuyển quốc gia trong loạt trận quốc tế, chứ không phải do sa sút phong độ.

Thậm chí, Christensen còn ghi bàn cho Đan Mạch, và điều đó có thể khiến HLV Flick tin tưởng anh ở trận đấu khó khăn với đại diện Premier League. Ở trận gặp Valencia, bộ đôi Eric Garcia và Pau Cubarsi đã được sử dụng, và nếu Christensen trở lại đội hình xuất phát, nhiều khả năng anh sẽ thay thế Garcia.

Barcelona chưa thể trở lại Nou Camp

Barcelona đã xác nhận sẽ tiếp tục thi đấu trên sân Estadi Johan Cruyff trong trận tiếp đón Getafe ở vòng 5 La Liga cuối tuần này, sau khi một lần nữa không thể xin đủ giấy phép cần thiết để trở lại Nou Camp.

Hiện vẫn còn nhiều nghi ngờ về thời điểm Barcelona có thể trở lại Nou Camp. Theo một số nguồn tin, trận gặp Real Sociedad ngày 28/9 có thể là dấu mốc, qua đó giúp họ đủ điều kiện tổ chức trận đấu tại Champions League với PSG vào ngày 1/10 trên “thánh địa” quen thuộc.