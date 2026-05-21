Tin mới nhất bóng đá sáng 21/5: Pep được mời dẫn dắt Liverpool, Henry cảm ơn Arsenal vô địch NHA

Henry cảm ơn Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh

Trên Twitter cá nhân, huyền thoại Arsenal, Thierry Henry đã gửi thông điệp chúc mừng đội bóng cũ vô địch Ngoại hạng Anh. Theo chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Pháo thủ", thầy trò Mikel Arteta đã giúp người hâm mộ thỏa ước nguyện sau 22 năm chờ đợi mòn mỏi:

Henry tri ân lứa đàn em

“Từ khán đài Highbury đến sân Emirates - Người hâm mộ Arsenal, cuối cùng chúng ta cũng có thể ăn mừng rồi. Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thế hệ này - cuối cùng các con tôi cũng được chứng kiến ​​Arsenal vô địch giải đấu", Henry tuyên bố.

Pep được mời dẫn dắt Liverpool

Trên talkSPORT, cựu ngôi sao của Liverpool, Jermaine Pennant đã ủng hộ HLV Pep Guardiola dẫn dắt "Lữ đoàn đỏ" sau khi rời Man City. Theo Pennant, sự cuồng của các cổ động viên là động lực thôi thúc Pep gia nhập đại kình địch của Man City:

Tất nhiên rồi, mọi đội bóng trên thế giới đều muốn có Pep làm huấn luyện viên. Cá nhân ông ấy rất muốn dẫn dắt Liverpool. Hãy nhìn không khí trên khán đài khi ông ấy bước ra sân. 100% rằng ông ấy rất muốn được làm việc trong bầu không khí đó.

Messi được đặt tên cho con phố ở Miami

Mới đây, Berkeley Heights, một vùng ngoại ô thuộc hạt Union, New Jersey, đã chính thức phê chuẩn việc đặt tên cho một đoạn đường là Leo Messi. Theo đó, thị trấn nhỏ với dân số hơn 13.000 người chọn một đoạn đường trên đại lộ Sherman để đặt tên cho cầu thủ từng 8 lần giành Quả bóng vàng. Hành động này nhằm vinh danh và ghi nhận tầm ảnh hưởng của Messi với bóng đá ở Mỹ kể từ khi anh gia nhập Inter Miami.

Atony thất vọng vì không được dự World Cup

Thông qua mạng xã hội, Antony đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng khi không có tên trong danh sách tham dự World Cup 2026 cùng ĐT Brazil, bất chấp trải qua mùa giải xuất sắc cùng Real Betis. Ngôi sao sinh năm 2000 viết:

"Tôi rất buồn vì không được tham dự kỳ World Cup nữa cùng đội tuyển quốc gia, nhưng tôi vẫn bình tĩnh và tự hào về tất cả những gì chúng tôi đã đạt được cho đến nay".