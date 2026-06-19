"Vua nhảy sào" Duplantis cưới siêu mẫu: Bữa tiệc xa hoa bị phá bởi kẻ "phản bội"

Nhà vô địch Olympic Armand Duplantis vừa chính thức rước nàng mẫu nóng bỏng Desire Inglander về dinh bằng một đám cưới đẹp như mơ tại vùng biển Côte d'Azur (Pháp). Thế nhưng, ngày vui của cặp đôi đã bị ảnh hưởng bởi một sự cố bảo mật không ai ngờ tới.

"Vua nhảy sào" Duplantis đã chính thức có vợ

Đám cưới cổ tích của "Nam thần và siêu mẫu"

Armand "Mondo" Duplantis (26 tuổi) hiện là ngôi sao sáng nhất của làng điền kinh thế giới với 2 tấm HCV Olympic và kỷ lục 15 lần phá vỡ cột mốc thế giới ở bộ môn nhảy sào. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, anh còn khiến hàng triệu người ngưỡng mộ bởi mối tình đẹp như tranh với chân dài quyến rũ Desire Inglander. Sau màn cầu hôn lãng mạn từng gây bão tại Olympic Paris, cặp đôi đã quyết định tiến tới hôn nhân bằng một siêu đám cưới được chuẩn bị vô cùng công phu.

Địa điểm được lựa chọn là bờ biển Côte d'Azur miền Nam nước Pháp, nơi nổi tiếng là thiên đường xa xỉ của giới thượng lưu. Buổi lễ được thiết kế cực kỳ riêng tư, sang trọng với dàn khách mời giới hạn gồm những ngôi sao hàng đầu và người thân thiết nhất.

Kẻ phá bĩnh bất ngờ

Để đảm bảo ngày trọng đại diễn ra trọn vẹn và giữ được sự riêng tư tuyệt đối, vợ chồng Duplantis đã thiết lập những quy định bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt đối với tất cả những ai tham dự. Cặp đôi mong muốn tự mình chia sẻ những khoảnh khắc thiêng liêng này đến người hâm mộ theo cách đặc biệt nhất.

Tuy nhiên, "Vua nhảy sào" đã hoàn toàn nổi giận khi phát hiện ra một vị khách mời VIP trong bữa tiệc đã âm thầm chụp ảnh và tuồn toàn bộ chi tiết độc quyền của đám cưới cho truyền thông.

Trước khi cô dâu chú rể kịp công bố tin vui, những hình ảnh về chiếc váy cưới lộng lẫy của Desire, không gian tiệc cưới xa hoa và danh sách khách mời đã tràn ngập trên các mặt báo. Sự phản bội từ một người được chính mình tin tưởng đã khiến Duplantis không giấu nổi sự bực dọc ngay trong chính ngày vui của mình.

Dù không gian riêng tư bị xâm phạm một cách không mong muốn, "Mondo" Duplantis và vợ đã quyết định không để kẻ phá bĩnh làm hỏng hoàn toàn ngày trọng đại. Sau những phút giây căng thẳng vì sự cố, cặp đôi đã nhanh chóng lấy lại tâm trạng để cùng các khách mời khác bùng nổ trong một bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng kéo dài suốt đêm.

Bất chấp nốt trầm từ sự cố lộ thông tin, đám cưới của Duplantis và Desire Inglander vẫn được đánh giá là một trong những sự kiện lãng mạn và xa xỉ nhất của làng thể thao thế giới năm nay. Đây được ví như cái kết viên mãn cho mối tình thanh xuân của chàng nam thần nhảy sào với người đẹp Inglander.