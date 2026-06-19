Tứ kết tennis đỉnh cao ATP 500: Zverev & Medvedev tăng tốc, Shelton đấu Fritz nảy lửa

Alexander Zverev - Raphael Collignon: Khoảng 18h30, 19/6 (tứ kết đơn nam Halle Open)

Sau chức vô địch Roland Garros 2026 lịch sử, Zverev đang tiếp tục duy trì phong độ cực kỳ ổn định trên mặt sân cỏ tại Halle Open. Tay vợt số 3 thế giới vừa nối dài chuỗi thắng lên con số 9 sau khi vượt qua đồng hương Yannick Hanfmann với tỷ số 6-3, 7-6(4) ở vòng trước. Dù gặp đôi chút khó khăn trong loạt tie-break set hai, bản lĩnh và khả năng kiểm soát thế trận của Zverev vẫn tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Zverev (bên trái) dự báo tiếp tục thắng dễ để vào bán kết

Đối thủ tiếp theo của anh là Collignon, hiện tượng thú vị của giải đấu năm nay. Tay vợt người Bỉ đang trải qua chuỗi phong độ rất ấn tượng trên sân cỏ khi thắng liên tiếp 4 trận tại Halle, trong đó có màn lội ngược dòng đáng chú ý trước Mattia Bellucci ở vòng 2. Collignon gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng giao bóng hiệu quả, đặc biệt đạt tỷ lệ thắng tới 82% điểm giao bóng một ở trận gần nhất.

Dù vậy, đây sẽ là thử thách hoàn toàn khác cho Collignon. So với những đối thủ trước đó, Zverev sở hữu khả năng trả giao và kiểm soát rally vượt trội. Điều kiện sân cỏ nhanh tại Halle càng giúp lối đánh giao bóng uy lực cùng cú trái hai tay cực nặng của tay vợt người Đức phát huy tối đa hiệu quả.

Điểm đáng chú ý là đây mới là lần đầu tiên hai tay vợt đối đầu nhau ở ATP Tour, nhưng xét về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lẫn bản lĩnh ở các trận lớn, Zverev hoàn toàn vượt trội. Collignon có thể tạo ra những game đấu giằng co nhờ phong độ hưng phấn hiện tại, song để duy trì sự ổn định xuyên suốt trận đấu trước một ứng viên vô địch như Zverev là nhiệm vụ cực khó.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-0.

Daniil Medvedev - Daniel Altmaier: Khoảng 19h30, 19/6 (tứ kết đơn nam Halle Open)

Medvedev sau quãng thời gian chật vật vì phong độ thiếu ổn định, cựu số 1 thế giới đã tiến vào tứ kết Halle Open 2026 mà chưa thua set nào, lần lượt đánh bại Tomas Martin Etcheverry và Terence Atmane bằng lối chơi cực kỳ chắc chắn.

Medvedev (bên phải) chưa thua set nào ở giải Halle Open 2026

Ở trận gần nhất, Medvedev thắng Atmane 6-4, 6-4 chỉ sau 85 phút, đồng thời cứu thành công toàn bộ 5 break-point đối mặt. Thống kê thắng tới 90% điểm giao bóng một cho thấy tay vợt người Nga đang tìm lại cảm giác tốt nhất trên mặt sân tốc độ cao.

Đối thủ của anh tại tứ kết là Altmaier, tay vợt Đức đang tạo nên hành trình đầy cảm hứng trên sân nhà. Sau khi vượt qua Nikoloz Basilashvili, Altmaier tiếp tục gây sốc khi lội ngược dòng hạ cựu vô địch Hubert Hurkacz 3-6, 6-3, 7-5 ở vòng 2. Khả năng phòng ngự bền bỉ cùng tinh thần thi đấu lì lợm giúp tay vợt hạng 81 ATP trở thành hiện tượng thú vị của giải năm nay.

Dù vậy, khoảng cách trình độ giữa hai tay vợt vẫn khá lớn. Medvedev sở hữu khả năng điều bóng cực khó chịu trên sân cỏ với những cú đánh phẳng, sâu và đổi hướng liên tục. Trong lần gặp nhau duy nhất tại Halle năm ngoái, tay vợt Nga cũng thắng Altmaier khá dễ dàng sau hai set.

Lợi thế sân nhà có thể giúp Altmaier tạo ra một vài game đấu giằng co, nhưng nếu duy trì hiệu suất giao bóng ổn định như hai vòng vừa qua, Medvedev nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu và khép lại trận tứ kết trong hai set.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-0.

Ben Shelton - Taylor Fritz: Khoảng 16h30, 19/6 (tứ kết đơn nam Halle Open)

Màn “nội chiến Mỹ” giữa Shelton và Fritz hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn bậc nhất vòng tứ kết Halle Open. Chỉ chưa đầy một tuần trước, Shelton vừa đánh bại Fritz ở chung kết Stuttgart, qua đó kéo dài chuỗi toàn thắng trên sân cỏ mùa này.

Bộ đôi nước Mỹ hứa hẹn tạo ra trận đấu kịch tính về thế trận cũng như kết quả

Shelton đang đạt phong độ cực cao với vũ khí giao bóng đầy uy lực cùng khả năng kết thúc điểm nhanh. Trong khi đó, Fritz cũng cho thấy sự ổn định đáng sợ khi thắng tới 94% điểm giao bóng một ở vòng trước.

Hai tay vợt đều sở hữu lối chơi thiên về giao bóng tấn công, khiến trận đấu nhiều khả năng xuất hiện tie-break và kéo dài sang set quyết định. Shelton hiện nhỉnh hơn đôi chút về sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp trước Fritz trong năm nay.

Dự đoán kết quả: Ben Shelton thắng 2-1.