Tin nóng bóng đá World Cup 17/6: Neymar không thể trở lại ở vòng bảng

Neymar không thể trở lại ở vòng bảng

Tờ O Globo cho biết Neymar gần như chắc chắn sẽ chỉ trở lại thi đấu cho ĐT Brazil ở vòng knock-out, bởi quá trình hồi phục của anh chậm hơn dự kiến. Mặc dù chấn thương bắp đùi phải của Neymar đã có tiến triển về mức độ phục hồi, anh đã 1 tháng qua không thi đấu và thể lực của Neymar vẫn là không thể đủ để tung ra sân thi đấu ở cường độ cao.

Neymar

Vì World Cup, trẻ em Cape Verde không được học bóng chuyền từ Vozinha

Thủ môn Vozinha, người đã trở thành một hiện tượng World Cup sau màn trình diễn huyền thoại trước Tây Ban Nha, mỗi mùa hè đều đi làm thêm công việc dạy bóng chuyền cho trẻ em ở quê nhà. Tuy nhiên năm nay việc anh bận nhiệm vụ với ĐTQG đồng nghĩa anh không thể đi dạy như mọi năm, và ban tổ chức đã ra thông cáo bày tỏ sự tiếc nuối về điều này.

Tuy nhiên thông cáo nhận được phản hồi tích cực từ các phụ huynh có con em học bóng chuyền, họ để lại nhiều bình luận chúc Vozinha tiếp tục làm rạng danh Cape Verde ở World Cup.

Kubo bị đau nhẹ

Tin từ báo chí Nhật Bản cho biết ngôi sao tấn công Takefusa Kubo của đội tuyển này đã vắng mặt trong buổi tập mới nhất của đội. Nguyên nhân được cho là do Kubo đã bị đau nhẹ ở cơ và ban huấn luyện muốn anh nghỉ ngơi để tránh quá tải.

HLV Solskjaer nhắm vị trí tại Ipswich

BBC cho biết HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nhắm đến ghế HLV trưởng của Ipswich Town. Đội bóng này đã đoạt vé trở lại Premier League nhưng HLV Kieran McKenna đã từ chức để dành thời gian cho gia đình. McKenne chính là trợ lý của Solskjaer ở MU trước đây và giờ ông lại có khả năng kế tục trợ lý cũ của mình để làm việc ở Premier League một lần nữa.

Zidane được dàn sao “bủa vây” xin ký tặng

Zinedine Zidane mới đây đã xuất hiện trong một sự kiện ở Brooklyn, New York (Mỹ) trong thời gian diễn ra World Cup, và ông đã được các cựu danh thủ lẫn các cầu thủ đang thi đấu đổ xô đến xin ký tặng. Paul Pogba, Marcelo, Kaka và Rodrygo đều được “Zizou” tặng cho áo đấu tuyển Pháp của ông kèm chữ ký.