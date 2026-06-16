Tin nóng bóng đá World Cup 16/6: Yamal lạc quan dù Tây Ban Nha hòa thất vọng

Hai fan Trung Quốc bị cướp tại Mexico

Hai cổ động viên Trung Quốc, Wang Kun và Li Zhe, đặt chân tới thủ đô Mexico City của Mexico vào ngày 10/6 và bị cướp ngay trong tối cùng ngày khi đang di chuyển từ sân bay quốc tế Benito Juarez vào trung tâm thành phố.

Các đối tượng bịt mặt đi xe máy đã chặn chiếc xe của họ, chĩa súng uy hiếp trước khi lấy đi đồng hồ xa xỉ, tiền mặt và hộ chiếu rồi tẩu thoát. Đại sứ quán Trung Quốc cho biết rằng một trong các nghi phạm đã bị bắt giữ. Hai nạn nhân hiện đã trở về Trung Quốc. Cả hai rời Mexico chưa đầy 48 giờ sau khi đến và sau đó đăng tải một đoạn video dài 11 phút trên mạng xã hội để kể lại vụ việc.

Real Madrid “trói chân” Rudiger

Real Madrid chính thức thông báo trung vệ trụ cột Antonio Rudiger đã ký hợp đồng gia hạn thêm 1 năm. Tuyển thủ Đức sẽ tiếp tục gắn bó với sân Santiago Bernabeu đến tháng 6/2027.

Thông báo từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết: “Real Madrid và Antonio Rudiger đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng, qua đó giữ cầu thủ này ở lại CLB đến ngày 30/6/2027”.

Sau một mùa giải gặp nhiều vấn đề về thể lực cũng như vướng vào một số mâu thuẫn trong phòng thay đồ, trung vệ kỳ cựu người Đức sẽ hướng tới sự trở lại mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho.

Yamal lạc quan dù Tây Ban Nha hòa thất vọng

Lamine Yamal đã lên tiếng sau trận hòa đáng thất vọng của Tây Ban Nha trước Cape Verde tại World Cup 2026, màn so tài cũng đánh dấu sự trở lại của ngôi sao trẻ thuộc biên chế Barcelona sau chấn thương. Dù Tây Ban Nha không thể giành chiến thắng, Yamal vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Trên trang cá nhân, Yamal viết: “Trận đấu đầu tiên tại World Cup và chúng tôi giành được 1 điểm. Chúng tôi hiểu đây là một hành trình dài và mục tiêu vẫn còn ở phía trước, nhưng cả đội sẽ tiếp tục nỗ lực và mọi thứ sẽ diễn ra như những gì chúng tôi mong đợi, không còn nghi ngờ gì nữa”.

Iran chỉ trích cách đối xử tại World Cup

Ở trận ra quân bảng G, Iran giành kết quả hòa 2-2 trước New Zealand. Đội bóng Tây Á nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ cộng đồng người Mỹ gốc Iran, sau khi quốc ca của họ bị một bộ phận trong số 70.000 khán giả tại sân SoFi la ó.

Sau trận đấu, HLV Amir Ghalenoei của Iran nói: “Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian di chuyển trên máy bay. Họ thậm chí không cho chúng tôi thời gian hồi phục sau trận đấu hôm nay. Họ yêu cầu chúng tôi phải rời đi ngay lập tức. Thời gian hồi phục là điều rất quan trọng với chúng tôi, nhưng đội lại bị yêu cầu trở về Tijuana (Mexico) và điều đó thực sự khiến chúng tôi gặp khó khăn.

Chúng tôi không hiểu vì sao phải quay trở lại đó. Tôi nghĩ điều này rất kỳ lạ. Có vẻ như người khác đang lên kế hoạch thay cho chúng tôi, mọi quyết định đều được đưa ra ở nơi khác. Chúng tôi lẽ ra phải đến đây trước trận đấu hai ngày nhưng không được phép. Chúng tôi cũng dự kiến ở lại tối nay và trở về vào trưa mai, nhưng tôi hoàn toàn không biết lý do và cũng không ai giải thích. Đội tuyển của chúng tôi là đội chịu nhiều thiệt thòi nhất tại World Cup.

Liên đoàn không có mặt ở đây. Truyền thông của chúng tôi cũng không có mặt. Nhiều thành viên trong ban quản lý cũng không thể đến. Trước đây, chúng tôi có một phần ban huấn luyện hỗ trợ trong việc điều chỉnh nhân sự, nhưng lần này không có. Rất nhiều công việc trong khu kỹ thuật đã phải tự xoay xở”.

Van Dijk không muốn "cooling break"

Các trận đấu ở World Cup 2026 luôn có 2 lần tạm dừng 3 phút để các cầu thủ tiếp nước, bất kể điều kiện thời tiết ra sao. Điều này khiến trung vệ Van Dijk không hài lòng.

Ngôi sao của tuyển Hà Lan cho hay: "Tôi nghĩ những lần nghỉ để uống nước thực sự rất thú vị. Rõ ràng là tôi đã xem gần như tất cả các trận đấu cho đến hôm nay. Tôi nghĩ mỗi lần phải tạm dừng để quảng cáo thì không phải là điều tôi thích lắm.

Tôi nghĩ đối với những người xem trung lập trên TV thì điều đó cũng không tốt. Vì vậy, nếu trời thực sự nóng thì việc tạm dừng sẽ tốt hơn. Cần xem xét điều đó trong từng trận đấu riêng biệt. Nhưng tôi nghĩ mình đã nói đủ về vấn đề này rồi".

Tunisia chọn được HLV mới

Tunisia đã quyết định sa thải HLV Lamouchi sau khi đội bóng này thua tan tác với tỷ số 1-5 trước Thụy Điển. Chuyên gia chuyển nhượng Romain Molina khẳng định đã đạt được những thỏa thuận quan trọng để đưa Herve Renard về thay thế Lamouchi.

Renard được kỳ vọng giúp Tunisia thay đổi toàn diện. Ông có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở châu Phi khi từng dẫn dắt Zambia và Bờ Biển Ngà.

Deschamps lên tiếng bảo vệ Dembele

Trước những chỉ trích liên quan đến phong độ khác nhau của Dembele khi ở PSG và ĐT Pháp, HLV Didier Deschamps đã lên tiếng bảo vệ học trò. “Cậu ấy chơi rất hay nhưng thường xuyên phải nghỉ vì chấn thương. Điều đó ảnh hưởng tới phong độ của cậu ấy. Nếu Dembele khỏe mạnh, chúng tôi sẽ có thêm một “hổ tướng” trên sân. Chúng tôi cần thận trọng bởi cậu ấy mới đá chung kết Champions League nên chúng tôi cần xem xét khía cạnh thể lực cũng như tâm lý”.

Deschamps và Dembele

Pogba tin MU có thể vô địch Ngoại hạng Anh trong 3 năm tới

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu cầu thủ của MU, Paul Pogba tin rằng đội bóng cũ có thể giành chức vô địch Ngoại hạng Anh trong 3 năm tới. “Tôi tin vào điều đó. Man United có thể vô địch Ngoại hạng Anh. Arsenal đã làm được điều đó nên MU cũng sẽ làm được điều đó. Theo ý kiến của tôi, điều đó sẽ ra trong 3 mùa giải tới”.

Tchouameni tiết lộ về mối quan hệ với Valverde

Tchouameni và Valverde đã có xô xát trong phòng thay đồ của Real Madrid mùa giải trước dẫn đến việc cầu thủ người Pháp bị phạt 500.000 euro. Bởi vậy, người ta rất tò mò về mối quan hệ của cả hai vào lúc này và Tchouameni không ngần ngại giải đáp.

“Thực ra mọi người hiểu nhầm hết. Chúng tôi chẳng có gì cả. Câu chuyện trong phòng thay đồ phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, nó qua đi rất nhanh. Khi Valverde trở lại, chúng tôi đã ôm nhau và bắt tay như bình thường”.

Pulisic phải tập riêng

Trong buổi tập mới nhất của ĐT Mỹ, đội trưởng Christian Pulisic phải tập riêng để hồi phục chấn thương bắp chân. Cầu thủ đang chơi cho AC Milan chỉ tập nhẹ ngoài sân một chút rồi đi xe đạp trong phòng thay đồ. HLV Pochettino từ chối tiết lộ về tình trạng thực tế của Pulisic.

Saka không tiếc lời khen cho Tuchel

Trả lời phỏng vấn về HLV Thomas Tuchel của ĐT Anh, tiền vệ Bukayo Saka không tiếc lời khen cho ông thầy của mình. “Tôi nghĩ ông ấy là một HLV tuyệt vời. Tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy rất thú vị trong những buổi tập vừa qua. Tôi đang rất mong chờ trận đấu đầu tiên”.