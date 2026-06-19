Trực tiếp bóng đá Mexico - Hàn Quốc: Tình bạn phải tạm gạt một bên (World Cup)
(8h, 19/6, bảng A) Mexico và Hàn Quốc 8 năm qua như bạn bè thân thiết nhưng hôm nay tình bạn sẽ phải tạm gác sang một bên.
World Cup | 8h, 19/6 | Zapopan
Điểm
Ochoa
Sanchez
Vazquez
Alvarez
Gallardo
Gutierrez
Fidalgo
Pineda
Alvarado
Jimenez
Quinones
Điểm
Kim Seung-gyu
Lee Gi-hyuk
Kim Min-jae
Lee Han-beom
Seol Young-woo
Hwang In-beom
Paik Seung-ho
Lee Tae-seok
Hwang Hee-chan
Lee Jae-sung
Son Heung-min
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Bối cảnh
Mexico tận dụng triệt để lợi thế quân số xuất phát từ sự thiếu kiềm chế trong thi đấu của Nam Phi để giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Julian Quinones và Raul Jimenez. Đội bóng của HLV Javier Aguirre hiểu rằng chỉ cần một điểm ở trận đấu này là gần như chắc chắn họ sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.
Hàn Quốc đã biến sự áp đảo của mình thành 3 điểm trọn vẹn trong lượt trận đầu tiên khi 2 bàn thắng trong 25 phút cuối cùng đủ để ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CH Czech. Đội khách sẽ tự tin hơn nhờ lối chơi tấn công đẹp mắt thể hiện ở trận ra quân, dù đã có những lo ngại trước giải đấu rằng họ sẽ tiếp tục thể hiện bộ mặt nhàm chán giống thời Jurgen Klinsmann.
Áp lực chủ nhà
Đội chủ nhà Mexico sẽ tạo ra áp lực đáng kể lên không khí thi đấu của phía Hàn Quốc. Đáng nói là hai nước đã trở nên nồng ấm với nhau từ World Cup 2018, khi Hàn Quốc có thắng lợi lịch sử trước Đức giúp Mexico vượt qua vòng bảng. Từ đó tới nay người Hàn Quốc luôn được chào đón nồng nhiệt bởi các fan Mexico, nhưng tình cảm hai nước sẽ phải tạm gác lại hôm nay.
(2h, 19/6, lượt trận thứ 2 bảng B) Dzeko đá chính trên hàng công Bosnia sau khi đã ngồi ngoài trận ra quân.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/06/2026 23:05 PM (GMT+7)