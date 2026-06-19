Trực tiếp bóng đá Mexico - Hàn Quốc: Tình bạn phải tạm gạt một bên (World Cup)

World Cup | 8h, 19/6 | Zapopan Mexico 0 - 0 Hàn Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Mexico vs Hàn Quốc Hàn Quốc Điểm Ochoa Sanchez Vazquez Alvarez Gallardo Gutierrez Fidalgo Pineda Alvarado Jimenez Quinones Điểm Kim Seung-gyu Lee Gi-hyuk Kim Min-jae Lee Han-beom Seol Young-woo Hwang In-beom Paik Seung-ho Lee Tae-seok Hwang Hee-chan Lee Jae-sung Son Heung-min Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Mexico Mexico Hàn Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ochoa, Sanchez, Vazquez, Alvarez, Gallardo, Gutierrez, Fidalgo, Pineda, Alvarado, Jimenez, Quinones Kim Seung-gyu, Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok, Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min

Bối cảnh

Mexico tận dụng triệt để lợi thế quân số xuất phát từ sự thiếu kiềm chế trong thi đấu của Nam Phi để giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Julian Quinones và Raul Jimenez. Đội bóng của HLV Javier Aguirre hiểu rằng chỉ cần một điểm ở trận đấu này là gần như chắc chắn họ sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Hàn Quốc đã biến sự áp đảo của mình thành 3 điểm trọn vẹn trong lượt trận đầu tiên khi 2 bàn thắng trong 25 phút cuối cùng đủ để ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CH Czech. Đội khách sẽ tự tin hơn nhờ lối chơi tấn công đẹp mắt thể hiện ở trận ra quân, dù đã có những lo ngại trước giải đấu rằng họ sẽ tiếp tục thể hiện bộ mặt nhàm chán giống thời Jurgen Klinsmann.

Áp lực chủ nhà

Đội chủ nhà Mexico sẽ tạo ra áp lực đáng kể lên không khí thi đấu của phía Hàn Quốc. Đáng nói là hai nước đã trở nên nồng ấm với nhau từ World Cup 2018, khi Hàn Quốc có thắng lợi lịch sử trước Đức giúp Mexico vượt qua vòng bảng. Từ đó tới nay người Hàn Quốc luôn được chào đón nồng nhiệt bởi các fan Mexico, nhưng tình cảm hai nước sẽ phải tạm gác lại hôm nay.