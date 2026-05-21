Nhưng Arsenal đã tìm ra cách đứng dậy. Tinh thần không đầu hàng ấy được thể hiện rõ qua Declan Rice, người bật dậy khỏi mặt cỏ sau tiếng còi mãn cuộc hồi tháng Tư và tuyên bố: “Mọi thứ vẫn chưa kết thúc”. Chính những màn trình diễn đầy cảm hứng của anh ở tuyến giữa đã góp phần kéo đội bóng thành London băng qua vạch đích.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm là khoảnh khắc hoàn hảo cho dự án mà Arteta gây dựng. Nó cũng đánh dấu điểm kết của hành trình vươn lên bền bỉ, được phản chiếu qua thứ hạng của Arsenal dưới thời ông: từ hạng tám, hạng năm, á quân, rồi cuối cùng là nhà vô địch.

Đó là chiến thắng của bản lĩnh lãnh đạo và tài cầm quân.

Tất nhiên, Arteta không làm nên tất cả một mình. Các cầu thủ Arsenal đã đẩy mình tới giới hạn, đặc biệt trong mùa giải kéo dài 63 trận đầy khắc nghiệt, chỉ thực sự khép lại khi họ bước vào trận cuối cùng gặp PSG ở chung kết Champions League. Sự hậu thuẫn từ giới chủ Arsenal cũng đóng vai trò then chốt.

Điều tiếc nuối duy nhất, nhanh chóng bị cuốn đi trong men say chiến thắng, là khoảnh khắc này lẽ ra đã có thể đến sớm hơn.