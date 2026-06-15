Tin nóng bóng đá World Cup 15/6: Bóng đá châu Á lập kỳ tích chưa từng có

Bóng đá châu Á lập kỳ tích chưa từng có

Các đội bóng châu Á tạo nên tiếng vang lớn ở World Cup 2026. Sau 4 ngày thi đấu, các đội như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Qatar có được thành tích bất bại đáng nể. Cụ thể, Hàn Quốc thắng 2-1 CH Séc, Nhật Bản hòa 2-2 Hà Lan, Australia thắng 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar hòa 1-1 Thụy Sĩ.

Việc này giúp bóng đá châu Á có lần đầu tiên trong lịch sử bất bại sau 4 ngày thi đấu của giải. Sắp tới, người hâm mộ còn trông đợi Jordan, Uzbekisan, Iran, Iraq và Ả Rập Xê Út mang tới khác biệt cho châu Á.

ĐT Đức vượt kỷ lục ghi bàn của Brazil

ĐT Đức với đẳng cấp vượt trội đã dễ dàng đè bẹp Curacao với tỷ số 7-1. Thầy trò HLV Julian Nagelsmann khởi đầu giải đấu năm nay không thể tưng bừng hơn. Đáng chú ý, 7 bàn thắng này giúp Đức qua mặt Brazil, trở thành đội tuyển ghi bàn nhiều nhất lịch sử FIFA World Cup.

Cụ thể, Đức đã ghi tổng cộng 239 bàn thắng ở FIFA World Cup, hơn một bàn so với Brazil (238 bàn). Thành tích ghi bàn này được "Die Mannschaft" thực hiện qua 113 trận đấu ở World Cup, ít hơn hai trận so với Brazil (115 trận).

Fernandes được khuyên đình công nếu Ronaldo đá chính

Nhà báo kiêm bình luận viên Angelina Kelly của đài phát thanh talkSPORT (Anh) cho rằng Bruno Fernandes nên từ chối thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha nếu Cristiano Ronaldo không bị loại khỏi đội hình xuất phát tại World Cup.

Ronaldo được dự đoán sẽ lĩnh xướng hàng công Bồ Đào Nha ở World Cup năm nay

Kelly nói: “Ronaldo đã không đáp ứng kỳ vọng ở kỳ EURO gần nhất và có lẽ cả World Cup gần nhất cũng vậy. Chúng ta đang ở năm 2026 và anh ấy đơn giản là không chịu dừng lại. Có cảm giác như Roberto Martinez đã chấp nhận rằng trở thành HLV trưởng Bồ Đào Nha đồng nghĩa với việc phải chọn Ronaldo như một điều kiện tiên quyết. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đang quá ám ảnh với cỗ máy kiếm tiền mà Ronaldo mang lại. Ai đó cần phải đứng ra chấm dứt sự lố bịch này.

Bruno Fernandes, một trong những ngôi sao và cầu thủ chủ chốt của Bồ Đào Nha, cần gặp Roberto Martinez và nói rằng Ronaldo không thể tiếp tục có mặt trong đội hình xuất phát. Nếu không, cậu ấy sẽ rời đội tuyển và trở về nhà, bởi Ronaldo đang hủy hoại cơ hội vô địch World Cup của Fernandes cũng như của tất cả đồng đội”.

Neuer đi vào lịch sử

Manuel Neuer đã được điền tên vào đội hình xuất phát của ĐT Đức trong trận ra quân World Cup gặp Curacao. Anh chính thức vượt qua huyền thoại Lothar Matthaus để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử tuyển Đức góp mặt tại một giải đấu lớn, ở tuổi 40 và 79 ngày. Không chỉ vậy, thủ thành kỳ cựu của Bayern Munich còn trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ bảy trong lịch sử ra sân tại một kỳ World Cup.

Lộ diện trọng tài bắt trận Anh - Croatia

Các cầu thủ Anh sẽ gặp lại một gương mặt quen thuộc khi chạm trán Croatia ở trận ra quân World Cup. Trận đấu mở màn của “Tam sư” sẽ do trọng tài giàu kinh nghiệm người Pháp Clement Turpin điều khiển. Ông từng cầm còi trong chiến thắng 5-0 của tuyển Anh trước Serbia ở vòng loại World Cup, trận đấu được đánh giá là màn trình diễn ấn tượng nhất của đội bóng xứ sương mù kể từ khi Thomas Tuchel tiếp quản băng ghế huấn luyện.

Turpin sẽ dẫn đầu tổ trọng tài toàn người Pháp, trong khi trọng tài thứ tư và trợ lý trọng tài dự bị đều đến từ Mexico.

Sếp Morocco khiêu khích Yamal

Một ngày sau khi Morocco gây tiếng vang với trận hòa 1-1 trước Brazil, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Morocco (FRMF), ông Fouzi Lekjaa, đã tranh thủ gửi một lời khiêu khích nhẹ tới Lamine Yamal.

Ông Lekjaa phát biểu: “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup để xem liệu Yamal có đưa ra quyết định đúng đắn hay không”, nhắc lại nguồn gốc Morocco của ngôi sao trẻ thuộc biên chế Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Trước đó, Morocco từng công khai nỗ lực thuyết phục Yamal khoác áo đội tuyển quốc gia này. Tuy nhiên, cầu thủ sinh ra tại Tây Ban Nha, có cha là người Morocco và mẹ là người Guinea Xích Đạo, đã lựa chọn cống hiến cho đất nước nơi anh chào đời.

FIFA xoa dịu trọng tài người Somalia

Trọng tài Omar Artan tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện thông tin FIFA sẽ chi trả toàn bộ khoản thù lao cho vị “vua áo đen” người Somalia, người đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ và vì thế đánh mất cơ hội cầm còi tại World Cup.

BBC là đơn vị đầu tiên đưa tin rằng FIFA đã “cam kết chi trả đầy đủ tiền công” cho Artan, tương đương với khoản thu nhập mà ông đáng lẽ nhận được nếu làm nhiệm vụ tại World Cup. Trong khi đó, ESPN cho biết vị “vua áo đen” người Somalia sẽ được thanh toán cho các “phân công trận đấu”, ám chỉ những trận đấu mà ông dự kiến được giao điều khiển tại giải đấu.