Tin nóng bóng đá World Cup 19/6: Huyền thoại MU chỉ trích Ronaldo

Scholes: “Ronaldo đang là bài toán của tuyển Bồ Đào Nha”

Paul Scholes cho rằng Cristiano Ronaldo đang trở thành một “vấn đề” của tuyển Bồ Đào Nha sau trận hòa đáng thất vọng trước CHDC Congo ở World Cup 2026. Cựu tiền vệ huyền thoại của Manchester United nhận định đội bóng áo bã trầu gặp khó trong việc phát huy tối đa sức mạnh khi quá phụ thuộc vào siêu sao 41 tuổi.

Ronaldo đã chơi không đủ tốt ở trận ra quân của ĐT Bồ Đào Nha

Scholes cũng tin rằng Ronaldo sẽ “rất bực bội” khi chứng kiến đại kình địch Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick giúp Argentina thắng đậm Algeria ở trận ra quân. Theo ông, màn trình diễn trái ngược của hai huyền thoại sẽ càng khiến áp lực dành cho Ronaldo gia tăng trong hành trình chinh phục danh hiệu thế giới.

Bellingham: “Đôi khi tôi xứng đáng bị chỉ trích”

Sau màn trình diễn ấn tượng góp công vào chiến thắng 4-2 của tuyển Anh trước Croatia ở trận mở màn World Cup 2026, Jude Bellingham thẳng thắn đối diện với những lời chỉ trích nhắm vào mình thời gian qua. Tiền vệ của Real Madrid thừa nhận đôi lúc anh xứng đáng nhận những đánh giá tiêu cực, nhưng khẳng định điều quan trọng nhất vẫn là cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

“Thật tuyệt khi có thể gác lại mọi ồn ào và cho đất nước cũng như các đồng đội thấy tôi quyết tâm giúp đội giành chiến thắng đến mức nào. Được đóng góp cho tuyển Anh luôn là niềm vinh dự lớn nhất và những lời bàn tán bên ngoài sẽ không làm điều đó thay đổi”, Bellingham chia sẻ sau trận đấu.

Huyền thoại Ochoa úp mở khả năng giải nghệ sau World Cup

Thủ thành kỳ cựu Guillermo Ochoa thừa nhận anh đang nghiêm túc nghĩ đến việc khép lại sự nghiệp khi hành trình cùng đội tuyển Mexico dần đi đến hồi kết. Dù vẫn góp mặt trong danh sách dự World Cup 2026, Ochoa không còn là lựa chọn số một trong khung gỗ của "El Tri".

Chia sẻ trong loạt video “Letters That Unite” của FIFA, người gác đền nổi tiếng với mái tóc xoăn bộc bạch rằng anh không thể hình dung sự nghiệp nếu thiếu đội tuyển quốc gia. “Khi thời gian của tôi với đội tuyển sắp kết thúc, tôi không còn thấy nhiều ý nghĩa trong việc tiếp tục chơi bóng. Tôi không biết mình sẽ còn động lực để thi đấu nữa hay không”, Ochoa nói, qua đó làm dấy lên khả năng giải nghệ sau kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.