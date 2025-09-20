Haaland ghi 10 bàn/5 trận, HLV Arteta hé lộ cách ngăn chặn ở trận Arsenal – Man City

Arteta: "Chặn Haaland tốt nhất là chặn nguồn bóng"

Man City và Arsenal đều đã ra quân thắng lợi ở vòng bảng Champions League, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh tại Emirates vào cuối tuần này trong khuôn khổ Premier League (22h30, 21/9). Phong độ của Erling Haaland đặc biệt đang gây chú ý khi anh đã ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất cho cả CLB lẫn ĐTQG, và tổng cộng 6 bàn trong 5 trận cho Man City.

HLV Mikel Arteta

Dù vậy, Arsenal đang có hàng phòng ngự chắc thuộc hàng mạnh nhất châu Âu. Họ thủng lưới 1 bàn duy nhất từ đầu mùa, cú đá phạt thần sầu của Dominik Szoboszlai trong trận thua Liverpool tại Anfield. Với sức mạnh của tuyến sau, Arsenal đang vào trận với tâm thế tự tin rằng họ sẽ khóa chặt Haaland.

HLV Mikel Arteta bày tỏ sự tự tin đó trong cuộc họp báo trước trận. Ông nói: “Đây có lẽ sẽ là trận đấu được quyết định bởi những khoảnh khắc. Man City đã thay đổi trong những năm qua, họ có hàng phòng ngự khác biệt và mùa hè này bổ sung thêm nhân sự ở tuyến giữa. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng vì chúng tôi cũng bổ sung và các cầu thủ mới đã chơi tốt từ khi đến đây”.

“Ngăn chặn Haaland, tôi nghĩ sẽ phải có rất nhiều điều được tiến hành đúng cách để ngăn cậu ta ghi bàn. Cậu ta không cần khoảng trống để hoạt động, thậm chí cậu ta chẳng cần nhiều thời gian để xử lý các tình huống quanh khu cấm địa. Đôi lúc chặn cậu ta không có cách nào tốt bằng chặn chính nguồn bóng”.

Haaland ghi bàn vào lưới Arsenal ở trận đấu hồi tháng 2, nhưng Arsenal thắng 5-1

Arteta sau đó đi sâu hơn: “Chúng tôi phải bảo đảm rằng vị trí phòng ngự luôn được duy trì. Điều này khó vì có những thời điểm chúng tôi sẽ bung ra phản công và vị trí khi đó sẽ bị xô lệch. Nhưng từ đầu mùa giải tôi và các hậu vệ đã làm việc với nhau để bảo đảm sự chắc chắn khi tổ chức đội hình. Các hậu vệ biên đặc biệt phải kèm người tốt để ngăn các pha đột phá hay các quả tạt vào”.

Arteta vẫn coi Guardiola là HLV hay nhất

Về các thông tin khác của trận đấu, HLV Arteta nói Mikel Merino và Viktor Gyokeres đều ổn sau chấn thương đầu ở trận đấu hồi giữa tuần, nhưng trong ngày thứ Bảy ông mới có thể rõ những Ben White, Martin Odegaard, Bukayo Saka và William Saliba có bình phục để thi đấu.

Arteta đã không còn xa lạ với Pep Guardiola sau từng ấy năm ông làm trợ lý cho Pep rồi trở thành đối thủ của nhau. HLV người xứ Basque bình luận: “Những đòi hỏi lớn nhất của Pep luôn là dành cho bản thân ông ấy. Ý chí chiến thắng của ông ấy là lý do vì sao Man City không thể bị coi thường, họ sẽ lại là ứng cử viên vô địch mùa này”.

Arteta hướng tới trận thứ 6 liên tiếp bất bại trước Guardiola

“Ông ấy luôn nhìn quanh xem có thể học được gì từ những người giỏi nhất ở mọi lĩnh vực. Với tôi Pep là HLV hay nhất thế giới lúc này, không nghi ngờ gì”.

Arsenal đánh bại Athletic Bilbao hồi giữa tuần nhờ công của các dự bị Martinelli & Trossard, và Arteta nhấn mạnh rằng các dự bị sẽ có thể lại tạo ra dấu ấn tương tự vào Chủ nhật này. “Hãy nhìn vào các đội mạnh trong lịch sử, họ luôn có những chuyên gia dứt điểm giỏi từ ghế dự bị. Ngày nay chúng tôi phải thắng mọi trận đấu và làm được điều đó với mật độ 3 ngày/trận là rất khó, thế nên chúng tôi rất may mắn khi có những dự bị có thể tạo đột biến”, ông đánh giá.

“Tôi đã nói chuyện với mọi cầu thủ từ trước mùa giải về trách nhiệm thi đấu, về tầm quan trọng của mỗi bàn thắng ghi được. Cả chất lượng thi đấu, cường độ thi đấu đều phải được giữ ở mức cao nhất trong từng phút mỗi cầu thủ có mặt trên sân, điều đó áp dụng cho mọi cầu thủ, bất kể đá chính hay dự bị”.