Nguyễn Filip sai lầm liên tiếp, tham vọng châu Á của Công an Hà Nội bị ảnh hưởng

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
Tối 18/9, CLB Công an Hà Nội (CAHN) có trận ra quân tại bảng E AFC Champions League Two 2025/26 gặp Bắc Kinh Quốc An. Dẫn bàn và chơi khá chủ động, nhưng những sai lầm tai hại của thủ môn Nguyễn Filip suýt nữa khiến đại diện Việt Nam ôm hận ngay trên đất Trung Quốc.

😱 Sai lầm nối tiếp sai lầm

Phút 49, từ cú sút xa không quá nguy hiểm của đội chủ nhà, Nguyễn Filip phản xạ chậm, để bóng bật ra và Bắc Kinh Quốc An chớp cơ hội gỡ hòa 1-1. Đỉnh điểm ở phút 65, trong một tình huống phát động tấn công, Nguyễn Filip chuyền non về phía Vitao.

Công an Hà Nội suýt thua ngược Bắc Kinh Quốc An sau sai lầm của Nguyễn Filip.

Công an Hà Nội suýt thua ngược Bắc Kinh Quốc An sau sai lầm của Nguyễn Filip.

Bóng bị đối phương cắt ngay trước vòng cấm và Zhang Yuan dễ dàng ghi bàn, đưa Bắc Kinh Quốc An vượt lên dẫn 2-1. Chỉ trong vài khoảnh khắc, từ chỗ đang nắm lợi thế, CAHN rơi vào cảnh “tự bắn vào chân mình” vì sự thiếu tập trung của thủ môn.

🔍 Không phải lần đầu mắc lỗi

Giới chuyên môn chỉ ra đây không phải sai lầm cá biệt. Trước đó, ở trận gặp BG Pathum United (Thái Lan) tại giải các CLB Đông Nam Á, Nguyễn Filip cũng từng có pha chuyền hỏng “giúp” Chanathip có được siêu phẩm từ khoảng cách 40m ở phút bù giờ cuối cùng, qua đó CAHN thua ngược đội bóng Thái Lan dù được chơi hơn người.

V-League, thủ môn ĐT Việt Nam không ít lần xử lý lập bập, thậm chí có tình huống đá hụt bóng trong trận gặp Thanh Hóa, may mắn được VAR cứu vì đối thủ việt vị. Điểm yếu cố hữu của Nguyễn Filip nằm ở khả năng chơi chân và ra quyết định khi bị áp sát, dễ biến anh từ người hùng thành “tội đồ” chỉ sau vài giây.

🎯 Chuyên gia, HLV nói gì?

HLV Phạm Minh Đức thẳng thắn bình luận về sai lầm của Nguyễn Filip rằng: “Thủ môn khi bị đối phương áp sát phải đá lên biên hoặc phát bóng dài. Chuyền ngang hoặc chuyền ngắn ở trung lộ cực kỳ rủi ro. Sai lầm của Filip là quá mạo hiểm”.

Trong khi đó, HLV Mano Polking không chỉ trích nặng nề học trò: “Toàn đội đã chơi tốt, pressing và kiểm soát bóng đều ổn. Chúng tôi mất điểm vì vài khoảnh khắc mất tập trung, không thể đổ hết cho một cá nhân. Đây là bài học để cả đội rút kinh nghiệm”.

Nguyễn Filip đang có phong độ không tốt trong màu áo Công an Hà Nội.

Nguyễn Filip đang có phong độ không tốt trong màu áo Công an Hà Nội.

⚔️ May mắn thoát thua

Rất may cho CAHN, ở phút 73, các cầu thủ ngoại trên hàng công đã có pha phối hợp và có được bàn gỡ hòa 2-2 nhờ công của Rogerio Alves, giúp đội bóng Việt Nam tránh được thất bại cay đắng. Dù CAHN giữ lại được 1 điểm rời Bắc Kinh, nhưng màn trình diễn của Nguyễn Filip khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Nguyễn Filip từng nhiều lần tỏa sáng để cứu nguy cho CAHN, nhưng trận hòa trên đất Bắc Kinh là minh chứng rõ ràng cho việc chỉ một thoáng mất tập trung, mọi nỗ lực có thể đổ sông đổ bể. Với một đội bóng đặt mục tiêu đi xa ở các đấu trường khu vực và châu lục, vị trí thủ môn vốn là chốt chặn an toàn nhất lại trở thành “tử huyệt” nguy hiểm nhất.

Nếu không nhanh chóng cải thiện khả năng chơi chân và sự ổn định trong khung gỗ, từ người hùng, Nguyễn Filip hoàn toàn có thể trở thành “tội đồ” trong tham vọng chinh phục giải các CLB Đông Nam Á lẫn AFC Champions League Two của CLB Công an Hà Nội.

Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2025 23:07 PM (GMT+7)
