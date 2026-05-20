Tin mới nhất bóng đá sáng 20/5: Lộ lí do HLV Alonso từ chối Liverpool để tới Chelsea

Lộ lí do HLV Alonso từ chối Liverpool để tới Chelsea

Theo thông tin độc quyền từ Anfield Watch, HLV Xabi Alonso thực tế đã đàm phán với Liverpool trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 4 năm để dẫn dắt Chelsea. Trong quá trình đàm phán, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã yêu cầu nhiều quyền lực hơn nhưng phía Liverpool không sẵn sàng đáp ứng điều kiện này.

Đáng chú ý, tại Chelsea, Alonso sẽ đảm nhận vai trò nhà quản lí (manager) chứ không phải HLV trưởng (head coach), đồng nghĩa đội chủ sân Stamford Bridge chấp nhận chiều theo nguyện vọng từ ông.

HLV Alonso từng đàm phán với đội bóng cũ Liverpool trước khi nhận lời Chelsea

MU từng liên hệ với Enrique trước khi "chốt" Carrick

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, vào khoảng tháng 1 và tháng 2, MU từng tìm hiểu về khả năng chiêu mộ HLV Luis Enrique trong kỳ chuyển nhượng hè. Dù vậy, tham vọng của "Quỷ đỏ" không thành hiện thực do Enrique hoàn toàn tập trung cho PSG. Chính vì vậy, đội chủ sân Old Trafford quyết định bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền.

Vé "chợ đen" xem World Cup đại hạ giá

Theo số liệu từ TicketData, giá vé bán lại để xem các trận đấu ở World Cup 2026 đã giảm trong tháng qua và đạt mức thấp nhất kể từ giữa tháng Giêng. Cụ thể, giá vé trung bình cho một trận đấu vòng bảng hiện ở mức 550 đô la, thấp hơn khoảng 23% so với đầu tháng.

Trong đó, giá vé trung bình để vào xem các trận đấu của đội tuyển Mỹ giảm 38,7% trong vòng 3 tháng, xuống còn 865 đô la cho cả 3 trận đấu vòng bảng. Vé xem các trận của ĐT Iraq thậm chí chứng kiến ​​mức giảm mạnh hơn trong cùng khoảng thời gian đó, với giá vé trung bình giảm 41,7% xuống còn 342 đô la. vé xem ĐT Thổ Nhĩ Kỳ có mức giảm lớn nhất, với giá vé trung bình giảm 48,7% xuống còn 428 đô la.