Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh: Ngất ngây "mưa" kỳ tích, Arteta đi vào lịch sử

Arsenal chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26, đồng thời cùng HLV Mikel Arteta thiết lập nhiều cột mốc đáng nhớ.

   

Thỏa nguyện vô địch sau 22 năm

Arsenal đã chính thức trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 khi mùa giải còn một vòng đấu. Chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng đấu gần nhất giúp đội chủ sân Emirates tiến sát chức vô địch. Để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh, Manchester City buộc phải đánh bại Bournemouth. Tuy nhiên, trận hòa 1-1 tại sân Vitality khiến thầy trò Pep Guardiola không thể bắt kịp Arsenal trên bảng xếp hạng.

Danh hiệu này đánh dấu lần thứ 14 Arsenal vô địch nước Anh, qua đó chỉ còn xếp sau MU (20) và Liverpool (21) về số lần đăng quang trong lịch sử "xứ sở sương mù".

Đây cũng là chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của Arsenal sau 22 năm chờ đợi, kể từ mùa giải bất bại 2003/04 dưới thời HLV Arsene Wenger. 

Mùa giải năm nay, Arsenal thắng 25/37 trận đã đấu, hòa 7 và chỉ thua 5 trận. Sau 3 mùa liên tiếp về nhì, đội bóng của Arteta cuối cùng cũng hoàn tất hành trình chinh phục danh hiệu.

Nền tảng cho thành công của Arsenal đến từ hàng phòng ngự chắc chắn. Đội bóng giữ sạch lưới 19 trận, trong khi thủ môn David Raya giành Găng tay vàng Ngoại hạng Anh mùa thứ 3 liên tiếp. Arsenal hiện cũng sở hữu hàng thủ tốt nhất giải đấu, còn số bàn thắng ghi được chỉ kém Man City.

Arsenal khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 1-0 trước MU và thắng 9/10 trận đầu tiên để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng từ đầu tháng 10.

Đội bóng thành London duy trì vị trí đó suốt 200 ngày trước khi bị Man City vượt lên nhờ hiệu số bàn thắng hồi cuối tháng 4. Tuy nhiên, họ nhanh chóng đáp trả bằng chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp mà không thủng lưới để đòi lại ngôi đầu và tiến một mạch tới chức vô địch.

Arteta đi vào lịch sử

Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26, Mikel Arteta chính thức ghi tên mình vào nhóm những HLV vĩ đại nhất lịch sử Arsenal. Cựu đội trưởng Arsenal trở thành người đầu tiên từng thi đấu cho CLB, sau đó dẫn dắt đội bóng vô địch quốc gia trên cương vị HLV.

Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12/2019 trong giai đoạn đội bóng gặp nhiều khó khăn. Ngay trong mùa giải đầu tiên, ông giúp Arsenal vô địch FA Cup và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 Ngoại hạng Anh. Sau đó, Arsenal lần lượt xếp thứ 8, thứ 5 và 3 mùa liên tiếp về nhì, trước khi bước lên đỉnh cao ở mùa giải năm nay.

Đáng chú ý, Arsenal chính là công việc huấn luyện đầu tiên trong sự nghiệp của Arteta. Ông trở thành một trong số ít HLV vô địch giải đấu hàng đầu nước Anh ngay ở công việc đầu tiên, nối tiếp những cái tên như Kenny Dalglish, Bertie Mee, Tom Whittaker, George Allison và Joe Shaw.

Ở tuổi 44 và 54 ngày, Arteta trở thành HLV trẻ nhất lịch sử Arsenal vô địch quốc gia, vượt qua kỷ lục trước đó của George Graham ở mùa giải 1988/89. Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, chỉ Jose Mourinho giành chức vô địch ở độ tuổi trẻ hơn.

Bên cạnh đó, Arteta cũng là người thứ hai từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh rồi sau đó vô địch giải đấu với tư cách HLV, sau Roberto Mancini.

Tỷ lệ chiến thắng của Arteta tại Arsenal hiện đã vượt mốc 60% sau 351 trận dẫn dắt đội bóng, cao hơn nhiều HLV huyền thoại như Arsene Wenger, George Graham hay Herbert Chapman.

Chờ cái kết đẹp cho mùa giải vĩ đại

Ngoài chức vô địch Ngoại hạng Anh, Arsenal còn đứng trước cơ hội hoàn tất mùa giải vĩ đại bậc nhất lịch sử CLB khi chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League thứ 2 trong lịch sử.

Đối thủ của Arsenal trong trận đấu diễn ra ngày 30/5 tại Budapest là đương kim vô địch PSG. “Pháo thủ” đang hướng tới chức vô địch châu Âu đầu tiên sau 139 năm tồn tại.

Sau khi chấm dứt "cơn khát" vô địch quốc nội kéo dài hơn 2 thập kỷ, Arteta giờ đứng trước cơ hội làm điều chưa HLV nào trong lịch sử Arsenal thực hiện được: đưa đội bóng trở thành nhà vô địch châu Âu.

-20/05/2026 03:55 AM (GMT+7)
