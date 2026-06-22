Tin nóng bóng đá World Cup ngày 22/6: Ajax chia tay HLV Oscar Garcia trước thời hạn

Ajax chia tay HLV Oscar Garcia trước thời hạn

CLB Ajax xác nhận đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV Oscar Garcia trước thời hạn, dù giao kèo ban đầu còn hiệu lực đến ngày 30/6/2027. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời HLV thể lực Enrique Sanz cũng rời đội bóng.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha gia nhập Ajax vào tháng 2 năm nay để dẫn dắt đội U23, trước khi tiếp quản đội một từ Fred Grim chỉ một tháng sau đó. Dưới sự dẫn dắt của Garcia, Ajax giành quyền tham dự vòng loại UEFA Conference League thông qua loạt trận play-off.

HLV Garcia mất việc