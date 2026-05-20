Kết quả bóng đá U17 Trung Quốc - U17 Australia: Kỳ tích 22 năm, tái hiện chung kết U23 (U17 châu Á)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Trung Quốc thi đấu đầy hưng phấn và tạo thế trận áp đảo U17 Australia. Hàng loạt cơ hội đến từ Zhao Songyuan, Shuai Weihao khiến thủ môn Charlie Wilson-Papps làm việc vô cùng vất vả. Dù vậy, đội tuyển "Xứ sở chuột túi" chỉ cầm cự tới phút 45+1, thời điểm Kuang Zhaolei mở tỷ số cho U17 Trung Quốc.

U17 Trung Quốc thắng thuyết phục U17 Australia, hẹn đấu Nhật Bản ở chung kết

Tiếp đà thăng hoa, chỉ 4 phút đầu hiệp 2, U17 Trung Quốc có bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Shuai Weihao. Khoảng thời gian còn lại, các cầu thủ U17 Australia hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Thắng 2-0 chung cuộc, U17 Trung Quốc có lần đầu tiên lọt vào chung kết U17 châu Á kể từ năm 2004 (vô địch) và sẽ đối đầu U17 Nhật Bản. Thú vị hơn, trận đấu này sẽ tái hiện màn đọ sức giữa 2 nền bóng đá ở chung kết U23 châu Á diễn ra hồi tháng 1.