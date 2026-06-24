Tin nóng bóng đá World Cup 24/6: Suarez ca ngợi Messi “vĩ đại không thể tả”

Suarez ca ngợi Messi: “Không từ ngữ nào đủ để diễn tả sự vĩ đại”

Luis Suarez dành những lời tán dương đặc biệt cho Lionel Messi sau khi người đồng đội tại Inter Miami tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Argentina ở World Cup 2026. Chân sút người Uruguay thừa nhận anh vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến người bạn thân thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và liên tục viết nên lịch sử.

Suarez (bên phải) hết lời ca ngợi Messi

Messi vừa lập cú đúp vào lưới Áo, nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 18, chính thức vượt huyền thoại Miroslav Klose để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Suarez cho rằng không có ngôn từ nào đủ để mô tả tầm ảnh hưởng của Messi, người vẫn đang dẫn dắt Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Theo tiền đạo 39 tuổi, được theo dõi Messi thi đấu luôn là một đặc ân và anh hy vọng siêu sao số 10 sẽ tiếp tục tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu trong phần còn lại của giải đấu.

De Bruyne thừa nhận tuyển Bỉ gây thất vọng

Kevin De Bruyne không giấu nổi sự thất vọng khi đánh giá về màn trình diễn của tuyển Bỉ tại World Cup 2026. Tiền vệ thuộc biên chế Napoli thừa nhận “Quỷ đỏ” đã không đáp ứng kỳ vọng và đang tự đẩy mình vào thế khó sau hai trận hòa liên tiếp trước Iran và Ai Cập.

Đội bóng của HLV Rudi Garcia mới chỉ ghi được một bàn thắng, nhưng đó lại là pha phản lưới nhà của Mohamed Hany. De Bruyne cho rằng nguyên nhân đến từ những sai lầm ngớ ngẩn ở hàng thủ cùng sự thiếu cân bằng trong lối chơi.

John Terry bức xúc vì bị Chelsea phớt lờ cho ghế HLV tạm quyền

Huyền thoại John Terry công khai chỉ trích Chelsea sau khi hai lần bị bỏ qua trong cuộc đua trở thành HLV tạm quyền ở mùa giải trước. Cựu đội trưởng “The Blues” khẳng định không ai tại CLB có đủ kinh nghiệm và sự am hiểu Chelsea hơn anh.

Phát biểu trên chương trình Sports Uncensored, Terry nhắc lại quãng thời gian cống hiến với 717 trận đấu và 67 bàn thắng trong màu áo đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, sau khi Enzo Maresca rồi Liam Rosenior rời ghế HLV, Chelsea lại lựa chọn HLV đội trẻ Calum McFarlane dẫn dắt đội một.

Nhà báo Piers Morgan gọi quyết định này là “xúc phạm”. Terry cũng bảo vệ quan điểm của mình khi khẳng định: “Khi Chelsea cần một HLV tạm quyền, không có ai trong học viện hay đội một sở hữu bằng cấp và sự hiểu biết về CLB tốt hơn tôi”.

HLV Arbeloa sắp ký hợp đồng 3 năm với Fulham

Fulham đang ở rất gần việc bổ nhiệm Alvaro Arbeloa làm HLV trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Hai bên hiện chỉ còn hoàn tất những chi tiết cuối cùng liên quan đến ban huấn luyện và kế hoạch nhân sự.

Cựu hậu vệ Real Madrid được chọn để thay thế Marco Silva, người vừa rời Craven Cottage sang dẫn dắt Benfica. Trước đó, Silva cũng chính là người tiếp quản vị trí của Arbeloa tại Real Madrid. Trong quãng thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Arbeloa giúp Real vào tứ kết Champions League nhưng dừng bước trước Bayern Munich, đồng thời thất bại ở Copa del Rey trước Albacete.

Nếu hoàn tất thủ tục đúng kế hoạch, chiến lược gia 43 tuổi sẽ có màn ra mắt Fulham trong cuộc đối đầu Chelsea ngày 25/8, đấu trí với đồng đội cũ Xabi Alonso.

Balogun bùng nổ ở World Cup, mở ra cơ hội đổi đời

Folarin Balogun đang trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của World Cup 2026 khi liên tục ghi dấu ấn trong màu áo tuyển Mỹ. Màn trình diễn chói sáng giúp tiền đạo này được đặt cạnh những chân sút hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Harry Kane trong cuộc đua Vua phá lưới.

Sau lượt trận thứ hai, Balogun còn được hai huyền thoại Zlatan Ibrahimovic và Thierry Henry trực tiếp phỏng vấn, điều mà chính anh thừa nhận là giấc mơ trở thành hiện thực.

Khởi đầu ấn tượng tại World Cup không chỉ giúp chân sút người Mỹ nâng tầm danh tiếng ở quê nhà mà còn thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu. Với phong độ hiện tại, Balogun hoàn toàn có thể biến kỳ World Cup này thành bệ phóng cho một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

CĐV Roma phản đối quyết liệt kế hoạch chiêu mộ Mason Greenwood

Người hâm mộ AS Roma đã phát động một bản kiến nghị trực tuyến nhằm ngăn cản đội bóng chiêu mộ Mason Greenwood từ Marseille. Dù tiền đạo người Anh sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng, nhiều CĐV cho rằng quá khứ gây tranh cãi ngoài sân cỏ khiến anh không phù hợp với giá trị mà CLB theo đuổi.

Roma được cho là đang cân nhắc bỏ ra khoảng 50 triệu euro để đưa Greenwood về sân Olimpico trong bối cảnh Marseille cần bán cầu thủ nhằm cân bằng tài chính. Chân sút này đã ghi 48 bàn sau 81 trận cho đội bóng Pháp, trước đó cũng có 35 bàn trong màu áo Manchester United và 10 bàn khi khoác áo Getafe theo dạng cho mượn.

Dẫu vậy, làn sóng phản đối từ người hâm mộ đang gia tăng mạnh mẽ, với bản kiến nghị thu hút gần 500 chữ ký chỉ trong ngày đầu tiên được phát động.