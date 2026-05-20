Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Pep Guardiola rơi lệ khi rời sân, CĐV Arsenal đổ ra đường ăn mừng chức vô địch

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City

HLV Pep Guardiola buồn bã rời sân Vitality trong tiếng hô của các CĐV Man City. Trong khi đó, CĐV Arsenal đang đổ ra đường ăn mừng.

   

Man City vừa bị Bournemouth cầm hòa ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/26. Điều đó đồng nghĩa với việc "The Citizens" dâng chức vô địch của Arsenal sớm một vòng đấu. HLV Pep Guardiola có lẽ là người buồn nhất. Vài ngày trước đó, HLV người Tây Ban Nha bị lộ thông tin sẽ rời Man City sau khi mùa giải này kết thúc.

Tuy nhiên, Pep Guardiola vẫn rất chuyên nghiệp. Ông chỉ đạo sát sao các học trò từ đầu đến cuối, liên tục đưa ra chỉ thị từ đường biên, thay người để làm mới cục diện. Tóm lại, Pep Guardiola đã làm tất cả những gì từ băng ghế chỉ đạo. Đáng tiếc là Man City vẫn không thể giành chiến thắng.

HLV người Tây Ban Nha đã rất buồn sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Ông chỉ đứng cùng các học trò một lúc để vỗ tay cảm ơn khán giả đã lặn lội đường xa tới sân Vitality để cổ vũ cho họ. Pep Guardiola lặng lẽ đi vào đường hầm trong tiếng hô vang "Thêm một năm, thêm một năm" từ các CĐV Man City.

Một nhiếp ảnh gia đã chụp lại khoảnh khắc Pep Guardiola lau đi giọt nước mắt khi bước vào đường hầm. Đó là nỗi buồn khó tả thành lời của một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Mặc dù Arsenal không thi đấu ngày hôm nay nhưng vẫn có một lượng lớn CĐV của đội bóng này tập trung tại sân Emirates. Họ tới đây để xem trực tiếp trận đấu giữa Man City và Bournemouth với hy vọng có thể được ăn mừng. Rất nhiều CĐV Arsenal đã bắt đầu ăn mừng khi Man City vẫn bị dẫn tới tận phút 90 và tất cả bùng nổ sau khi Anthony Taylor nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Họ nhảy múa và liên tục hô vang "Arsenal, Arsenal, Arsenal". Còi xe, kèn được sử dụng liên tục tạo nên sự náo động nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Đó là niềm vui sướng vỡ òa sau hơn 20 năm chờ đợi. Đường phố tại khu Highbury hay rộng hơn là quận Islington chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ. 

Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Man City: ARSENAL CHÍNH THỨC VÔ ĐỊCH (Ngoại hạng Anh) (HẾT GIỜ)

(Vòng 37) Man City chỉ tìm được bàn gỡ hòa và như vậy là không đủ. Arsenal đã chính thức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/05/2026 02:50 AM (GMT+7)
Premier League 2025-26
