Pep Guardiola rơi lệ khi rời sân, CĐV Arsenal đổ ra đường ăn mừng chức vô địch

Pep Guardiola buồn bã rời sân Vitality

Man City vừa bị Bournemouth cầm hòa ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/26. Điều đó đồng nghĩa với việc "The Citizens" dâng chức vô địch của Arsenal sớm một vòng đấu. HLV Pep Guardiola có lẽ là người buồn nhất. Vài ngày trước đó, HLV người Tây Ban Nha bị lộ thông tin sẽ rời Man City sau khi mùa giải này kết thúc.

Pep Guardiola rơi lệ khi rời sân

Tuy nhiên, Pep Guardiola vẫn rất chuyên nghiệp. Ông chỉ đạo sát sao các học trò từ đầu đến cuối, liên tục đưa ra chỉ thị từ đường biên, thay người để làm mới cục diện. Tóm lại, Pep Guardiola đã làm tất cả những gì từ băng ghế chỉ đạo. Đáng tiếc là Man City vẫn không thể giành chiến thắng.

HLV người Tây Ban Nha đã rất buồn sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Ông chỉ đứng cùng các học trò một lúc để vỗ tay cảm ơn khán giả đã lặn lội đường xa tới sân Vitality để cổ vũ cho họ. Pep Guardiola lặng lẽ đi vào đường hầm trong tiếng hô vang "Thêm một năm, thêm một năm" từ các CĐV Man City.

Một nhiếp ảnh gia đã chụp lại khoảnh khắc Pep Guardiola lau đi giọt nước mắt khi bước vào đường hầm. Đó là nỗi buồn khó tả thành lời của một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

CĐV Arsenal tràn ra đường ăn mừng

Mặc dù Arsenal không thi đấu ngày hôm nay nhưng vẫn có một lượng lớn CĐV của đội bóng này tập trung tại sân Emirates. Họ tới đây để xem trực tiếp trận đấu giữa Man City và Bournemouth với hy vọng có thể được ăn mừng. Rất nhiều CĐV Arsenal đã bắt đầu ăn mừng khi Man City vẫn bị dẫn tới tận phút 90 và tất cả bùng nổ sau khi Anthony Taylor nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

CĐV Arsenal đã lao vào nhau ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

Họ nhảy múa và liên tục hô vang "Arsenal, Arsenal, Arsenal". Còi xe, kèn được sử dụng liên tục tạo nên sự náo động nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Đó là niềm vui sướng vỡ òa sau hơn 20 năm chờ đợi. Đường phố tại khu Highbury hay rộng hơn là quận Islington chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ.