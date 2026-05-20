Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City ngã đau, Arsenal chính thức vô địch

Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

Man City liên tục gặp bất lợi trước Arsenal trong cuộc đua vô địch ở đoạn cuối con đường. Đội bóng của Pep Guardiola thường phải thi đấu sau đối thủ và có lúc phải thi đấu muộn hơn đối thủ tới 2 trận. Vòng 37, điều đó tiếp tục xảy ra khi Arsenal sớm giành chiến thắng trước Burnley trong khi Man City phải đợi tới ngày hôm sau mới làm khách của Bournemouth.

Man City không thể thắng Bournemouth và đó là tin vui cho Arsenal

Man City rơi vào thế buộc phải giành chiến thắng do Arsenal đã tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đối thủ. Trong khi đó, Bournemouth vẫn đang tranh đấu cho một suất dự cúp châu Âu. Bởi vậy, thầy trò Pep Guardiola đã gặp cực nhiều khó khăn tại sân Vitality.

Bournemouth là đội mở tỉ số trước và nếu họ tận dụng cơ hội ngon, tỉ số có thể đã là 3-0 nhưng điều đó không xảy ra. Ở chiều hướng ngược lại, Man City không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm và chỉ có được bàn gỡ ở phút 90+5.

Với kết quả này, Man City chỉ có được 78 điểm sau 37 vòng và số điểm tối đa họ có thể giành được là 81 điểm. Trong khi đó, Arsenal đã có 82 điểm. Bởi vậy, thầy trò HLV Mikel Arteta đã trở thành nhà vô địch của nước Anh sau 23 năm chờ đợi.

Chelsea hết cửa dự Champions League

Cũng với trận hòa này, Bournemouth chính thức bảo toàn được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ chắc chắn sẽ có mặt tại Europa League mùa sau. Thậm chí, thầy trò HLV Iraola còn có thể góp mặt tại Champions League nếu Aston Villa rớt xuống vị trí thứ 5 ở vòng cuối và vô địch Europa League sau đó.

Ngoài ra, họ cũng có chiếm vị trí thứ 5 của Liverpool ở vòng cuối nếu thắng với cách biệt tối thiểu là 4 bàn trước Nottingham Forest. Còn điều kiện đủ là Liverpool phải thua từ 3 bàn trở lên trước Brentford. Nhưng kịch bản này rất khó xảy ra.

Bournemouth chắc suất thứ 6 cũng là cái kết cho Chelsea. Đội bóng này vừa giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước Tottenham ở vòng 37. Họ có được 52 điểm sau 37 vòng và đang xếp thứ 8, vị trí được dự Conference League mùa sau. Chelsea vẫn phải thắng ở vòng cuối để chắc suất bởi Brentford bằng điểm và chỉ thua hiệu số với họ.

Trong khi đó, Tottenham vẫn chưa chắc suất ở lại Ngoại hạng Anh mùa sau. Họ vẫn chỉ có 38 điểm/37 vòng và hơn 2 điểm so với West Ham, đội xếp thứ 18. Vòng cuối, Tottenham phải gặp Everton trong khi West Ham gặp Leeds United. Bởi vậy, diễn biến vẫn còn rất phức tạp.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 37