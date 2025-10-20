Tin mới nhất bóng đá sáng 20/10: Lý do Sesko ngồi dự bị trận Liverpool - MU

Lý do Sesko ngồi dự bị trận Liverpool - MU

HLV Ruben Amorim đã quyết định sử dụng Matheus Cunha ngay từ đầu ở vị trí trung phong thay vì Benjamin Sesko, cho chuyến làm khách của MU trước Liverpool tại Anfield. Chia sẻ với Sky Sports trước trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha giải thích: “Cunha có một phẩm chất giúp đội bóng tấn công chủ động hơn. Tôi nghĩ Konate và Van Dijk rất mạnh trong không chiến, nên chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những thử thách khác biệt để giành chiến thắng”.

Sesko đã ghi 2 bàn trong 2 trận liên tiếp cho MU trước đợt "FIFA Days" vừa qua

Sesko được tung vào sân ở phút 61. Chung cuộc, MU thắng Liverpool 2-1. Đây là lần đầu tiên HLV Amorim có hai chiến thắng liên tiếp cùng “Quỷ đỏ” ở Premier League kể từ khi nhậm chức tại Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái.

Barcelona mở chuỗi nhà hàng mới nhằm tăng doanh thu

Barcelona đã chính thức ra mắt dự án nhà hàng toàn cầu mang tên CAN BARCA, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thương mại của đội bóng xứ Catalunya. Sáng kiến đầy tham vọng này dự kiến sẽ khai trương hơn 10 nhà hàng trong 3 năm đầu tiên, với châu Mỹ và châu Á được xác định là hai thị trường trọng điểm cho giai đoạn khởi đầu.

Về mặt tài chính, Barcelona sẽ nhận 6% tiền bản quyền trên tổng doanh thu ẩm thực và đồ uống. Ngoài ra, doanh số hàng hóa chính thức của Barcelona tại các nhà hàng sẽ mang về mức bản quyền từ 8,5% đến 10%, tùy theo doanh số. Riêng các sản phẩm độc quyền mang thương hiệu CAN BARCA sẽ mang lại mức bản quyền cao hơn, dao động từ 10,5% đến 12,5%.

Alaba quyết đòi lại suất đá chính

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), David Alaba đã lấy lại thể trạng sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương và sẵn sàng cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình Real Madrid dưới thời HLV Xabi Alonso. Trung vệ người Áo không còn muốn là lựa chọn thứ 5 nơi hàng thủ, sau Dean Huijsen, Eder Militao, Antonio Rudiger và Raul Asencio.

Từ đầu mùa giải 2025/26, Alaba mới ra sân chỉ 3 trận cho Real Madrid, bao gồm 1 trận xuất phát trước Kairat Almaty ở Champions League và những lần vào sân ngắn ngủi ở La Liga trước Real Sociedad và Levante, tổng cộng chỉ 10 phút thi đấu.

Cựu sao Real Madrid bị đột quỵ

Royston Drenthe đã được đưa vào bệnh viện sau khi gặp phải cơn đột quỵ. Cựu cầu thủ Real Madrid và Everton, hiện 38 tuổi, đột nhiên lâm bệnh hôm 17/10 và ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện. FC De Rebellen, đội bóng gồm các cựu cầu thủ tại Hà Lan, cho biết rằng Drenthe “đang được chăm sóc cẩn thận và trong tình trạng an toàn”.

Real Madrid từng chiêu mộ Drenthe vào năm 2007 với không ít kỳ vọng nhưng anh chỉ có 65 lần ra sân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Drenthe giành 1 chức vô địch La Liga trong thời gian khoác áo “Kền kền trắng” trước khi rời đi vào năm 2012. Đến năm 2022, Drenthe chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá ở tuổi 35.

Chelsea nhắm tiền đạo người Argentina

Theo nguồn tin từ Fichajes (Tây Ban Nha), Chelsea đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo Joaquin Panichelli của Strasbourg. Nguồn tin cho biết đội bóng thành London bị ấn tượng bởi phong độ của chân sút người Argentina kể từ khi anh chuyển đến Strasbourg từ CLB Alaves (Tây Ban Nha) hồi mùa hè.

Panichelli đã ghi 7 bàn sau 8 trận tại Ligue 1, và Chelsea được cho là đang có lợi thế lớn trong thương vụ này khi họ và Strasbourg đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn BlueCo. Nguồn tin khẳng định Panichelli có thể chuyển đến Stamford Bridge vào mùa hè tới, dù hợp đồng hiện tại của anh với Strasbourg vẫn còn hiệu lực đến hết mùa 2029/30.