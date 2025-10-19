Scholes chỉ đích danh 3 “tội đồ” của MU, Amorim nguy cơ mất ghế

🔴 Man Utd khủng hoảng, Amorim trong tầm ngắm

Man Utd đang trải qua quãng thời gian đầy biến động dưới thời HLV Ruben Amorim. Đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng 3 trong 7 vòng đầu tiên, rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và bị loại khỏi Carabao Cup bởi đội bóng hạng Tư Grimsby Town.

Man Utd có chuỗi khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2025/26

Chiến thắng 2-0 trước Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế giúp Amorim tạm thời “giữ ghế”, song áp lực sẽ lại dồn lên vai chiến lược gia người Bồ Đào Nha khi "Quỷ đỏ" hành quân tới Anfield để gặp Liverpool (22h30, 19/10) tại vòng 8 NHA.

💥 Scholes chỉ đích danh ba cầu thủ “không đủ tốt”

Trong bối cảnh đó, Paul Scholes - một trong những biểu tượng lớn nhất của Man Utd đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm trên podcast mới ra mắt cùng Nicky Butt và Paddy McGuinness. Huyền thoại người Anh không ngần ngại “gọi tên” ba cầu thủ mà ông cho rằng đã không còn đủ tốt để chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất: Luke Shaw, Harry Maguire và Casemiro.

Paul Scholes cho ràng Shaw, Maguire, Casemiro không còn đủ thể lực để thi đấu ở đẳng cấp NHA

“Shaw, Maguire, Casemiro - họ đều từng là những cầu thủ tuyệt vời, nhưng giờ thì khác. Ở Ngoại hạng Anh, nếu thể lực không đủ, bạn sẽ bị bóc trần. Họ không còn đủ nhanh, đủ mạnh, đủ linh hoạt.

Mọi cầu thủ Ngoại hạng Anh bây giờ đều như những cỗ máy - chỉ 5% mỡ cơ thể, chạy không biết mệt, tranh chấp mạnh mẽ. Man Utd đang phải gánh 2 hoặc 3 người không thể theo kịp cường độ đó”, Scholes chia sẻ với The Times.

💸 Chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Man Utd

Scholes cũng chỉ trích chính sách chuyển nhượng yếu kém của "Quỷ đỏ" trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, đặc biệt là thương vụ Casemiro trị giá 70 triệu bảng. “Chúng ta đã bị cuốn vào thương vụ đó và không chỉ một lần như vậy,” ông nói.

Người bạn đồng hành Nicky Butt tiếp lời, cho rằng Real Madrid không bao giờ để những cầu thủ tốt nhất của họ ra đi: “Varane và Casemiro đều là những cái tên xuất sắc trong thời kỳ đỉnh cao. Nhưng Real Madrid không bán các ngôi sao hàng đầu cho một đối thủ châu Âu như MU. Điều đó đã nói lên nhiều điều”.

⚠️ Amorim đang tự đào hố chôn mình

Không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích cầu thủ, Scholes và Butt còn cho rằng HLV Ruben Amorim “đang tự đào hố chôn mình” với triết lý cố chấp tại Old Trafford. “Việc ông ấy bị sa thải sẽ xảy ra sớm hay muộn thôi. Tôi không thấy có tín hiệu nào cho thấy tình hình sẽ được cải thiện”, Butt nói.

HLV Ruben Amorim đang chịu áp lực cực lớn sau những kết quả đáng thất vọng cùng Man Utd

Scholes đồng tình: “Nếu anh không thắng các trận đấu, anh sẽ mất việc. Amorim đang ở rất gần giới hạn đó rồi”.

Cựu tiền vệ người Anh cũng phân tích rằng Amorim đang quá cứng nhắc trong cách vận hành hệ thống chiến thuật, và chính điều đó khiến ông tự làm khó bản thân: “Nếu tôi và Scholes nắm đội, chúng tôi sẽ nói: Công việc đang bị đe dọa, phải thắng bằng mọi giá. Nhưng Amorim đã đi quá xa trong việc bảo vệ triết lý của mình - đến mức không thể quay đầu nữa”, Butt chia sẻ.

“Ông ấy tự tạo ra gánh nặng cho chính mình. Liệu ông ấy nghĩ rằng mình có thể xoay chuyển tình thế?. Hay đã sẵn sàng rời đi để trở lại Bồ Đào Nha hoặc sang một CLB khác?. Tôi không biết. Nhưng có vẻ như chuyện đó sẽ xảy ra sớm thôi.

Amorim quá ám ảnh với lối chơi của mình và nếu tiếp tục không thắng, ông ấy sẽ chẳng còn cơ hội để chứng minh nó nữa - đó là sự thật”.

Man Utd đang trong giai đoạn khủng hoảng niềm tin. Khi những huyền thoại như Scholes và Butt - những người từng gắn bó sâu sắc với "Quỷ đỏ" công khai chỉ trích từ cầu thủ đến HLV, rõ ràng Old Trafford đang mất đi thứ từng làm nên bản sắc của họ: tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng.

Trận đấu với Liverpool tại Anfield có thể không chỉ là một cuộc so tài quan trọng ở Ngoại hạng Anh, mà còn là phán quyết cho tương lai của Ruben Amorim trên băng ghế huấn luyện Man Utd.