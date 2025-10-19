HLV Mancini đánh tiếng với MU, sẵn sàng trở lại Ngoại hạng Anh thay Amorim

⚽ Amorim dưới áp lực lớn tại Old Trafford

Kể từ khi thay Erik Ten Hag cuối năm ngoái, Ruben Amorim vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn ở MU. “Quỷ đỏ” hiện đang đối mặt với sức ép nặng nề, đặc biệt trước thềm trận đại chiến với Liverpool - đội bóng cũng đang gặp khó khăn về phong độ.

HLV Mancini muốn thay Amorim tại MU

Dù vậy, đồng chủ tịch Sir Jim Ratcliffe vẫn công khai ủng hộ Amorim. Trên podcast The Business của tờ The Times, ông chia sẻ: “Cậu ấy chưa có mùa giải tốt nhất, nhưng Ruben cần thời gian ít nhất ba năm để chứng minh năng lực. Báo chí luôn đòi hỏi thành công tức thì, như thể chỉ cần bật công tắc là mọi thứ sẽ rực rỡ. Manchester United không thể vận hành theo kiểu đó”.

🔥 Mancini ngỏ ý sẵn sàng ngồi ghế nóng Old Trafford

Theo The Sun, nếu quan điểm của Ratcliffe thay đổi, Mancini đã thổ lộ với bạn bè rằng ông sẵn sàng tiếp quản MU. Chiến lược gia người Ý hiện chưa dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi rời vị trí tại ĐT Saudi Arabia hơn một năm trước.

HLV Mancini được biết đến nhiều nhất với quãng thời gian dẫn dắt Manchester City, nơi ông giúp đội bóng giành chức vô địch Premier League mùa giải 2011/12.

HLV Mancini từng ghi dấu ấn lớn tại giải Ngoại hạng Anh

Hiện sống tại miền nam nước Pháp, HLV Mancini vẫn được các fan Man City hết mực yêu mến và từng xuất hiện trong chuyến du đấu Champions League của đội tại Monaco gần đây.

Và đừng quên HLV Roberto Mancini còn có bảng vàng thành tích khi giúp ĐT Italia vô địch EURO 2020, đánh bại chính ĐT Anh ở chung kết ngay trên đất Anh. Với hồ sơ có nhiều điểm nhấn, Mancini hoàn toàn có thể là HLV MU trong tương lai, một khi Amorim mất việc.

🔍 Những ứng viên khác cho ghế HLV của MU

Không chỉ Mancini, cựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate cũng được xem là phương án tiềm năng. Ngoài ra, HLV Oliver Glasner của Crystal Palace cũng đã được nhắc tên trong danh sách ứng cử viên cho vị trí nóng tại Old Trafford.