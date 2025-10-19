Bi hài bóng đá SEA Games: Timor Leste “quên” đăng ký khiến ban tổ chức “tá hỏa”

⚽ Tưởng bị Thái Lan “chơi xấu”, ai ngờ lỗi do chính mình

Theo kế hoạch ban đầu được công bố trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), lễ bốc thăm chính thức của môn bóng đá SEA Games 2025 diễn ra từ 10h45 sáng ngày 19/10. Dù vậy, lễ bốc thăm kể trên đã phải hoãn lại đến hơn 13h vì một sự cố hy hữu.

Đội bóng đá nam Timor Leste suýt không được sự SEA Games vì...quên đăng ký.

Cụ thể, sự cố “khó tin nhưng có thật” khi đội tuyển U22 Timor Leste suýt chút nữa không được tham dự vì... quên đăng ký thi đấu. Theo Ban tổ chức SEA Games 33, ban đầu phía Timor Leste cho rằng nước chủ nhà Thái Lan phải chịu trách nhiệm, khi tên đội bóng của họ không xuất hiện trong danh sách chính thức trước lễ bốc thăm.

Tuy nhiên, sau khi rà soát kỹ cùng Ủy ban Olympic Thái Lan, mọi chuyện được làm sáng tỏ rằng lỗi hoàn toàn đến từ phía Timor Leste, khi quan chức phụ trách quên nhập tên đội bóng đá nam vào hệ thống đăng ký trực tuyến của SEA Games 33.

Ông Ekchaiphak Siriwat, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm CEO Liên đoàn Thể thao SEA Games chia sẻ: “Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện đúng là lỗi kỹ thuật từ phía Timor Leste, họ quên điền tên đội bóng đá nam vào hệ thống”.

😬 Timor Leste xin lỗi và “cầu cứu” phút chót

Sau khi phát hiện sai sót, ông Lawrentino, Phó Chủ tịch cấp cao Ủy ban Olympic Timor Leste đã gửi lời xin lỗi chính thức tới nước chủ nhà Thái Lan, đồng thời khẩn thiết đề nghị được mở lại hệ thống đăng ký.

Tuy nhiên, mọi khâu đã chốt xong và hệ thống không thể mở lại, bởi theo quy định, chỉ có 9 quốc gia được công nhận đủ điều kiện tham dự môn bóng đá nam trước khi tiến hành bốc thăm chia bảng. Cách duy nhất để Timor Leste có vé trở lại là nhờ sự đồng thuận của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cùng các nước thành viên.

Các bảng đấu của môn bóng đá nam SEA Games 2025.

✅ AFF đồng ý, Timor Leste “thoát hiểm ngoạn mục”

Sau quá trình thảo luận khẩn, AFF đã chấp thuận để Timor Leste được bổ sung vào danh sách thi đấu, chỉ ít phút giờ trước lễ bốc thăm chính thức. Lễ bốc thăm diễn ra lúc 13h10 ngày 19/10, và Timor Leste được xếp vào bảng A cùng chủ nhà U22 Thái Lan và U22 Campuchia.

U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào, trong khi U22 Indonesia ở bảng C với 3 đội khác gồm U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Singapore. Môn bóng đá nam SEA Games 2025 chính thức diễn ra từ 3/12 đến 18/12, bảng A của chủ nhà Thái Lan được tổ chức tại Songakhla, bảng B và bảng C được tổ chức ở Chiang Mai. Các trận bán kết và chung kết dự kiến được tổ chức ở Bangkok.

Vụ việc “quên đăng ký đội tuyển” của Timor Leste trở thành câu chuyện gây cười khắp mạng xã hội Đông Nam Á. Dù đã “chữa cháy” thành công, sự cố này được xem là bài học đắt giá về tính chuyên nghiệp và quy trình hành chính trong thể thao khu vực.