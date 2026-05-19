Tin mới nhất bóng đá sáng 19/5: Real Madrid cảnh báo Mbappe

Arsenal vs Burnley 19/05/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Burnley - BUR Burnley
0
AFC Bournemouth vs Manchester City
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 19/5: Real Madrid cảnh báo Mbappe

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 19/5: Báo chí Tây Ban Nha đồng loạt tiết lộ thông tin gây bất ngờ liên quan đến tương lai của Kylian Mbappe tại Real Madrid.

Real Madrid cảnh báo Mbappe

Theo các nguồn tin từ AS và L’Equipe (Tây Ban Nha), Kylian Mbappe hiện không còn được xem là “bất khả xâm phạm” trong mắt ban lãnh đạo Real Madrid. AS cho biết Mbappe hoàn toàn có thể bị đẩy khỏi sân Santiago Bernabeu nếu tiếp tục có những hành vi bị đánh giá là gây ảnh hưởng tiêu cực tới tập thể, tương tự cách CLB từng chia tay các công thần như Cristiano Ronaldo hay Sergio Ramos trước đây.

Một bản kiến nghị kêu gọi&nbsp;Real Madrid bán&nbsp;Mbappe&nbsp;được cho là đã thu hút hơn 73 triệu chữ ký

Trong khi đó, L’Equipe tiết lộ các lãnh đạo cấp cao của Real Madrid đang bắt đầu đặt dấu hỏi về thương vụ chiêu mộ Mbappe, đồng thời nghi ngờ khả năng anh có thể kết hợp hiệu quả cùng Vinicius trên hàng công.

Dembele chạy đua với thời gian trước chung kết Cúp C1

PSG xác nhận rằng tiền đạo Ousmane Dembele sẽ được điều trị trong vài ngày tới sau khi gặp vấn đề ở bắp chân phải. Ngôi sao người Pháp buộc phải rời sân chỉ sau 27 phút trong thất bại 1-2 của PSG trước Paris ở vòng đấu cuối cùng của Ligue 1 hôm 18/5. Sau trận đấu, HLV Luis Enrique cho biết việc thay Dembele ra sân xuất phát từ dấu hiệu quá tải thể lực.

Trong thông báo phát đi, PSG nhấn mạnh đương kim Quả bóng vàng được rút ra sân “như một biện pháp phòng ngừa”. PSG sẽ chạm trán Arsenal trong trận chung kết Champions League diễn ra ngày 30/5 trên sân Puskas Arena tại Budapest (Hungary).

Rashford làm mọi cách giúp Barcelona

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), MU đang yêu cầu khoảng 26 triệu bảng cho trường hợp của Marcus Rashford ở kỳ chuyển nhượng hè tới. Nguồn tin cho biết Barcelona đã đàm phán với MU trong nhiều tháng qua về thương vụ tiền đạo người Anh. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya hiện vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng mức phí mà phía “Quỷ đỏ” đưa ra.

Dù vậy, nguồn tin khẳng định Rashford đã đồng ý ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Barcelona và hiện chỉ còn chờ hai CLB đạt thỏa thuận cuối cùng để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tới sân Camp Nou.

Đáng chú ý, trong diễn biến mới nhất, tuyển thủ Anh được cho là sẵn sàng kéo dài thời hạn hợp đồng lên 5 năm nhằm giúp Barcelona phân bổ chi phí chuyển nhượng trong nhiều mùa giải hơn, qua đó giảm áp lực tài chính.

Real Madrid gia hạn với Rudiger

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), trung vệ kỳ cựu Antonio Rudiger đã chấp thuận đề nghị gia hạn hợp đồng từ Real Madrid và sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thêm 1 mùa giải.

Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Đức sẽ hết hạn sau khi mùa giải này khép lại. Tuy nhiên, hai bên hiện đã đạt thỏa thuận gia hạn ngắn hạn thêm 1 năm, qua đó giữ Rudiger ở lại sân Santiago Bernabeu đến hết mùa giải tới.

Rudiger từng mong muốn nhận được bản hợp đồng gia hạn có thời hạn 2 năm từ Real Madrid. Tuy nhiên, trung vệ người Đức chấp nhận chính sách quen thuộc của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là chỉ gia hạn từng năm đối với các cầu thủ trên 30 tuổi. Điều đó đồng nghĩa tương lai của anh tại sân Santiago Bernabeu hiện đã được đảm bảo.

Wan Bissaka lọt danh sách dự World Cup

Hậu vệ Aaron Wan Bissaka của West Ham đã được triệu tập vào danh sách đội tuyển CHDC Congo tham dự World Cup. Wan Bissaka từng khoác áo tuyển U21 Anh và thậm chí được gọi lên đội tuyển “Tam sư” vào năm 2019, nhưng chưa từng ra sân thi đấu chính thức. Cựu hậu vệ MU chuyển sang khoác áo CHDC Congo từ tháng 8/2025 và hiện đã có 9 lần ra sân cho đội bóng Trung Phi.

Trong khi đó, tiền đạo Yoane Wissa vẫn được triệu tập dù gặp nhiều khó khăn về phong độ lẫn chấn thương kể từ khi chuyển tới Newcastle từ Brentford vào mùa hè năm ngoái. Danh sách của CHDC Congo còn có sự góp mặt của hậu vệ Burnley, Axel Tuanzebe. Ở hàng tiền vệ, HLV Sebastien Desabre triệu tập Edo Kayembe của Watford và Noah Sadiki thuộc biên chế Sunderland.

Tại vòng chung kết World Cup, CHDC Congo nằm ở bảng K cùng Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan.

Real Madrid chia tay "trùm Cúp C1" Carvajal, bắt đầu đại cải tổ chờ Mourinho
Sau hơn hai thập kỷ cống hiến cho màu áo trắng, Dani Carvajal sẽ khép lại hành trình huy hoàng cùng Real Madrid vào cuối mùa giải 2025/26.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn:

