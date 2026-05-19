Tin mới nhất bóng đá sáng 19/5: Real Madrid cảnh báo Mbappe

Real Madrid cảnh báo Mbappe

Theo các nguồn tin từ AS và L’Equipe (Tây Ban Nha), Kylian Mbappe hiện không còn được xem là “bất khả xâm phạm” trong mắt ban lãnh đạo Real Madrid. AS cho biết Mbappe hoàn toàn có thể bị đẩy khỏi sân Santiago Bernabeu nếu tiếp tục có những hành vi bị đánh giá là gây ảnh hưởng tiêu cực tới tập thể, tương tự cách CLB từng chia tay các công thần như Cristiano Ronaldo hay Sergio Ramos trước đây.

Một bản kiến nghị kêu gọi Real Madrid bán Mbappe được cho là đã thu hút hơn 73 triệu chữ ký

Trong khi đó, L’Equipe tiết lộ các lãnh đạo cấp cao của Real Madrid đang bắt đầu đặt dấu hỏi về thương vụ chiêu mộ Mbappe, đồng thời nghi ngờ khả năng anh có thể kết hợp hiệu quả cùng Vinicius trên hàng công.

Dembele chạy đua với thời gian trước chung kết Cúp C1

PSG xác nhận rằng tiền đạo Ousmane Dembele sẽ được điều trị trong vài ngày tới sau khi gặp vấn đề ở bắp chân phải. Ngôi sao người Pháp buộc phải rời sân chỉ sau 27 phút trong thất bại 1-2 của PSG trước Paris ở vòng đấu cuối cùng của Ligue 1 hôm 18/5. Sau trận đấu, HLV Luis Enrique cho biết việc thay Dembele ra sân xuất phát từ dấu hiệu quá tải thể lực.

Trong thông báo phát đi, PSG nhấn mạnh đương kim Quả bóng vàng được rút ra sân “như một biện pháp phòng ngừa”. PSG sẽ chạm trán Arsenal trong trận chung kết Champions League diễn ra ngày 30/5 trên sân Puskas Arena tại Budapest (Hungary).

Rashford làm mọi cách giúp Barcelona

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), MU đang yêu cầu khoảng 26 triệu bảng cho trường hợp của Marcus Rashford ở kỳ chuyển nhượng hè tới. Nguồn tin cho biết Barcelona đã đàm phán với MU trong nhiều tháng qua về thương vụ tiền đạo người Anh. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya hiện vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng mức phí mà phía “Quỷ đỏ” đưa ra.

Dù vậy, nguồn tin khẳng định Rashford đã đồng ý ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Barcelona và hiện chỉ còn chờ hai CLB đạt thỏa thuận cuối cùng để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tới sân Camp Nou.

Đáng chú ý, trong diễn biến mới nhất, tuyển thủ Anh được cho là sẵn sàng kéo dài thời hạn hợp đồng lên 5 năm nhằm giúp Barcelona phân bổ chi phí chuyển nhượng trong nhiều mùa giải hơn, qua đó giảm áp lực tài chính.

Real Madrid gia hạn với Rudiger

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), trung vệ kỳ cựu Antonio Rudiger đã chấp thuận đề nghị gia hạn hợp đồng từ Real Madrid và sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thêm 1 mùa giải.

Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Đức sẽ hết hạn sau khi mùa giải này khép lại. Tuy nhiên, hai bên hiện đã đạt thỏa thuận gia hạn ngắn hạn thêm 1 năm, qua đó giữ Rudiger ở lại sân Santiago Bernabeu đến hết mùa giải tới.

Rudiger từng mong muốn nhận được bản hợp đồng gia hạn có thời hạn 2 năm từ Real Madrid. Tuy nhiên, trung vệ người Đức chấp nhận chính sách quen thuộc của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là chỉ gia hạn từng năm đối với các cầu thủ trên 30 tuổi. Điều đó đồng nghĩa tương lai của anh tại sân Santiago Bernabeu hiện đã được đảm bảo.

Wan Bissaka lọt danh sách dự World Cup

Hậu vệ Aaron Wan Bissaka của West Ham đã được triệu tập vào danh sách đội tuyển CHDC Congo tham dự World Cup. Wan Bissaka từng khoác áo tuyển U21 Anh và thậm chí được gọi lên đội tuyển “Tam sư” vào năm 2019, nhưng chưa từng ra sân thi đấu chính thức. Cựu hậu vệ MU chuyển sang khoác áo CHDC Congo từ tháng 8/2025 và hiện đã có 9 lần ra sân cho đội bóng Trung Phi.

Trong khi đó, tiền đạo Yoane Wissa vẫn được triệu tập dù gặp nhiều khó khăn về phong độ lẫn chấn thương kể từ khi chuyển tới Newcastle từ Brentford vào mùa hè năm ngoái. Danh sách của CHDC Congo còn có sự góp mặt của hậu vệ Burnley, Axel Tuanzebe. Ở hàng tiền vệ, HLV Sebastien Desabre triệu tập Edo Kayembe của Watford và Noah Sadiki thuộc biên chế Sunderland.

Tại vòng chung kết World Cup, CHDC Congo nằm ở bảng K cùng Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan.